Valiliğin, Nsosyal hesabından, taraftarların tribünlerde coşkuyu doyasıya yaşamaları için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılar yaptı.

Maç günü yoğunluğun yaşanmasından ötürü aksaklıklara meydan vermemek için şunlar kaydedildi:

"Yoğunluk yaşanmaması için taraftarlarımızın erken saatte stadyuma gelmeleri tavsiye edilmektedir. Güvenlik talimatlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacak olup, güvenlik ve yasaklı madde ihlalleri A Milli Takımımıza disiplin cezaları olarak yansıyabilir. Yalnızca size ayrılan koltuklarda oturunuz ve biletlerinizi görevliler istediğinde ibraz ediniz. Koridorlarda ve merdiven boşluklarında ayakta durmayınız, diğer seyircilerin görüşünü engellemeyiniz. Stadyum görevlilerinin ve güvenlik personelinin tüm talimatlarına uyunuz. Fair-Play ruhuna uygun davranınız ve provokatif hareketlerden kaçınınız."

Tüm biletlerin satıldığı, kapıların ise 18.45'te açılacağı bilgisi verilen açıklamada, "Maç günü stadyum çevresinde yoğunluk ve yol kapanmaları olacağından, seyircilerin özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları önemle rica olunur. Stadyuma; şehir içi tramvay, belediye otobüsü ve minibüs hatları ile ulaşım mümkündür. Stadyuma yalnızca Passolig kartına yüklenmiş bileti olan seyirciler girebilecektir. Biletler yalnızca www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilir. 7 yaş üstü her seyirci bilete tabidir. Biletsiz seyirciler stadyumun yakınına kesinlikle yaklaştırılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Stadyuma yalnızca TFF tarafından organize edilen "QR" kodlu karta sahip araçların kabul edileceği, usulsüz park eden araçların ise çektirileceği aktarıldı.

Açıklamada, stadyuma yiyecek ve içeceğin sokulmayacağı, su ve meşrubatların ise tek kullanımlık bardakla satışa sunulacağı bildirildi.

Milli marş uyarısı

Merdiven boşluklarının kapatılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Milli Marşlar; Türk Milli Marşı, İstiklal Marşımız tüm taraftarlarımız tarafından hep bir ağızdan, gür bir şekilde söylenmelidir. İspanya Milli Marşı çalınırken azami saygı gösterilerek, ayakta ve sessizlik içinde dinlenmelidir." uyarısında bulunuldu.

Yasaklı maddeler başlığında ise kesici ve delici aletler, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahlar, yanıcı, patlayıcı ve piroteknik maddeler (meşale, havai fişek, maytap, sis bombası), ses çıkarıcı cihazlar (megafon, korna), siyasi içerikli pankart, flama ve görseller, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farklılığına dayalı hakaret içeren pankartlar stada alınmayacağı ifade edildi.

Öte yandan, Milli Takımlar Taraftar Etkinlik Alanı (Fanzone), Güney Tribünü arkasında maç günü saat 15.00'ten itibaren taraftarların kullanımına açılacak.

Etkinlik alanında, taraftarlara yönelik çeşitli sportif aktiviteler ve eğlenceler düzenlenecek, ürünler sergilenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Mehteran Takımı da 17.00-20.00 saatleri arasında gösteri sunacak.

Taraftar etkinlik alanında orijinal Milli Takım Forması ve ürünlerinin satış noktası olacak.