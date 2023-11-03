Konya

Uzun yıllardır Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, bu sezon alınan kötü sonuçlar ve ligdeki sıralamasıyla taraftarını tedirgin ediyor.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 2022-2023 sezonunun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayan Konyaspor, attığı 10 gole karşın kalesinde ise 3 gol görmüştü.

Geçen sezonun ilk 6 haftasında mağlup olmayan Konyaspor, kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Konyaspor, 6. haftayı tarihinde ilk kez liderlik koltuğunda tamamlamıştı.

Yeşil-beyazlılar, 19. haftada sahasında Beşiktaş'a yenilmesiyle teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı, takımın başına Aleksandar Stanojevic'i getirdi.

Konyaspor, Stanojevic yönetiminde bu sezon 9 haftalık periyotta sadece 2 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı, son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı.

Stanojevic idaresinde yeşil-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

İç sahadaki Siltaş Yapı Pendikspor yenilgisinin ardından Stanojevic ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasına çıkan Keleş'in takımı, 3-0 yenilerek 10. hafta itibarıyla 9 puanla 15. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak TÜMOSAN Konyaspor, seyircisi önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.

"Seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, AA muhabirine, takımın Fatih Karagümrük maçına saha ve seyircisi önünde mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandığını söyledi.

Son haftalarda istemedikleri sonuçları almanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Güzel, "Birlik ve beraberlik içinde, takım ruhunu da sahaya yansıtarak seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Yeni hocamızla iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyoruz. Gol yollarında yaşadığımız şanssızlıklara da son vereceğimizi umuyorum. İnşallah Konyaspor, yeniden üst sıralarda yer bulacaktır. Bunu yapacak güce sahibiz." diye konuştu.

Güzel, maç biletlerinin 42 liradan satışa çıkarıldığını anımsatarak, taraftarın stattaki yerini almasını istedi.