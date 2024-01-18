1 Şubat'ta yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, nakit ödeme işlemlerinde ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi avro olarak belirlendi.

Avro dışındaki para birimleri, yalnızca fiziksel biçimde veya banka hesaplarında saklanabilecek, uluslararası ödemelerin yapılması ve döviz işlemleri için kullanılabilecek.

Ülkede avro banknot ile madeni paraların ve diğer para birimlerinin toplu olarak ülkeye giriş çıkışı BQK'nin münhasır hakkı olacak.

Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.