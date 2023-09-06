KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada yakalanan yabancı uyruklu 7 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.