5. dakikada ceza sahası dışından Muanza'nın pasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

7. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Ethemi, ceza sahası içerisinde Atal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada oluşan karambolde defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vuran Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

31. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın pasında Yusuf Erdoğan şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

39. dakikada Konyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Ndao ile Mohammadi arasındaki hava topu mücadelesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın tavsiyesiyle saha kenarında pozisyonu izledi. Pozisyonda Mohammadi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Bayarslan, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 44'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı