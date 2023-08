Sunucu ve Tiyatro Oyuncusu Zehra Şahin

Aslen Bir Tiyatrocu olan Zehra Şahin 33 Yaşında Oyun Oynamayı Seven Yanıyla İşlettiği ZeZe Çocuk Organizasyon İsminde Bir Atölye sahibidir. Yeni Yüzyıl Üniversitesindeki Oyunculuk Bölümündeki Tahsilini, Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde Devam Ettirdi. Akabinde Odağını Disiplinler Arası Sanat İşlerine Çevirerek Sahne, Etkinlik ve Organizasyonlar Noktasında Çalışmaya Başladı. Üniversite hayatından sonra alanında daha iyi olabilmek adına eğitimlerini sürdürmeye devam etti. Dönemin en başarılı isimlerinden Sevgili Gülgûn Feyman, Sevgili Sırrı Er ve Sevgili Levent Dönmez hocalarından diksiyon, etkili ve güzel konuşma hitabet sanatı eğitimleri aldı. İşinin en sevdiği dinamikleri; renkli, enerjik, eğlence dolu, aksiyonu bol ve farklı platformlarda interaktif bir şekilde kendisini seyirciyle buluşturması. Bu çok yönlülük her zaman için Zehra Şahin’i heyecanlandırıyor ve işini büyük bir keyifle yapmasını sağlıyor. Her yıl defalarca etkinliklerinin sunuculuğunu pek çok resmi kurum ve özel kuruluş Zehra Şahin’e emanet ediyor. Animasyon seslendirme , Tv Sunuculuğu , Muhabirlik , Moderatör , Çocuk Festival sunuculuğu, Kurumsal Piknik sunuculuğu , Lansman , Protokol , Hikaye Anlatıcılığı Zehra Şahin’in Özel Etkinlik ve Protokol sunumu başlığı altında gerçekleştirdiği sunum başlıklarından bazılarıdır. Zehra Şahin bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , iletişimci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Zehra Şahin gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

100. YILDA LOZAN İHLALLERİ

BASKIN ORAN ve ALİ DAYIOĞLU’nun 100. YILDA LOZAN İHLALLERİ adlı eseri Alfa Yayınları’ndan çıktı.

YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE, AZINLIKLAR VE EGE

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması 8 devlet tarafından imzalandı. Fakat asıl önemli olan bunlardan 2 tanesiydi: Türkiye ve Yunanistan. Çünkü Lozan, 1918’de son bulan I. Dünya Savaşı’nı bitirmenin yanı sıra, 1919-22 Türk Kurtuluş Savaşı’nı da bitiren antlaşmaydı ve bu harplerden ikincisi Türkiye ile Yunanistan arasında cereyan etmişti. Dolayısıyla, her ne kadar 30 Ocak 1923 Lozan Mübadele Sözleşmesi’yle azınlıklar karşılıklı olarak azaltılmış da olsa, kalan azınlıkların hakları, dönemin icaplarına göre Lozan Barış Antlaşması’nın “Azınlıkların Korunması” başlıklı III. Kesiminde koruma altına alındı. Alındı ama, bu iki devletten ikisi de yaklaşık bir asır arayla (1830ve 1923) birer ulus-devlet olarak kurulmuşlardı. Ve ulus-devlet olgusunun 1 numaralı evrensel niteliği, “ulusal homojenlik” sağlamak adı altında azınlıkları ortadan kaldırmak idi. Her iki ülkenin de karşı tarafın soydaşlarını/dindaşlarını (başka bir deyişle, kendi “farklı” vatandaşlarını) karşılıklı olarak nasıl ezdikleri, “Tencere dibin kara, seninki benden kara” deyimini hatırlatır biçimde bu kitapta anlatılıyor. Anlatım burada da kalmıyor ve Lozan’ın Gayrimüslimlere ek olarak ayrıca 3 gruba da getirdiği hakları incelerken projektörü Kürtlerin ve Alevilerin üzerine tutuyor. Lozan sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasında bir “Ege dengesi” kurulmuştu. Kitap bu Ege meselesini de, aynen azınlıklar meselesinde olduğu gibi, karşılaştırmalı ve tamamen tarafsız biçimde ele alıp inceliyor. Bu tarafsız niteliğiyle de elinizdeki kitap, bu konudaki (şimdilik) tek kitap olma özelliğini taşıyor.

