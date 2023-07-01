İSTANBUL- Nonami Digital Entertainment B.V. geliştirdiği futbol oyunlarının 28. Yılı kapsamında düzenlenen "28th Anniversary" oyun içi etkinliklerini duyurdu. 29 Haziran - 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu kutlama, kullanıcıların faydalanabileceği çeşitli kampanyalar, hediyeler ve meydan okumalardan oluşuyor!

KONAMI futbol oyunlarının 28 yılı

Tarihler 22 Aralık 1995’i gösterdiğinde KONAMI, dünyanın en popüler sporunu sanal dünyaya taşıyan ilk oyunu 'Goal Storm'u piyasaya sürdü.

O günden bu yana, oyun mekaniği ve markalaşma konusunda bir dizi evrim yaşandı. KONAMI, Goal Rush'tan International Superstar Soccer'a (1997-2001) geçti, ardından Pro Evolution Soccer'a (2001-2021) ve şu anki ücretsiz oynanan başlık olan 'eFootball™'a doğru cesur bir adım attı.

Co-op modu çeşitli ödüllerle dönüyor!

8 - 22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Beta Test'in ardından, Co-op modu 29 Haziran'da geri dönüyor! Kullanıcılar çevrimiçi olarak bir araya gelip dünya çapındaki diğer kullanıcılara meydan okuyabilecekler.

Co-op oyun içi etkinliği 13 Temmuz'da başlayacak ve oyuncular belirli sayıda oyun oynamaları karşılığında ödülleri kapacak!

Etkinlik: Meydan okuma!

Kutlamalar boyunca, kullanıcıların yarışabilecekleri ve ciddi ödüller kazanabilecekleri bir dizi meydan okuma da oyunda yerini alıyor.

"Legend Challenge Event" etkinliğinde, kullanıcılar SSC Napoli ve FC Barcelona gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinin çeşitli kulüplerine karşı mücadele edecekler.

"Golden Goal Challenge Event" etkinliğinde ise oyuncular birbirlerine karşı mücadele edecek ve geçmiş yıllardan klasik bir futbol formatı olan Golden Goal için oynayacaklar!

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