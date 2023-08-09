Haber: Damla Oya Erman

Doktorlar, son yapılan bir araştırmanın saç foliküllerinin aile üyelerinizle ilişkilendirilebileceğine inanıyorlar.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Şanghay Beslenme ve Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, genetik varyantların saç foliküllerini etkileyebileceğini buldular, İngiliz haber hizmeti SWNS rapor etti.

Investigative Dermatology Journal'da yayımlanan araştırma, 2,149 Çinli kişinin incelenmesini ve 1,950 Çinli vatandaşının saç derisinin incelenmesini içeriyordu.

Baş Araştırmacı Dr. Sijia Wang, katılımcıların kafalarındaki "kıvrımları" inceledi - belirli bir nokta etrafında dairesel bir desen içinde büyüyen yamalar olarak bilinirler, SWNS belirtti.

"Saç kıvrımı, merak ettiğimiz özelliklerden biriydi," dedi.

"Genel görüş, saç kıvrım yönünün Mendelyen mirası sergileyen tek bir gen tarafından kontrol edildiği yönündeydi," dedi, biyolojik mirasın bir türüne atıfta bulunarak.

Bu kıvrımların saçın görünümünü değiştirebilen dört genetik varyantı vardır. Nokta, folikül yönlendirmesi tarafından belirlenir ve farklı insanlar arasında kolayca ayırt edilebilir. Bu desenler daha sonra kıvrılma sayılarına, tek veya çift, ve yöne, saat yönünde veya saat yönünün tersine olmak üzere belirlenir, SWNS rapor etti.

Araştırmada, Dr. Wang, genetik varyantların saç kıvrım yönünü ve folikül şeklini etkilediğini buldu. Sonuç olarak, araştırmacılar bir kişinin saçının baş üzerinde nasıl yer aldığının genetik kökenli olduğunu belirttiler.

"Sonuçlarımız, saç kıvrım yönünün çoklu genlerin birikmiş etkileri tarafından etkilendiğini göstermektedir, bu da polijenik bir miras olduğunu düşündürmektedir," dedi SWNS'e.

Ayrıca saç kıvrım yönü ile davranışsal, bilişsel veya nörolojik fenotipler arasında anlamlı genetik ilişkilerin çizilmediğini de belirtti.