İRİNA

ESİN SAYAR’ın İRİNA adlı Romanı Mona Kitap’tan çıktı. KADERİN LABİRENTİNDE YALNIZ BİR KADIN! HAYAT DA ONU ÇEKIP ALIYORDU OĞLUNDAN, KOCASINDAN. KORKULARINI, ENDIŞELERINI GEÇMIŞTE BIRAKIP YOLUNA DEVAM ETMELİYDİ. Karadeniz kıyısında küçük bir ülke olan Abhazya, Gürcistan’ın saldırısına uğrayınca, pek çok savunmasız aile; evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Bir sabah gökten bombalar yağarken yaşanan kargaşa sonrasında İrina, kendisini Rusya sınırında bir sığınma kampında buldu. Kocası ve oğlu ise Gürcistan’a gitmişti. Uzun ve zorluklarla geçen dört ayın ardından aile birleşirken İrina’nın çilesi daha yeni başlıyordu. İşsizlik ve iç savaşın pençesindeki çaresiz kadınlar, çalışmak için soluğu Türkiye’de alıyordu. İrina da bu kervana katıldı. Türkiye’de, kimi zaman mutsuz kimi zaman keyifli geçen hasta bakıcılık hayatı Mavi Köşk’te apayrı bir boyuta ulaştı. Genç kadın, orada geçirdiği sürede yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibi oldu. Köşk sakinlerinin çalkantılı hayatından kendini korumaya çalışırken bela hiç beklemediği yerden gelecekti. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenilerek yazılan İrina, bir komşu ülkedeki savaşın yol açtığı dramın yanı sıra, yıllar boyunca evinden, ailesinden uzak bir hayat süren “yabancı hizmetli” kadınların yaşamlarını da gözler önüne seriyor.

Yazar ESİN SAYAR Hakkında

İstanbul’da doğan Esin Sayar, çocukluk yıllarının yazlarını Burga zada’da, kışlarını da Bakırköy’de geçirdi. Sanat yeteneği çok küçük yaşlarda resimle kendini gösterdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nü bitirdi. Tasarımcılığın yanı sıra lise yılla rından beri edebiyatla uğraşıp, öyküler yazan Esin Sayar’ın ilk öykü kitabı İzler adıyla yayımlandı. Bir dönem Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu’nda çalışan Sayar, sosyal etkinlik projelerinde yer almaya devam ediyor.

Yazarın daha önce yayımlanmış kitapları:

2012, İzler

2014, Tesadüfler

2016, Aşk Gibi Anlıktır İhanet

2018, Ölmez Aşkın Peşinde

2020, Asla Gözlerine Bakma

2022, Elveda Ey Duygularım

İsa Hanginiz?

Hayata doğru koşarken tökezleyip düşmüş kahramanların hikâyesi bu. Düşenlerin birbirlerini sarıp sarmalamalarının şiirsel hikâyesi. Ailelerinden, çevrelerinden kopmuş bir grup genç kafadarın, birleşerek yepyeni bir hayat kurma mücadeleleri. Ümitler, hayal kırıklıkları, beklentiler. Zaman zaman cesaret, zaman zaman endişe. Farklı çevrelerden farklı karakterler. Onları hayatta kalma tutkusu birleştiriyor. Necmi Usta’nın üst perdeden seslenmeleri, Çaykovski’nin cümlelerine karışıyor… Çaykovski çıraklara talimatlar veriyor. Zaman zaman Necmi Usta’yla alay eden cümleler de kuruyor… Sonra İvanka, sonra Maria… Sonra Marmaris, Paris, Almanya… Kişiler, mekânlar ve sanatçılar geçidi bu sayfalar… Sıkı bir yazarın kaleminden tespitler, hatıralar, hüzünler, ayrılıklar… İsa Hanginiz? bencilliğe karşı şiirsel bir başkaldırı romanı.

İTAAT SERBEST

JOHANN CHAPOUTOT İTAAT SERBEST adlı eseri Yurtsay Mıhçıoğlu çevirisi ile Alfa Yayınları’ndan çıktı. Nazizmden Bugüne Yönetim Reinhard Höhn, Nazi Almanyası’nda bir komutan ve III. Reich’ı kuran entelektüellerden biriydi. Almanya’nın mağlubiyetinin ardından birkaç yıl gizlendikten sonra 1950’lerde bir yönetim okulu kurdu. Ülkenin savaş sonrası liderlerinin büyük çoğunluğu, yani 600.000’in üzerinde yönetici –uzaktan eğitim alan 100.000 kişi buna dahil değildir– bu okulda eğitim gördü ve “insan yönetimi”ni, yani başka bir deyişle hiyerarşik iş organizasyonunu öğrendi. Buna göre yönetici, belirlenmiş hedefleri elde etmek için hangi yollara başvurulacağını seçmekte özgürdü, ki III. Reich’ı yeniden silahlandırırken, Slav halklarını aç bırakırken ve Yahudi soykırımını gerçekleştirirken takip ettiği yol buydu. Önde gelen Nazizm uzmanlarından Johann Chapoutot, İtaat Serbest’te “başarı” tanımını sorgularken, günümüz kurumsal yönetim ilkeleri, uygulamaları ile Nazizm arasındaki derin bağlantıları inceliyor.

TENE YAZILAN AYETLER

YAVUZ EKİNCİ TENE YAZILAN AYETLER Romanı Everest Yayınlarından çıktı. “Bu dünya baştan başa alı olmayan bir masal gibidir.” Ölümsüzlük... Ceza mı, ödül mü? Ruhunda bin yılların yorgunluğunu taşıyan Utanapişti, cesedi Hizbullah’ın mezar evlerinden birinde bulunan yazar Asvas’ın yaşamını araştıran Berzah ve bir yandan insanlık tarihi kadar eski sorulara metinlerarası bir örgüyle cevap ararken diğer yandan kendi kendini kuran bir roman... Yavuz Ekinci, ilk romanı olan Tene Yazılan Ayetler’de, hem kendi öykülerinden esinlenen hem de kült eserlere selam duran zamanlar ötesi bir hikâyenin peşine düşüyor: Sarmal bir kurgunun çevresinde hayatın ve ölümün izini sürerken, insanoğlunun kolektif bilincindeki düğümleri çözüyor. Hasret kaldığım ölümü bulmak için, bildiğim tüm dillerde adlarını duyduğum tüm Tanrılara yalvarıp yakardım; fakat gördüğünüz gibi hâlâ ölmedim. (...) Ey Tanrılar ve dinleyiciler, ben buradayım, ya siz neredesiniz? Bu gece ve bundan sonraki geceler, bildiğim her şeyi Asvas’a anlatacağım. Didimli Yahuda Thomas’ın dediği gibi, kulakları olan işitsin. Gökteki yerlerini bırakıp insanların yüreklerine inen Tanrılar, benden habersiz olacaklar ki yüreğime hiç uğramadılar.

Bahanelere Sığınmak Yok

Esra Kapılı’nın Kişisel Gelişim Türündeki Bahanelere Sığınmak Yok adlı eseri Kitapita yayınlarından çıktı. Kitap tanıtım bülteninde şu cümlelerle aktarılıyor : “Kızgın güneş altında yanabilme iradesi olmasaydı başak, buğday olmazdı. Başağı buğday yapan, onun kızgın güneş altında günlerce kalarak yanabilme iradesidir. Unutma ve bil ki; hayatta önemli olan mazeretler değil, neticelerdir. Hayat; sizi ne olduğunuza değil, olaylar ve sorunlar karşısında nasıl davrandığınıza ve nasıl düşündüğünüze bakarak ödüllendirir. Jiddu Krishnamurti Herkes kendi hikâyesinin kahramanıdır hayat yolculuğunda. Bu kitapta azimle, iradeyle ve asla pes etmemenin sihirli gücüyle ulaştığım başarılarımı anlattım. Kızgın güneş altındaysanız, en dik yokuşlarda nefessiz kaldıysanız lütfen bir soluklanın ve bu kitabı okuyun. Keşfettiğim tüm sırları sizinle paylaştım! Esra Kapılı”

TEYİT ÖNYARGISI

Kübra Karahanoğlu’nun İkinci adam yayınlarından çıkan eseri Teyit Önyargısı yazarı Kübra Karahanoğlu tarafından şu cümlelerle aktarılıyor : Sadece kişiler arası ilişkilerde değil hayatın her noktasında farkında olsak da olmasak da var olan önyargılarımızı, yargı mekanizmalarımızı nasıl etkilediği üzerinden anlatmaya çalıştığım “Teyit Önyargısı”, aslında 2021 yılında yayımlanan “Önyargınız Sonyargınız Olmasın” adlı kitabımın devamı niteliğinde… “Önyargınız Sonyargınız Olmasın”da iletişimin ne olduğundan başlayarak sahip olduğumuz önyargıların nelere bağlı olarak ortaya çıktığını, varsa mevcut önyargılarımızı ve maruz kaldığımız önyargıları nasıl yönetebileceğimizi ve iletişim süreçlerimizi nasıl keyifli hâle getirebileceğimizi farklı kaynaklı nedenler çerçevesinde anlatmaya çalıştım. “Teyit Önyargısı” ise; daha spesifik bir konu. Bu önyargının hepimizde bir şekilde mevcut olduğunu söylemek mümkün. Kişiler, bunun farkında olabilmek için kendine temelde şu soruları sorabilir: “İnandığım bir konuyu tartışırken savunmaya mı geçiyorum yoksa karşımdakini de dinleyip ne dediğini gerçekten anlamaya çalışıyor muyum?”, “Başkalarının benim gibi düşünmüyor olabileceğini kendi içimde gerçekten kabul edebiliyor muyum?”, “Düşündüğümün aksini gösteren birçok kanıta denk gelsem de ısrarla düşüncemi savunmaya devam ediyor muyum?” Hepimiz mevcut inançlarımızla tutarlı olan bilgileri arar, yorumlar ve bu şekilde bir sonuca varırız. Çünkü inandığımız şeyin doğru olduğunu savunur, bunun dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmeyiz; bu şeyler inandığımızla ilgili olsa dahi… Peki, neden böyle yaparız? Günlük yaşamımızın her alanında farkında olsak da olmasak da hepimizde az ya da çok var olan teyit önyargısı bu soruya cevap veriyor. Bu kitapta sadece kişilerarası ilişkilerde değil hayatın her noktasında mevcut önyargılarımızı bu kez sahip olduğumuz inanç, değer, görüş ve daha birçok unsurun düşünce ve davranışlarımıza etkileriyle örnekler eşliğinde şu şekilde anlattım: “Teyit önyargısı, bilgiyi nasıl topladığımızı belirler. Bilginin bizim için hayatî önem taşıması da zihnimizde ona ayıracağımız yeri belirler. Bizim için önemsiz olan bilgi, yok hükmünde olabilir. Peki, ya bu bilgi diğerleri için önemliyse ve o diğerlerinin içinde sevdiklerimiz de varsa?”

