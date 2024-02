Akkaya, Türkiye'de kayıt altında ve kayıt dışı olmak üzere çok sayıda kuaför işletmesi olduğunu, bu sayının 70 bini bulduğunu söyledi.

Türkiye'deki kuaförlere artık yurt dışından da ilginin başladığını, yabancıların Türk kuaförlerin uygulamalarını çok beğendiğini dile getiren Akkaya, s​​​​on dönemde Türkiye'de kuaför turizminin başladığı vurguladı.

Akkaya, "Özel uçaklarla insanların kuaför için Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Burada büyük bütçeler söz konusu. Her seneye ve her devre göre değişimler oluyor. Boyayla başlayan kesimli şekiller sonrası saç kaynakları ve protezleri rağbet görüyor. Çok değişik saçların icat edilip takılacağı döneme yaklaşıyoruz. Doktorlar tarafından yapılan uygulamalar da var. Her geçen gün bir şeyler katılıyor sektöre." diye konuştu.

"Yurt dışında Türk kuaförler salon açmaya başladı"

Sabit Akkaya, protezlerin yapıştırma olduğunu ancak şu anda kişinin tamamen kendi saçı gibi görülen perukların ve postişlerin üretildiğini ve uygulandığını söyledi.

Her geçen gün değişim ve gelişimin söz konusu olduğunu ifade eden Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arap müşterilerinin tercihi renklendirme ve protez saçlar. Yurt dışında Türk kuaförler salon açmaya başladı. Biz Türkiye için hem reklam hem de döviz girdisi sağlıyoruz. Aynı şekilde istihdam sağlıyoruz. Öyle bir duruma geldik ki sektöre insan kazandıramıyoruz. Sektörde çalıştıracak insan bulamıyoruz. Mesleki okullarımıza önem vermemiz lazım. Gerekli mercilere bunların bildirimini yapıp mümkün mertebe taşın altına elimizi koyup birtakım şeyleri derneğimize kazandırmak istiyoruz."

"Kız çocuklarımızı mesleğe dahil etmeye çalışıyoruz"

Kuaförler Derneği Başkanı Akkaya, Türkiye'de ebeveynlerin çocuklarının doktor, mühendis, profesör ve kimyager olmasını istediğini, günün sonunda ailelerin kendi egolarını tatmin ettiğini savundu.

Her sektörde bir açık oluştuğunu, kendisinin 50 metrekarelik bir dükkandan çıktığını dile getiren Akkaya, şöyle devam etti:

"Şu anda 150'ye yakın kişi çalışıyor benimle. 8 tane salonum var. Dünyada el işçiliğine çok önem veriliyor. Dünyada kız çocuklarımızın bunları yapması onlar için bir değerdir. Kız çocuklarımızı mesleğe dahil etmeye çalışıyoruz. Çok kıymetli firmalarla Anadolu'ya açılıyoruz sektöre insanları kazandırmak için. Dünyada birçok kadın kuaförü var. Ülkemize bakıyorsunuz erkekler kadın kuaförlüğü yapıyor. Çok enteresan bir şey. En çok kadınların yapacağı aşçılıkta en iyi aşçılar erkekler. Neden kadınlar yok. Bunlar kadınların çok daha iyi yapabileceği iş dalları. Kadınlar daha çok değer katar. Bence bunlar önemli şeyler."

"Yurt dışında Türk kuaförlere çok güzel yaklaşımlar var"

Sabit Akkaya, Türkiye'nin ve Türk ustaların el işçiliğinde çok iyi olduğunu ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Akkaya, "Bizim en büyük sıkıntımız hepimiz alaylıyız, mektepli değiliz. Alaylı ile mektepliyi birleştirdiğiniz zaman değer kazanmış oluyor. Baktığınızda yurt dışında açılan salonların hepsi müthiş işler yapıyor. Yurt dışında global markaların marka elçiliklerini yapan arkadaşlarımız var." diye konuştu.

Genelde yurt dışından müşterilerin geldiğini ancak artık Türk kuaförlerin ülke yurt dışına gitmeye başladığını belirten Akkaya, "Çok büyük bir yol katettik ve bunun farkına vardık. Özellikle bizim coğrafyadan meslektaşlarımıza yönelik çok güzel yaklaşımlar var yurt dışında." ifadelerini kullandı.