İSTANBUL - Gençer Yurttaş fotoğrafları ve dünyaca ünlü İranlı heykeltıraş Babek Sobhi’nin eserlerinden oluşan sergi, insanlık tarihi boyunca var olan kadın ve doğa üzerindeki sömürüye dikkat çekerek, aralarındaki dayanışmayı da görsel bir şölenle anlatıyor. Sanat yönetmenliğini genç küratörler Melike Sevinç, Umutcan Budak ve Sevtap Bengü Uçar’ın yaptığı serginin açılışına sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Babek Sobhi: İranlı kadınlar için çalıştım

Ülkesindeki kadınların direnişini heykellerle anlatan Babek Sobhi, eserlerini Küçükçekmeceli sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu heyecanını dile getirerek, “Doğa ve kadın aslında aynıdır. Buradaki eserlerim iki seriden oluşuyor. İran’daki kadınlar için çalıştım. ‘Güneşe Gebe Kadınlar’ dedim adına. Çünkü inanıyorum ki İranlı kadınlar aydınlığı doğuracak. ‘Yabancılaşma’ adlı serideki eserlerimde de yüzler birbirine çok yakın, iç içe ama hiçbirinin gözü yok. Yani, fiziken çok yakınız ama birbirimizi görmüyoruz mesajı veriyor… Tüm sanatseverleri sergiye davet ediyorum. Burada görülecek ve sorgulanacak çok şey var ” diye konuştu.

Melike Sevinç: Doğa ve kadın sömürüsüne dikkat çekmek istedik

Serginin küratörlerinden Melike Sevinç, “Doğa ve kadın sömürüsü geçmişten günümüze var olan ve günümüzde de artan şiddetiyle devam etmekte olan bir olgudur. Bu sergide, kadın ve doğanın dayanışmasını görsel olarak izleyiciye sunuyoruz. Aslında birbirlerine çok benzer olan bu iki konuyu bir araya getirerek, kadın ve doğayı eşit kabul eden ekofeminizm ile ilerliyoruz. İzleyici sergimizi ziyaret ettiğinde, sanatın ve sanatçının gözünden kadın ve doğanın aynı kaderi paylaştığına şahit olacak. Bu sergide bizi destekleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HABER: SELÇUK BULUT