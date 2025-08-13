Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) ve Birleşik Krallık Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle Konya Velodromu’nda düzenlenecek rekor denemelerinde, Olimpik ve Paralimpik kategorilerde pist bisikleti disiplininde dünya çapında başarılarıyla tanınan üç elit sporcu yer alacak. Dünya bisikletinin yıldızları: Matthew Richardson, Charlie Tanfield ve William Bjergfelt tarihi rekor denemeleri için Konya Velodromunda piste çıkacak.

Rekor için piste çıkacak isimler:

Matthew Richardson – Dünyanın en hızlı sprinterlerinden biri olarak 200 metre sprint dünya rekorunu kırmayı hedefliyor. 2024 Paris Olimpiyatları’nda Keirin ve Sprint branşlarında gümüş madalya kazanan sporcu, 2025’ten itibaren Birleşik Krallık adına yarışıyor.

Charlie Tanfield – Dünya 1 Saat rekorunu deneyecek. 2018 Dünya Pist Şampiyonası’nda Takım Takip dalında altın madalya, bireysel takipte gümüş madalya sahibi. Tokyo 2020’de takım takipte bronz madalya kazandı.

William Bjergfelt – Paralimpik C5 kategorisinde Dünya 1 Saat rekorunu hedefliyor. 2021 UCI Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda yarıştı.

Program:

14 Ağustos

09.30 – 11.00: William Bjergfelt – C5 Dünya 1 Saat Rekoru Denemesi

11.30 – 13.15: Charlie Tanfield – Dünya 1 Saat Rekoru Denemesi

15.30 – 18.00: Matthew Richardson – 200 m Dünya Rekoru Denemesi

15 Ağustos

09.30 – 11.00: William Bjergfelt – C5 Dünya 1 Saat Rekoru Denemesi

11.30 – 13.15: Charlie Tanfield – Dünya 1 Saat Rekoru Denemesi

15.30 – 18.00: Matthew Richardson – 200 m Dünya Rekoru Denemesi

Rekor denemeleri medya ve seyirciler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.