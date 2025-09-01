Türkiye-İspanya karşılaşmasının yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda, çim bakımından membran yenilemelerine aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine tüm çalışmalar titizlikle yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ay-yıldızlılara 2015'ten beri ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile şehirdeki hazırlıkları anlattı.

Milli takım maçlarını kentte oynamasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Altay, "Geçmişte de milli takımımız Konya'da çok önemli maçlar yaptı ve önemli başarılar elde etti, uğurlu bir stat olduğuna inanılıyor. Biz de maçtan önce tüm hazırlıklarımızı yapmak için hem şehirde, hem de statta yoğun çalışma gerçekleşirdik." dedi.

"Mevlana'nın şehrinde misafirlerimize özel bir ilgi gösteriyoruz"

Altay, stadın ambiyansının milli takımın önemli bir başarı elde etmesine vesile olmasını beklediğini söyledi.

Taraftarın, çok güzel bir statta çok güzel bir maç izleyeceğini dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"Konya bir spor şehri. Şehir olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Çok büyük bir coşkuyla milli takımımızı destekleyeceğiz ve güzel bir başarı elde edeceğiz. Konya milli takımın ev sahibidir, bunu da en güzel şekilde göstereceğiz. Konya her zaman ziyaretçi ağırlamaya hazır bir şehir. Mevlana'nın şehrinde misafirlerimize özel bir ilgi gösteriyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz için tüm hazırlıkları yaptık. Bu yıl düzenlenen Gastronomi Festivali de 4-7 Eylül'de Kalehan Ecdad Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Misafirlerimizi bu festivale de bekliyoruz. Maç öncesinde, onlara güzel bir şölen hazırladık."

"Stadyum milli takıma özgüven sağlıyor"

Daha önceki dönemde Spor Genel Müdürlüğü yapan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da maçın Konya'da oynanmasının, milli takıma "psikolojik üstünlük" sağlayacağını söyledi.

Alınan sonuçlara bakıldığında, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun "uğurlu" olduğunu anlatan Baykan, şöyle devam etti:

"Maçın Konya'da oynanmasını A Milli Takımdaki futbolcularımızın ve teknik direktör Montella'nın arzu ettiğini açıklamalarından biliyoruz. Konya'daki stada yönelik böyle bir güven var. Öncelikli hedefimizin İspanya'yı yenmek olduğunu düşünüyorum. Konya'yı tercih ettikleri için federasyon başkanı ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın da bu noktadaki yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum."