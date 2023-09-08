MADRİD AA- G-20 Zirvesi'ne katılmak için bugün öğleden sonra Kovid-19 testi yapılan Başbakan Sanchez'in test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid'deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sanchez'in, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.

Sağlık kuruluşlarının verilerine göre 21-27 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 508 bin 744 Kovid-19 testi satıldı. İki ay öncesiyle karşılaştırıldığında Kovid-19 testi satışlarında yüzde 500 artış olduğu görüldü.

İspanya'da Kovid-19 testleri 2022 yazında ise 4 milyondan fazla satılmıştı.