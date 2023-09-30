Merhabalar sevgili dostlar, Türk Mutfağının tencere yemekleri içinde yaz/kış yapılabilen her zaman elimizin altında bulunması nedeniyle bir çok yemek ve garnitürde de kullandığımız ''Bezelye'' bugün ki konuğumuz...

Gelin önce ''Bezelye''hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlayalım.

Magnezyum,potasyum ve kalsiyum gibi kalp dostu mineraller içererek ,kalbi koruyucu karotenoidler ve flavonoller gibi bitkisel besinler içeren Bezelye,aynı zamanda kolesterol seviyesini ,özellikle LDL kolesterolü(kötü kolesterol) yönetmemize de yardımcı olan bir sebzedir.

Lif içermesi nedeniyle midenin rahatlamasını sağlarken,sahip olduğu polifenoller sayesinde mideye zarar verecek bakterileri de yok eder.

Her sebzede olduğu gibi faydalarının yanı sıra kişilerin sağlık sorunları ve bünyelerinin yapısına bağlı olarak zararları da bulunmaktadır.

Bu nedenle ''Ürik Asit ''yönünden zengin bir besin olduğu için,özellikle ''Kan Ürik Asit''değerleri yüksek olan bireylerin sıklıkla tüketmemesi gereken bir sebzedir.

Çok eski çağlardan beri yetiştirilen ''Bezelye''nin AnaVatanı Avrupa ve Batı Asya'dır.İlk ve Orta Çağlar da ,Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa da yetiştiriliyordu.

Ülkemiz de İzmir,Bursa,Adana,Hatay,Balıkesir bezelye yetiştiriciliği konusunda öncü şehirlerdendir.

Şimdi gelelim tarifimize; sizleri bilmem ama ben,eğer sıcak bir tencere yemeği olarak bezelyeyi pişireceksem et,tavuk yada bugün sizlere yazacağım gibi köftelerle pişirmeyi seviyorum.Yanına pişireceğiniz bir bulgur yada pirinç pilavı ile güzel ve lezzetli bir akşam yemeği oluyor.

Haydi o'zaman tarifimize geçelim.

MALZEMELER:

Köftesi:

• 350 gr Dana Kıyma

• 4 diş sarımsak

• 1 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi

• 1 ad yumurta

• 7-8 dal ince kıyılmış maydanoz

• Tuz & karabiber & Kimyon

DİĞER MALZEMELER:

• 1 kg Taze Bezelye

• 3 büyük domatesin rendesi (1 çorba kasesi)

• 2 tatlı kaşığı domates salçası

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• 500ml su

ÜZERİNE:

• Dereotu

HAZIRLANMASI:

• Köfte malzemelerini bir kaseye alın ve yoğurun

• Misket büyüklüğünde yuvarlayın ve kenara alın.

• Tencereye domates rendesi ve zeytinyağını alın ve orta ateşte kavurun.

• Salçayı ve suyunu ekleyin.

• Tuzunu ilave edin ve kaynatın.

• Köfteleri ekleyerek 5 dakika pişirin.

• Kaynamaya başlayınca bezelyeleri ekleyerek pişmeye bırakın.

• Yemeğiniz piştikten sonra ince kıyılmış dereotu ekleyerek servise hazır hale getirin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..