İlk kitabı okumamış olanlara öncelikle bunu sonra Teyit Önyargısı’nı okumalarını öneriyorum. Çünkü burada bahsedilen kavramların temelleri ilk kitapta yer alıyor ve ilgili kimi bölümlere de atıflar mevcut. Okuyucuların okurken kendilerine ve çevrelerine dair çok şey bulacağını düşündüğüm her iki kitabın da farkındalıklarını artırabilmesini, yargı ve karar süreçlerinde yol gösterici olabilmesini umuyorum.

İnsan iyi olursa dünya iyi olur.

Herkes bir başkasından beklediğinde

Var olan tek şey bekleyişin kendisidir.

İçinizdeki iyiyi besleyin.

Yazar Kübra Karahanoğlu Hakkında

Kübra Karahanoğlu; 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyetinden itibaren birçok eğitim kurumunda farklı kademelerde görev almıştır. 2012 yılından bu yana birçok proje çalışması yürütmüş ve uluslararası projelerde proje lideri olarak görev almıştır. Farklı dereceler alan bu projelerden ikisini 2013 ve 2015 yıllarında Hindistan’da City Montessori School’da sunmuştur. Halen iletişim, önyargılar, hayvan hakları ve ağaç hakları konularında çalışmalar yürüten Karahanoğlu; mesleki çalışmalarının dışında iki kişisel fotoğraf sergisi açmış, fotoğrafları farklı şehirlerde birçok karma sergide yer almıştır. Halen basın ve halkla ilişkiler alanında çalışan ve aynı zamanda yerel hayvan koruma görevlisi olan Karahanoğlu, Yalova Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programına devam etmekte, “İYİ ŞEYLER KONUŞALIM” adlı programı hazırlayıp sun-maktadır.

Yoga Pozları ve Farkındalık Oyunlarıyla Doğanın Kalbinde Keyifli Bir Yolculuk: Bahar Bulmacası

Doğanın uyanışı çevremizde öyle çok şeyi değiştiriyor ki... Bu uyanış, içimizde de pek çok duyguyu ve enerjiyi açığa çıkarıyor. Can, Yalın ve Ada bahar coşkusunu kalplerinin derinliklerinde yasayan üç kafadar. Onlar Saadet ablanın kendilerine sürprizi olan farkındalık bulmacasını çözerken doğayı heyecanla keşfediyorlar. Onların bu macerasına katılmak açmadığınız birçok kapıyı aralayabilir... Bahar Bulmacası'nda doğanın keşfi; yoga pozları ve farkındalık oyunlarıyla birleşince okuyucuyu meraklı, gözlemci, dingin ve keyifli bir yolculuk bekliyor. Senem Kıroğlu Nane, bu ilk kitabıyla çocuklar kadar yetişkinlere de içimizdeki gücü ve doğayla bir bütün olmayı hatırlatıyor.

Senem Kıroğlu Nane Hakkında

1982 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Toros Koleji’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Atatürk Üniversitesi AÖF Çocuk Gelişimi bölümünü bitirdi. Senem Kıroğlu Nane özel şirketlerde insan kaynakları alanında çalışmalar yürütmüş, oğlu Can doğduktan sonra Çağdaş Drama Derneği’nde Yaratıcı Drama Liderlik Programında beş aşamayı tamamlamıştır. Yaratıcı okuma, Orff, iletişim, koçluk, bilinçli farkındalık, yoga ve çocuk yogası eğitimleri alan yazar, çeşitli STK’larda çocuklarla gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Eğitim koordinatörlüğü ve oyunculuk da yapmakta olan Senem Kıroğlu Nane, okullarda, özel derslerde ve çeşitli merkezlerde çocuk yogası, yaratıcı drama ve kitap etkinliklerini keyif ve sevgiyle sürdürmektedir.