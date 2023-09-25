İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 600 gram eroin, 20 bin uyuşturucu hap, 230 gram esrar, 155 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA