Koca bir sezonu geride bırakırken Okan Buruk ve futbolcularını tebrik ederiz. Sezon boyunca verilen büyük emek ortada kimse bir kelime bile söyleyemez. Öncelikle maç başına dönecek olursak dakika 29’da Mauro Icardi’nin golüyle şampiyonluk belirdi. Diğer tarafta Kadıköy’de hala umutlu bekleyiş devam etmekteydi. Unutmayın Mayıs ayı sarı kırmızılılarındır. Son virajda kupayı eliyle size vermez. Sadece biraz ümitlendirir ama finalini kendi belirler. İkinci yarıya gelelim Icardı ve Berkan Kutlu’nun golleriyle şampiyonluk geldi. Artık hakemin bitiş düdüğü çalsa da eğlencemize baksak durumları başladı. Koca bir sezon, koca bir emek, hem teknik heyet, hem futbolcuları hem de büyük Galatasaray taraftarı sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Gerçekleri Tarih Yazar Tarihi de Galatasaray. Herşeyin ilkini o yapar iki sene üst üste şampiyon olan takım seneye gerçek 5.yıldızı takmadan durmaz. Gelecek sezon umarız ki hem kendine yakışan 25.şampiyonluk hem de bir kez daha bizi Avrupa’da bir kupa daha alarak gururlandırmalarıdır.

Eee o zaman gelecek sezon yeni hedeflerde…