Elif KİRAZ

Neredeyse hepimiz, dünyanın maddeden yapıldığını biliyoruz, ancak onun arkasında farklı bir işleyiş bir düzen olduğunu anlıyabiliyormuyuz, biliyormuyuz. Aşina olduğumuz bilgiler ışığında bilim adamları bugüne kadar gördüğümüz yaşadığımız Dünya’nın bir patlama sonucu oluştuğunu söylediler bize,gerek Dünya’yı anlamak gerek tanımlamak için yaptıkları çeşitli deneyler ve üzerine çalıştıkları araştırmalar sonucu sistemi yani Dünyayı evreni ancak matematiksel formüllerle tanımlayabildiklerini gördüler ki bu tanımlama bizi kusursuz bir tasarıma ve dolayısı ile bir tasarımcıya götürür o tasarımcı seni beni ve içinde bulunduğun herşeyi tasarlayandır.

İşte sen o tasarımcıya kendini sana nasıl işlediyse öyle seslen ister yaradan de ister Allah ister evren istersen enerji inancında adı ne ise öyle seslen senin seçimin tüm yollar onun tüm isimler onun ,hangi yoldan çağırdı ise seni korkma o yoldan yürü önemli olan yol ve o yolda nasıl geliştiğin frekansını ne kadar yükselttiğin çünkü bir gün fiziksel bedeni bıraktığında o ana kadar sende var olan enerjinin frekansı ne kadar yükseldi ise o dalga boyuna geçeceksin, sisteme ve tasarımcıya güven Dünya ve bedensiz enerji boyutunu cennet yapabilirsin

Evreni anlamak istiyorsak frekanslara ve titreşimlere bakmalıyız. (Nikola Tesla)

Elle tutup gözle gördüğümüz her şey maddedir, madde atomlardan oluşur , atom ise çekirdek ve onun etrafında dönen elektronlardan meydana gelmiştir

Elektronlar atomun etrafında hareket halindedirler ve bir enerjileri vardır dolayısı ile de frekansları ve frekanslarında titreşimleri esasen biz etrafımızdaki herşeyi ve hatta dünyayı evreni yani tüm bu enerjiyi bu titreşimlere göre algılarız yani enerjiyi o frekansın yaydığı titreşime gore belli olur. Frekans maddeye eşsiz özellikler verir, böylece bilincimiz dahilinde aklımız ve bedenimiz bir objenin çeşitli hallerini(enerji modellerini )yaratırken, bizler şekiller, renkler ve belirli nitelikteki yapılar görürüz hatırlayın beyinde kayıtlı görüntü yoktur J aslında düşüncelerimiz hislerimiz de kendi içlerinde bir frekans yayan enerji dalgalarıdır ,yaşamın var olması için frekans ve titreşim şarttır.

Tüm evren ve Dünya yani herşey enerjidir ve dönüşüm içindedir yani herşey enerji iken maddeye dönüşür madde halinden de enerjiye muhteşem bir bütünü oluşturacak şekilde dönüşür bu dönüşüm sayesinde Dünyamız çevremiz muhteşem bir çeşitlilik beraberinde ahenk içindedir.

Maddenin yalnızca atom’dan oluşmadığını her maddenin bir enerji alanı olduğunu ispatladılar ,enerji alanlarımızın titreşim ve frekansları vardır ,hani günlük hayatta çok kullanırız ya “enerjim düştü”,”şu kişinin yanına gittiğimde enerjim çekiliyor”gibi işte tamda bunu ifade ediyoruz aslında , tüm canlıların enerji alanı vardır ve bu alanın titreşim ,frekansları düşebilir ve yükselebilir ,günlük hayatımızı daha verimli ,mutlu geçirebilmek için bu alanın frekansını ne kadar dengede tutabilirsek bize faydası o kadar çok olur ,bunun için taşlar (Kristaller), aromatik,yağlar,kokular,zikir,mantra,bioenerji gibi bu alanımızı destekleyiciler kullanabiliriz çünkü onlarında yaydıkları frekanslar var.

Sizlere böylesi durumlar için kullanabileceğiniz yöntemleri anlattığım”Şifa’nın Gücü”kitabımda pek çok tekniği öğrenip kullanabilirsiniz.

Bu bilgiler ışığında size piramit şekline göre olan taş formunu tanıtacağım

Piramit Kristaller

Piramitler hem enerjiyi tezahür ettiren hem de yükselten en güçlü araçlardan biridir. Bu kutsal şekil, eski Mısırlılar ve daha pek çok eski uygarlık tarafından kullanılmıştır.

Dilek ritüellerinde, isteğinizin tezahürünü sağlamak amaçlı kullanmaya uygundur.

Yolunuza nur olsun