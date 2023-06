Baba dağdır, sırtımızı yasladığımız… Onlar bizim koca çınarlarımızdır, gölgesinde konakladığımız… Kartal gibi kanatlarının altına sığınıp, kendimizi ömür boyu güvende hissettiğimiz yenilmez kahramanlarımız babalarımız. Erkek çocuklarının ilk kahramanları olan babalar, her daim güçlü olmak zorundadırlar. Çünkü kahramanlar ağlamaz, eğilmez, bükülmez, pas tutmaz… Kapı gibi dimdik, çelik gibi kuvvetlidir. Oğullarına güçlü olmayı öğretirken, kızlarının da aşık olduğu ilk erkektir. Yakışıklı, sevecen, centilmen, şefkat dolu beyaz atlı prensleri… Kızlarını hep koruyup gözeten, onların hatalarını en az da indiren, üzerlerinden gölgesini esirgemeyen bodyguardlarıdır. Doğduğumuz andan itibaren düşmeyelim diye elimizi tutan, hayatımızın her anında yanımızda olan babalarımız bizim en güvenilir limanımızdır. Bize daha iyi bir yaşam sunabilmek adına fedakârca çalışmaktan asla yılmazlar. Yemez yedirir, giymez giydirir, cebindeki son kalan kuruşunu bizim cebimize koyar parasızlığa aldırmazlar. Her koşulda en büyük destekçimizdır, babalarımız. Başarımızın arkasındaki gizli gücümüz, varlıklarıyla yüreğimizi aydınlatan güneşimizken, yokluklarıyla ocağımıza düşen ateşimizdir, onlar. O ateş ocağa düşmeden, koca çınarımızın yaprakları dökülüp dallari kırılmadan babalarımızın kıymetini bilelim. Sadece babalar gününde değil, önümüze gelen her fırsatta dile getirelim, onlara olan sevgimizi. Vakitli dolup geç olmadan, yürekler yanıp küle dönmeden, kahramanlarımız henüz hayattayken hiç bırakmayalım ellerini, sımsıkı sarılalım onlara. Tıpkı onların bize sarıldığı gibi… Bu yürekler üzülür, ağlar sonra…

UĞUR BÖCEKLERİ

Hiç uyanmak istemediğim bir rüyanın içindeydim bu sabah

Babamın terzi dükkanında açtım gözümü İçinde onun o çok sevdiği dikiş makinesi

Bir de üzerinde kumaş artıkları olan kesim masası vardı

Arka sol köşede perde ile çevrilmiş prova odası, duvarda asılı mezurası

Raflarda duran, renkleri solmuş top top kumaşları

Kumaşların yanında paslanmış makası

Başımı çevirdiğim her yerde eski siyah-beyaz fotoğrafları

Ve fotoğrafların içinde anıları duruyordu

Bütün o boşluğun içinde ise İki uğur böceği şaşkınlığıma dikmişti gözlerini

Babam belki gelememişti ama bana uğurunu göndermişti.

(Her Şeye Dair Ne Varsa İçinde)

Hayatta olan olmayan tüm babaların babalar günü kutlu olsun