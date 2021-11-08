RÖPORTAJ: Habib BABAR

Acılar içinde geçen bir hayat... Baskıcı baba şiddeti ve kendisinden tam 15 yaş büyük biriyle evliliği zindana çevirdi Meryem Sevilen’in yaşamını… Baba evindeki şiddet koca evinde de sürdü. Yıllarca böyle devam etti… Artık dayanacak gücü kalmamıştı Meryem’in . Bir gün evinin kapısını kocasının üzerine kitleyip soluğu karakolda aldı, polisten yardım istedi… Hemen kadın sığınma evine yerleştirildi Meryem Sevilen… Bir süre kadın sığınma evinde kaldıktan sonra yanına kızını da alarak kadın arkadaşının yanında kalmaya başladı. Ancak belalar burada da yakasını bırakmamıştı Meryem’in oradan da ayrıldı, Ailesinin yanına dönmesi mümkün değildi ya töreye kurban gidecekti ya da sokakta yaşamaya… O da minik yavrusuyla sokakta aç,sussuz ve sefalet içinde yaşamaya başladı… Türk Film senaryosunu aratmayan bu hikâyeyi gelin birlikte dinleyelim…

NASIL BİR ÇOCUKLUĞUNUZ OLDU?

Önce gözleri doluyor, sonra başlıyor hayat hikayesin… Ben 1990 yılında Diyarbakır’ın Saraykapı İlçesi’nde dünyaya geldim. Biz 6 kardeşiz babam emekli asker .annem ise ev hanımıdır. Ben çocukken şarkı söylemeyi çok seviyordum. Ailem bu yeteneğimin farkındaydı.Bazen sokakta arkadaşlarımla şarkı söylerdim. Sokaktan geçenler de sesimi çok beğenirdi. Öyle ki Bir gün birkaç kişi sesim güzel olduğu için beni kaçırmaya çalıştı. Elindeki bıçak ile beni rehin alan bu şahıslar annemin yardım çığlıklarıyla beni bırakıp kaçmışlardı.

ODAYA KİTLEDİLER BENİ AÇ SUSSUZ BIRAKILDIM

NEDEN KAÇIRMAK İSTEDİLER?

O yıllarda sokak sokak gezip kaset satanlarmış. Beni niçin kaçırmaya çalıştıklarını da hala öğrenmiş değilim…

SONRA NE OLDU?

Eğitim gördüğüm okuldan alındım. O mahalleden de taşındık… Hayatım zindan olmaya başlıyordu bu süreçte..15 yaşındaydım babamın baskıları inanılmaz hal almaya başlamıştı. Baskının yanı sıra şiddette başlamıştı. Yani nefes alamayacak duruma gelmiştim.15 yaşındaydım benden 15 yaş büyük yasaklı madde bağımlısı biri tarafından kandırıldım… Evliliği kurtuluş gibi görmüş ve bu şahıs ile evlendim. Bende 15 yaşında çocuk gelin olmuştum. Zindan hayatının daha ağırını koca evinde yaşayacağımdan habersizdim… Yani yağmurdan kaçıp doluya tutulacaktım… 2 odalı bir gece konduya gelin gitmiştim .Evde 2 erkek kaynım,2 de görümcem vardı. İmam nikahlı eşim ve görümcelerim tarafından sürekli şiddet görüyor,aç ve sussuz bıraklıyordum. Hayat çekilmez hal almıştı. Korku filmi gibiydi o yaşamım.

16 YAŞINDAA ANNE OLDUM

BÜTÜN BU YAPILANLARA KARŞI NEDEN SESSİZ KALDINIZ?

