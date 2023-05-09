İlim varsa amel de olmalı. Zekâ varsa ilim elde edilmelidir. İnsanda var olan istidat (mevcut potansiyel) değerlendirilmeli ve zekâ işlerlik kazanmalıdır. Öyle görülüyor ki, her insana verilen istidatlar madenlere benzer, işletilirse kıymet kazanır.

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İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakikî lezzeti, ancak mârifetullah (Allahı bilmek ve tanımak), muhabbetullah (Allah sevgisi), kemal (olgunluk ve mükemmellik), ilim gibi ebedî şeylerdir. Elhâsıl: Lezzet ve nimet, ancak ve ancak daimî olduklarında lezzet ve nimet olurlar.

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İnsan, kendi tercihine kalsa yanlış ve zararlı şeyleri seçebilir. Ama dinin ölçülerini esas aldığında istikametli bir hayat yaşar. Meselâ, insan fıtraten (yaratılışı gereği) bencildir. Dine uyduğunda ise, başkalarının derdini de, kendine dert edinir, hatta onların menfaati için kendi menfaat (ve çıkar)ını terk eder bir duruma yükselir.

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“Nasıl Allah’ı inkâr edersiniz ki, siz ölü idiniz de, O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar hayat verecek, sonra O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara: 28)

Nimetlerin en büyüğü hayattır. Sonra, hayatın devamıdır. Yani, göklerin ve yerin tanzimiyle hayatın kemal bulmasıdır. Sonra, insanın kâinata üstün kılınması, diğer varlıklardan daha şerefli yaratılmasıdır. Sonra, ona ilim öğretilmesidir.

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Âlemi meydana getiren atomlar, ilahî mürekkep hükmündedir. Gördüğümüz her şey bu atomlardan yazılır. Bu atomların hâlden hâle geçmeleri, akılları hayrette bırakan bir hikmet ve nizam iledir.

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Müellif, Hutbe-i Şamiye isimli eserinde şöyle der: “Hâsıl-ı kelâm (sözün kısası): Biz Kur’an şakirdleri (talebeleri) olan Müslümanlar, burhana (delile) tâbi oluyor (uyuyor)uz.

Akıl ve fikir ve kalbimizle hakâik-i imaniyeye (iman hakikatlerine) giriyoruz.

Başka dinlerin bazı efratları (fertleri) gibi ruhbanları taklit için burhanı (delili) bırakmıyoruz.

Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde (gelecekte), elbette burhan-ı aklîye (aklî delillere) istinat eden (dayanan) ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur’ân hükmedecek.”

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Sa’d-ı Teftazânî’nin açıkladığı gibi iman, Allah’ın dilediği kulunun kalbine, onun cüz-i ihtiyarîsini (tercih, irade ve seçimini) sarfından sonra bıraktığı bir nurdur.

Öyle ise iman: İnsan vicdanı için bir nurdur.

Şems-i Ezelî (Ezel Güneşi olan Allah)dan vicdanın bütün melekûtunu (içyüzünü) birden ışıklandıran ve böylece ona bütün kâinatla ünsiyet neşreden (yakınlık kazandıran) bir şua (bir ışık)dır.

Vicdanla her şey arasında bir münasebet tesis eder (ilgi kurar). Kalbe manevî bir kuvvet bırakır, kişi bununla bütün olaylara ve musibetlere göğüs gerer.

Şems-i Ezel, “Ezel Güneşi” anlamındadır. Nasıl ki, Güneş Cenab-ı Hakk’ın Nur isminin kesif (yoğun) bir aynasıdır, âlemi aydınlatıyor.

Öyle de Ezel Güneşi olan Allah, bütün âlemleri aydınlatmaktadır. Bu mânâ, aslında bir cihetle Nur isminin açılımı gibidir.

Allah ezelî ve ebedîdir.

Yeryüzündeki bütün aynalara parlaklık Güneşten geldiği gibi, bütün varlık aynalarına yansıyan özellikler de Allah’tan gelir.

Meselâ, kalblere gelen hidayet nurları; O’nun Hâdî (Hidayet yolunu gösteren) isminden yansımalardır.

(Prof. Dr. Şadi Eren hocamızın, hayat bahşeden tespitlerinden bâzılarını sunduk.)