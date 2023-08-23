Sezonun ilk maçında kendi sahasında İstanbulspor ile berabere kalan Konyaspor, ikinci haftada Antalyaspor’a konuk oldu. Biz de Ramazan Topraklık ve Yusuf Tangül dostlarımızla mini bir seyahat planlaması yapıp yola revan olduk. Açılışı yakın tarihlerde yapılan ve Konya’yı Beyşehir, Derebucak üzerinden Akdeniz’e bağlayan Gembos yolu, manzarasının yanı sıra konforu ve çift tüplü beş kilometrelik Demirkapı tüneliyle büyüleyiciydi. Tünelin Eynif Ovasına açılan çıkışından itibaren hissedilen kesif nem Taşağıl’a varmadan Akdeniz’e vasıl olduğunuzun işaretini veriyor. İki şehir arasındaki mesafeyi de epeyce kısaltan Gembos yolu büyük bir kazanım olmuş, emek verenlere teşekkürler.

Gündüz saatlerinde Antalya’da ölçülen nem oranı yüzde yüz iken gece 21.00 sularında bu oran yüzde seksen olarak açıklandı. Görünen o ki, gölgede oturanların dahi şapır şapır ter döktüğü bu iklime yabancı futbolcuların sahada mücadele etmesi hiç de kolay olmayacaktı. Önceki hafta İstanbulspor’u ağırlayan Konyaspor’da tribünlerinin boş kalması eleştiri konusu olmuştu ve aynı durum Antalyaspor için de geçerliydi. Yerli halkın, kaçarcasına yüksek yaylalara çıktığı mevsimde seyirci beklemenin aşırı iyimserlik sayılması gerekirken beş yüze yakın Konyaspor taraftarı forma aşkını Antalya Stadında da ilan edip takımını yalnız bırakmadı.

Top-Kale seçimi yapılırken kalecinin güneşten etkilenme durumu ya da rüzgârın oyuna tesiri göz önüne alınır elbette ama seyirci yoğunluğu da düşük bir gece maçında Konyaspor kaptanı Guilherme’nin kalecisine dönüp hangi kaleyi istediğini sorması yeşil beyazlıların bir puana şükredeceği duygusu uyandırdı.

Konyaspor’da geçen sezonki kadrodan farklı olarak kaleci Bernardoni ile Moreno ve Yunus’tan başka Cikialleshi vardı ki o yarım sezon ayrı kaldığı takımın tecrübelisi sayılırdı. Teknik direktör Stanojeviç de geçen sezondan beri görevde olduğuna göre yeşil beyazlı ekibin uygulayacağı yerleşik bir oyun kombinasyonu olmalıydı. Fakat savunmadan uzaklaştırılan topların dahi rakip takım oyuncularına geçip hücum tazeleme fırsatı vermesi Konyaspor’daki temel problemi işaret ediyordu. Üç pas yapamayan Konyaspor bilhassa ilk yarıda rakibinin baskısına maruz kaldı, sadece gol yememek üzere motive oldu. Konyaspor’un oyunu kendi sahasında kabul etmesiyle baskın görünen Antalyaspor ise gol bölgelerine yakın oynamasına rağmen son vuruşlarda etkin değildi. Konyaspor’un savunmaya kapandığı üç pozisyonda Michalak kendinden beklenen savunma delici deparlar yaptı ama son vuruşları doğru yapamadı.

İlk yarıda Konyaspor’un organize biçimde rakip kaleye yüklenmede tereddüt halinde olduğunu da söylemeliyiz. Pas verilmesi halinde rakip sahaya kolayca deplase olabilecek pozisyonda oyuncular varken topun arka planda gezdirilmesi bir hata mı yoksa tercih miydi acaba? Sağ ve sol kanattan planlı hücumlara çıkamayan Konyaspor’da Calvo tecrübesiyle Antalya ataklarına akıllıca müdahaleler yaparak emniyeti sağlayan isim oldu.

İlk yarıda Antalya tribünlerini heyecanlandıran bir gol kararı beklentisi vardı ancak maçın hakemi, golden önce arka direkte Konyasporlu oyuncuya yapılan faulü görüp vuruş sırasında düdüğünü çalarak son derece isabetli bir karar verdi. Ali Şansalan’ın kararları genel itibariyle doğruydu. Ancak ilk yarının sonlarına doğru orta sahada Yunus’a yapılan faulde oyuncu faulün etkisinden kurtulup ayağa kalkarak avantaj sağladığı anda düdük çalıp oyunu kesmesi ciddi bir hataydı.

İkinci yarıda Konyaspor biraz daha ofansif oynama gayretinde göründü. İlk yarıda hakemle uzun süre tartışan Yunus 58. dakikada yerini Cicildau’ya bıraktığında Stanojeviç oyuna en doğru müdahalelerinden birini yapıyordu. İki dakika sonra ceza alanına girdiği sırada Cicildau, Fredy’nin müdahalesiyle yere düşerken hakemin verdiği penaltı kararı yüzde yüz doğruydu. İlk haftanın golcüsü Cikalleshi penaltıdan ağları havalandırırken kötü oynayan takımını üç puanın eşiğine taşıdı.

Golü bulan Konyaspor’un, ev sahibinin şaşkınlık ve tedirginlik evlerinden yararlanma planı da yoktu. Sadece savunma bloğundaki oyuncular değil, neredeyse herkes; oyunu soğutmak için bile olsa düzenli paslaşma yapamadığı gibi “top gitsin” vuruşları yaptı. Bu da Antalyaspor’un hücum gücünü artırdı. Ceza alanından her çıkarılan top rakibin önüne düştü, ataklar tazelendi. Uzatma dakikalarında Michalak’ın yerine Kahraman’ı oyuna dahil eden Stanojeviç savunma tertibini güçlendirecek bu hamleyi daha erken yapabilseydi belki de 87.dakikada sağ koridordan gelişen atakta Güray arka direkte unutulmaz ve kazanılmakta olan iki puan son dakikalardaki bu hataya kurban olmazdı.

Oyunundaki pek çok olumsuzluğa rağmen maçta öne geçmiş olsa da Konyaspor’un Antalya’da kaybetmemiş olması güzeldi. Bu tür maçları kazanmış olmak arızi durumların üstünü perdelediği için mental açıdan tehlikeli olabiliyor. Ve fakat durumu adilce kritize edip eksikleri gidermek bakımından, ziyanlar bile bazen kazançtır.