Beni bir odaya kitlenişlerdi. Kocam ‘Eğer gidersen aileni yok ederim’diyor ve beni sürekli tehdit ediyordu. Babamı, annemi ve kardeşlerimi öldüreceğini söylüyordu. Çok korkuyordum. Yapılan tüm zulümlere mecburen sessiz kalıyordum…(Gözleri doluyor) 16 yaşında anne olmuştum… Artık canıma tak etmişti… Daha 1,5 yaşında olan kızımı yanıma alıp, kapıyı bunların üzerine kitleyip gidip poise sığındım. Yaşadıklarımı anlattım. Beni alıp kadın sığınma evine yerleştirdiler. Kızımla bir süre burada yaşamaya başladım. Amcamlar gelip beni kadın sığınma evinden alıp baba evime götürdüler. Hiç zaman kaybetmeden ilk ve orta öğrenimimi dışarıdan bitirdim. Daha sonra marketlerde çalışmaya başladım. Babam ve amcam çalışmama karşıydı, bunun için de biran önce evlenmemi istiyorlardı. Ben kabul etmeyince de ‘Evlenmezsen seni öldürürüz. Evlen namusumuz anca öyle temizlenir herkes bize bakıp gülüyor. Kızınız dul deyip duruyorlar ,kahveye gidemiyoruz ,insan yüzüne çıkamıyoruz’.deyip duruyorlardı. Bu yetmiyormuş gibi kızımın babası yasaklı madde kullanıp elinde bıçak ile yolumu kesmeye başlamıştı. Yaşı reşit olmayan kardeşimin eline silah verilmiş benim öldürülmem istenmişti… Ahhh ahhh.. Yaşadığım korkunç günlerdi…

ANNEMİN AKRABASINDAN YARDIM İSTEDİM

NASIL YANİ KARDEŞİNİZE SİZİN ÖLDÜRMESİ İÇİN TALİMAT MI VERİLMİŞTİ?

Evet… Talimat verilmişti. Ya evlenecektim, ya da öldürülecektim. Diyarbakır’da kalmam mümkün değildi artık. Kızımı da yanıma alıp Diyarbakır’ı terk ettim ve arkadaşıma sığındım. Arkadaşımım evinde aylarca kaldım. Arkadaşımın annesi ‘Bu kadın dul evde kocam var. Artık gitsin’dedi. Bu konuşmayı duyunca sabahı erken saatlerinde evi terk ettim. Günlerce kızım ile parklarda bankların üzerinde yattım. Bir gün annemin uzaktan akrabasını aradım ve içinde bulunduğum durumu anlattım. O da üniversite öğrencisiydi. Hemen otobüs biletimi kesip beni Van’a çağırdı. Kızımla zaman kaybetmeden Van’a gittik. Van'da' zor günler yaşadım. Ancak yılmadım mümesillik yapmaya başladım. Gündüzleri çalışıyor, Akşamları ise Van Ticaret Meslek Lisesine gidiyordum. Bu arada kızımı da okutuyordum. Kazandığım paralar ile ev almayı düşünüyordum. Sonra bu yatırımımı albüm için kullanmaya karar verdim. Bu benim çocukluk hayalimdi…

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMAYA KARAR VERDİM

ALBÜM YAPMAYA MI KARAR VERDİNİZ?

Aynen öyle yaptım. Yanıma kızımı da alıp İstanbul’a geldim. İletişim halinde olduğum birçok tanıdığım vardı. Direk onların yanına gittim. Koca şehir beni korkutmuştu. Burada beni yeni bir hayat bekliyordu. Başarıyı ya yakalayacaktım, ya yakalayacaktım… O dönem plakçılar çarşısı Unkapanı kurtkapanıydı. Sağlam adresi bulamazsanız bitersiniz, dolandırıcıların kol gezdiği bir yerdi. Neyse 2017 yılıydı Unkapanı’na gittim. Yapımcı sesimi çok beğendi İlk albümüm için stüdyoya girdim. 6 şarkıdan oluşan bu albümüm büyük ses getirdi. Bu yürüyüşümde beni yalnız bırakmayan ve medyada tanınmamı sağlayan merhum Tahir Yaman, abimi de saygıyla yad ediyorum. Onunla tam olarak 3 yıl aynı evde yaşadık. Tüm birikimimi albüme yatırmıştım. Param kalmamıştı. Tahir abi evinin kapısını açtı bize bana babalık, kızıma da dedelik yaptı.

BUGÜNE KADAR KAÇ ALBÜM YAPTINIZ?

6 şarkıdan oluşan 1 albüm, bir,de 8 tane single yaptım.

BABAN İLE GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ PEKİ?

Babamın hayatımda çok büyük bir yeri var. O etrafındakilerin dolduruşuna geliyordu. Tabii kendisi de bunu itiraf etti. Babamı çok seviyorum. O benim dert ortağım ve en iyi arkadaşım.

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Evet yeni projelerim var. Yakında Avrupa turnelerim başlıyor. Tabii yeni şarkı ve klibim de yolda. Yeni çalışmalarımla 2022’ye damga vuracağım.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler

Bana bu imkanı sağladığınız için ben size teşekkür ediyorum Habib bey