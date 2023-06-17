Kolorektal kanser, kalın bağırsak (kolon) veya rektum kanseridir. Sağlık Bakanlığının kalınbağırsak kanseri için belirlediği taramam programını takip etmek, kolorektal kanser geliştirme riskinizi azaltmanın en iyi yoludur. Bu, 45 yaşından itibaren kolonoskopi veya diğer tarama yöntemlerini içerebilir .

Çoğu kolorektal kanser vakası 50 yaşın üzerindeki kişilerde ortaya çıksa da araştırmalar, yeni kolorektal kanser vakalarının genç yetişkinler arasında artan bir oranda ortaya çıktığını gösterdi. Amerikan Kanser Derneği taramaya başlamak için önerilen yaşı 45'e düşürdü ve Bununla birlikte, riski yüksek olan kişiler daha erken taranmalıdır.

Kolorektal kanserin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalık için kanıtlanmış risk faktörleri vardır. Belirli risklerden kaçınmak için yaşam tarzı değişiklikleri yapabiliriz, ancak önleyemeyeceğimiz bazı risklerde vardır.

Ailede kolon kanseri öyküsü, Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak hastalığına sahip olmak ve yaşlılık önleyemediğimiz risk faktörlerindendir. Aşırı alkol tüketimi, egzersiz eksikliği, obezite , sigara içmek, lif açısından düşük, kalori ve yağ açısından yüksek bir diyetle beslenme kolorektal kanser riskini arttıran fakat yaşam tarzı değişikliği ile önleyebileceğimiz nedenlerdir. Özellikle, çoğu kolorektal kanser, ailede kanser öyküsü olmayan kişilerde bulunur. Aile öyküsü olanlarda hastalığa yakalanma riski daha yüksektir, ancak bir kişinin riskini değerlendirirken dikkate alınması gereken tek risk faktörü bu değildir.

Sağlıklı beslenin; Araştırmalar, Batı diyetinin daha yüksek kolorektal kanser oranlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Yüksek lifli diyetler yiyen kişilerin hastalığa yakalanma olasılığı daha düşüktür. Meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar ile beslenmeye özen gösterin. Kanseri önlemede rol oynayabilecek vitaminler, mineraller, lifler ve antioksidanlar meyve ve sebzelerde mevcuttur. Kırmızı et tüketimini sınırlandırıp, işlenmiş et ürünlerinden uzak durun.

Su içmeyi unutmayın; Serbest radikalleri hızla vücuttan uzaklaştırmasıyla bilinen su, aynı zamanda kanser önleyici etkiye de sahiptir.

Harekete edin; Egzersizin kalbinize fayda sağladığını ve kilonuzu korumanıza yardımcı olabileceğini biliyorsunuz. Ayrıca kolorektal kanser de dahil olmak üzere bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltabilir. Haftanın çoğu gününde 30 dakikalık orta düzeyde egzersiz yapmayı hedefleyin.

Kilonuza dikkat edin; Araştırmalar fazla kilolu olmak, kolorektal kanser, meme (menopoz sonrası kadınlarda), yemek borusu, pankreas ve böbrek kanserleri riskini de artırdığını göstermektedir.

Alkolü ve sigarayı sınırlandırın; alkol almayı seçerseniz, bunu ölçülü yapın. Bu, kadınlar için günde bir içkiden, erkekler için günde iki içkiden fazla olmaması anlamına gelir. Ve sigara içiyorsanız, bırakın.