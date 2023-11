CULUS'un sanat zevki, çocukluğundan beri yaşadığı şehrin güzelliği, zengin Fransız mimarisi ve inanılmaz doğa manzaraları ile gelişmiştir. Sanat eğitiminin bir parçası olarak CULUS, şirin ve eski yahudi evlerinin suluboya resimlerini yapmak için Odesa'nın en eski mahallelerinde bir hayli zaman geçiriyordu.

CULUS'un Profesyonel Sanat Kariyeri

İstanbul’un önde gelen mimarlarının hayata geçirdiği çeşitli projelerle birlikte başladı. Her geçen gün kendini daha da geliştiren CULUS’un eserlerinden yaklaşık iki yüz tanesi İstanbul'daki Root Hotel Karaköy, Bon Art Gallery Nişantaşı, ünlü terzi Mehmet Dudu'nun özel koleksiyonunda başta olmak üzere birçok ünlü otellerin odalarında sergilenmektedir.

Ayrıca, CULUS'un soyut tuvalleri Bodrum’daki Red Rock Hotel, Sub Hotel ve Palmalife Otel’de de bulunmaktadır. Kendisi Türkiye’deki önde gelen iç mimarları iş birliği içerisinde olup; Enza Home, Mar and More ve Divan Ev gibi mobilya şirketleri için 3D tekniği uygulanan sanat eserleri yaratmaktadır.

Soyut sanatçısı Kristina CULUS, 2023 yılı içerisinde uluslararası sanat kurumlarında da tablolarını sergilemeye hazırlanıyor, İstanbul ve Ankara'da yeni resimlerini yaratıyor.

Eserlerin Güçlü Duygusal Etkileri

Kristina CULUS’un akrilik sanat eserleriyle katıldığı sergilerde; soyut eserler görsel sadeliğine rağmen seyircilerine muazzam duygusal etkiler yaratmaktadır. Bunun esas nedeni, eserlerinde tam olarak yansıttığı evrenin yüksek canlılığına sanatçının meraklı olmasıdır.

CULUS’un son dönemde parlak renkleri ve kalın dokuları birleştirerek yarattığı tablolarin derinliği izleyicilere yoğun bir duygu kaleydoskopu yaşatıyor.

Resimleri dünyadaki birbiriyle güçlü bağlantısı olan bütün insanlar, hayvanlar, ve bitkilerle canlı mikro moleküler doğasını anlatıyor. Tablolarında doğal renkleri ve altın unsurları bir araya getiren sanatçı, izleyicilerini insan doğasının derinliklerine doğru duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanatçının resimlerinde kullandığı çeşitli renk paletinde, zengin bir şekilde temsil edilen ve özel bir anlamı olan bir renk var; KIRMIZI. CULUS’un sevgiyi, mutluluğu ve en önemlisi mesleğini bulduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi kırmızı bayrağını temsil ediyor. Türkiye, kendisi için ikinci bir anavatan olduğundan dolayı bu ülkenin kültürü ve insanlarıyla büyük bir bağ kurmuş durumdadır.

Özel Tablolar Yaratma Ritüeli

CULUS’un soyut sanatı, bir insan ruhunun en kutsal derinliklerinde evren ile genel bağlantı için çabalayan kısmına atıfta bulunmaktadır. Resimleri, mekan ve insan duygularını uyumlu hale getiren yüksek titreşimli bir enerji alanı yaratıyor.

Böylesine güçlü bir etkinin ardında yatan sır ise; CULUS’un her sanat eserinin içinden geçtiği özel bir resim yaratma ritüelidir. Boyama işlemine başlamadan önce Kolombiya Palo Santo ağaç çubuklarını yakarak mekânını uyumlu hale getiriyor ve Amazon şaman müziğinin sesleriyle meditasyon yapıyor. Kafa karıştırıcı düşünce ve duygulardan arınmış alfa zihin durumuna girdikten sonra, artık yaratıcısının saf zihnini ve temiz ruhunu yansıtan bir tablo yaratmaya başlıyor.

NFT Koleksiyonu "Yeni Ukrayna'nın Renkleri"

CULUS'un gerçek tuvalleriyle yarattığı eserleri NFT koleksiyonu "Yeni Ukrayna'nın Renkleri" artık sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 20 Şubat 2014 Kırım'ın ilhakı ve Donbas'ın işgalinden 9 sene sonra, 24 Şubat 2023’te Rusya tarafından başlatılan tam ölçekli işgalinden ağır şekilde zarar gören Ukrayna devleti ve Ukrayna halkına bir destek eylemi olarak yaratıldı.

“Yeni Ukrayna’nın Renkleri” NFT koleksiyonu sadece 20 ABD Doları karşılığında satın alınabilir. NFT koleksiyonundan toplanan tüm fonlar, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanma fonuna aktarılacak.

Sergiler:

“Summer Collection”, Imza Sanat Galerisi — Ağustos 2023, İstanbul, Türkiye,

“Vuslat”, Goya Art Community Sergisi — Ağustos 2023, İstanbul, Türkiye,

Bodrum Sanat Fuarı — Haziran 2023, Bodrum, Türkiye,

“Zuchex Home & Kitchenwares” Fuarı — Eylül 2022, İstanbul, Türkiye,

“Türkiye'deki Ukraynalı Ressamlar” Sergisi — Ağustos 2021, Bodrum, Türkiye,

“Türkiye'deki Ukraynalı Ressamlar” Sergisi — Temmuz 2020, Bodrum, Türkiye.