Piyanist, kompozitör Kubilay Kan'dan yeni single...

Ünlü piyanist müzisyen Kubilay Kan, müzikseverleri büyüleyen yetenekleriyle yeni bir single ile karşımıza çıkıyor. "Equinox", dinleyicilere eşsiz bir müzikal yolculuk sunan, etkileyici bir solo piyano eser olarak öne çıkıyor. "Equinox", Kubilay Kan'ın yeteneklerini ve sanatsal vizyonunu sergileyen muhteşem bir yapıt. Kendine özgü piyano melodileri, özgün düzenlemeleri ve duygusal derinliğiyle dinleyicileri etkisi altına alacak bir deneyim sunuyor.

Bu single, Kubilay Kan'ın müzik kariyerindeki mükemmeliyetçiliğini ve sanatsal vizyonunu yansıtan bir kilometre taşı niteliğinde. "Equinox" single'ı, 23 Eylül tarihinde tam da ekinoks vaktinde tüm dijital platformlarda yayınlandı. Kubilay Kan'ın müzikseverlerle buluşacak olan bu muhteşem eseri, dinleyicileri büyüleyecek eşsiz piyano performansı ile onları müziğin büyülü dünyasına davet ediyor.

‘KİM BU BEN’ OYUNU SAHNEDE

Rose Leilani’nin yazdığı Engin Hepileri’nin yönettiği ‘Kim Bu Ben’ oyunu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun odak noktasında küresel iklim krizinden pandemiye, dijitalleşmeden gözetleme kapitalizminin şifrelerine modern çağın meseleleri yer alıyor. Kenan Doğulu’nun müziklerini yaptığı oyunda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan oynuyor. ‘Kim Bu Ben’ 27 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.

‘Kim Bu ben’ oyunun yazarı Rose Leilani ilk ve tek oyunu.

Oyunun konusu; Yetimhanede beraber büyümüş Daphne ve Adam, bir gün sanal kimliklerinin çalındığını fark ederler. Çalınan kimliklerle işlenen suçlar hayatlarını karartmaya başlar. Tüm dünya onların bir canavar olduğunu düşünürken, onlar hayatlarını karartan bu büyük gizemi çözmeye karar verirler. Dünyaya kendilerini dinletebilecekler mi, birbirlerine güvenebilirler mi ya da gerçek kimlikleri hiç var olmuş muydu?

CEM YILMAZ YENİ FİLMİNİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Cem Yılmaz yeni filmi ‘Do Not Disturb’ ü resmen duyurdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda filmin 29 Eylül’de dijital bir platformda yayınlanacağını açıklayan Yılmaz ‘Uyumlanmayı hissediyor musun, sen iyi bir insansın Ayzek’ diye yazdı.

Ayzek’in devam hikayesinin yer aldığı filmde Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimlerin geri döndüğü yeni sezon kadrosuna Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal gibi yeni isimler de katıldı.

Filmin hikayesi ise şöyle; yıllardır vapurlarda garson olarak çalışan Ayzek, pandeminin patlak vermesiyle işsiz kalır. Sonrasında bir otelin gece vardiyasında iş bulan Ayzek'in başına ilk geceden olmadık olaylar gelir.

‘CUMA İŞ ÇIKIŞI KONSERLERİ’ KALDIĞI YERDEN

Fatma Turgut’tan Emre Altuğ’a, Mirkelam’dan Sufle’ye İş Sanat’ın müzik dünyasının sevilen isimlerini dinleyicilerle buluşturduğu ‘Cuma İş Çıkışı Konserleri’ yeniden başladı. Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen konser serisi sezonu rock müziğin başarılı gruplarından Manga ile açtı. Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney’den oluşan grup konserde sevilen şarkılarını ve cover şarkılarını seslendirdi. Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı Konserleri 22 Eylül’de pop müziğin güçlü sesi Sibel Tüzün’le devam etti.

DEVRİM ERBİL’DEN ‘SEÇMELER’

İstanbul’un farklı renkleri, sembol haline gelmiş yapıları, Türk Çağdaş Resim Sanatı’nın önemli temsilcilerinden İstanbul sevdalısı ressam Devrim Erbil’i yeni sergisi ‘Seçmeler’ sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği sergi yurt içinde ve dışında birçok kişisel sergiye imza atan sanatçının yağlı boya, giclee ve halıları kapsayan 38 parça eserinden oluşuyor. Sergide resimlerinde konu olarak İstanbul’u şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil’in doğa soyutlamaları ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarının yanı sıra ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halılarda yer alıyor. ‘Seçmeler’ sergisi 30 Ekim’e dek DG Art Project’de görülebilir.

‘İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’ KASIM’DA BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yıl binlerce sanatseveri ağırlayan ‘İstanbul Komedi Festivali’ altıncı yılında da şehre kahkaha getirmeyi hedefliyor. Yakında programı açıklanacak festivalin tarihi 5 Kasım-3 Aralık olarak belirlendi. BKM’nin öncülüğünde düzenlenecek festival yerli ve yabancı mizahın usta isimlerini meraklılarıyla buluşturmayı amaçlıyor. İstanbul Komedi Festivali geçtiğimiz yıl 33 gün boyunca şehrin farklı noktalarındaki 30 ayrı mekanda 200’den fazla etkinlikte 660 sanatçıyı ağırlamıştı. Festival ‘Maksimum eğlence, Maksimum kahkaha’ mottosuyla gerçekleştirilecek.

BUFSAD SEZON AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) 2023-2024 Sezon Açılışını ‘Merinos Park Gönül Dostları’ında kahvaltı etkinliğiyle açtı. Açılışa BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Fahrettin Beceren, Özcan Taras, Ömer Ziya Topsakal ve birçok fotoğraf gönüllüsü katıldı. Açılışa katılan BUFSAD Başkanı Serpil Savaş herkese teşekkür ederek ‘bol etkinlikli güzel bir sezon geçirmeyi planlıyoruz’ dedi.

Başkan Savaş, Bufsad olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kapsamında oluşturulacak fotoğraf sergileri, söyleşiler, fotoğraf gösterimleri ve Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali ile yoğun bir sezona hazırlandıklarını kaydetti.