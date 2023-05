HABER: DİNÇER KARACALAR

Merit İnternational’ın ana sponsor olduğu Türkiye’nin ‘en iyileri’nin 47 farklı kategoride ödüllendirildiği ödül törenine iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının pek çok seçkin ismi katılırken yıl boyunca girişimleri ve başarılarıyla ses getiren isimler ödülle taçlandırıldı. Klass ödülleri gecesinin onur konuğu olan Enrico Macias ‘Uluslararası Başarı ve Onur Ödülü’nü kazandığı gecede 60. sanat yılını taçlandırdığını ifade ederken gecenin finalinde söylediği ‘Zingarella’ şarkısıyla konukları mest etti.

Merit İnternational’ın ana sponsor olduğu Türkiye’nin en başarılı ve alanında değer yaratan isimlerinin yanı sıra sosyal yaşam dünyasının saygıdeğer isimlerinin de yer aldığı Klass Ödülleri 2023, muhteşem bir geceyle gerçekleşti. İş, sanat, sağlık, güzellik ve turizm gibi önemli sektörlerin en başarılı ve alanında fark yaratan isimlerinin 47 farklı kategoride ödüllendirildiği ödül töreni Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenirken gece Ebru Akel’in sunumu ile renklendi. Davetlilerin kokteyl alanına ‘Oscar’ törenini andıran 200 metrelik kırmızı halı geçidi ile ulaştığı gecede girişten itibaren yapılan kırmızı halı röportajlarında davetliler gece ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Törene apayrı bir hava katan özel dans ve ışık gösterileri davetlilere unutulmaz bir gece yaşatırken Swissotel The Bosphorus-İstanbul’un mutfağının şık menüleri de büyük beğeni topladı. Gecede ödül almaya hak kazanan isimlere her bir detayı incelikle tasarlanan ve üzerinde Klass Magazin’i sembolize eden ‘K’ harfinin yer aldığı bir ödül takdim edilirken ödüle ek olarak dünyaca ünlü yıldızlara yüzük ve mücevher tasarımı yapan “Unknow Brand” markasının ürettiği özel ödül yüzükleri de takdim edildi. Büyük bir heyecana sahne olan ödül töreninde ödüller sahiplerine kavuştuktan sonra gerçekleşen after party’de konuklar gecenin tadını çıkarmaya devam etti. Swissôtel The Bosphorus’da yer alan ve İstanbul’un en iddialı mekanlarından Gabbro Resto – Bar’da gerçekleşen partide davetliler, El Corazon De Cuba konseri eşliğinde doyasıya eğlenirken ödül alan isimler de yakın dostlarıyla başarılarını kutladı.

ENRICO MACIAS, 60. SANAT YILINI KLASS ÖDÜLLERİ 2023’TE TAÇLANDIRDI

Benzersiz sesiyle tüm dünyada efsane olan ve albümleriyle satış rekorları kıran ünlü Fransız Şarkıcı Enrico Macias, Klass Ödülleri’nde ödüle layık görülen isimler arasındaydı. Yaptığı eşitlik ve barış çağrıları ile gönüllerde taht kuran, Kahramanmaraş ve 10 ilde gerçekleşen depremin ardından “yaraları birlikte saracağız” diyerek depremzedeler için faaliyetler yürüten Enrico Macias, gecede ‘Uluslararası Başarı ve Onur Ödülü’nü almaya hak kazandı. Erkan Özerman ile sahneye çıkan ve usta sanatçı Orhan Gencebay’ın takdimiyle ödülünü alarak kısa bir konuşma da gerçekleştiren Enrico Macias, Türkiye ile özel bir bağının olduğunu ve gecede ödül almaktan dolayı onore olduğunu dile getirerek “Bu yıl 60. sanat yılımı kutluyorum. Klass Ödülleri 2023 ile de bu 60 yılı taçlandırmış oldum” dedi ve Klass Medya ekibine teşekkürlerini sundu. Efsaneleşmiş şarkısı Zingarella’yı söyleyerek konuklara keyifli anlar yaşatan Enrico Macias, büyük alkışlarla sahneden inerek gecenin finaline damgasını vurdu.

TÖRENDE BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Türkiye’nin konuştuğu ödül töreninde birbirinden ünlü isimler de ödüllerine kavuştu. İş, sanat ve cemiyet hayatının buluştuğu törende ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel ‘Yılın En İyi Program Sunucusu’ ödülünü kazandı. Çağla Şıkel’in programlarından kesitlerle hazırlanan video eşliğinde sahneye gelen ve ödülünü TEB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Haydar Çolakoğlu’nun elinden alan Çağla Şıkel büyük mutluluk duyduğunu belirterek törende emeği geçen herkese teşekkür etti. Ödüle layık görülen bir diğer isim ise Defne Samyeli idi. Defne Samyeli ‘Yılın En İyi Sahne Performansı’ ödülünü kazanırken ödülünü ise Aşçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu’nun elinden aldı. Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazanan Murat Aygen sahneye kızı Nil Aygen ile çıkarken ödülünü ise Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli takdim etti. Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'Kıvılcım Arslan' rolüyle büyük beğeni toplayan Oyuncu Evrim Alasya, ‘Yılın Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca’nın takdimiyle ödülünü alan Evrim Alasya, ödülünü Kızılcık Şerbeti ekibi adına, hikayesini anlatmak için yola çıkmış insanlara ve kadınlar için aldığını dile getirerek büyük alkış topladı.

ÖDÜL ALANLAR KADAR ÖDÜL VEREN İSİMLER DE KONUŞULDU

Sanat dünyasından ünlü isimlerin olduğu kadar iş dünyasından da isimlerin katıldığı törende ödül takdim eden isimler de çok konuşuldu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek gecede Kurucu ortağı olduğu Hay Clinic ile yurt dışında yaptığı yatırımlarla Türk sağlık sektörünün kalitesini uluslararası arenaya taşıyan Benan Kurtuluş Saraç’a “Yılın Uluslararası Girişimci İş Kadını” ödülünü takdim ederken Türk müziğinin ‘Baba’ lakaplı sanatçısı Orhan Gencebay ise hem ‘Yılın Uluslararası Gayrimenkul Brokeri’ ödülünü kazanan Emel Onur’a hem de gecenin onur konuğu Enrico Macias’a ödülünü takdim etti. Yılın İhracatçı İş Kadını ödülünü kazanan Esin Kılınç Tatcı ise ödülünü Türkiye’nin en başarılı modacılarından Raşit Bağzıbağlı’nın elinden aldı. Yılın Turizm ve Seyahat Portalı ödülünü ‘Bilet Dükkanı’ adına alan iş kadını Nilüfer Batur’un ödülünü ise Karaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca teslim etti.