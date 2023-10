SON AKŞAM YEMEĞİ “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.”

Geçtiğimiz günlerde Usla Kanyon'da Son Akşam Yemeği filminde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına servis edilen yemeklerin tadına bakıldı. Menüde Hünkar Tarhana Çorbası, Marmarina, Saray Kebabı ve Helva-i Hakani yer aldı. Kısacası bu sofra her şeyiyle Çankaya Köşküne yakışan Cumhuriyetimizin sofrası olarak yer aldı. Ve bu özel yemek organizasyonunda Bihter Türkan Ergül tarafından dünyanın ilk ve tek koku akademisinde Atatürk'ün kullandığı koku gelen misafirlere dağıtıldı.

Aynı günün akşamında ise Kanyon Paribu Cineverse Sinema'da, Tam yüz yıl önce bir milletin kaderini değiştiren gecenin hüzünlü ama umut dolu öyküsünü anlatan “Son Akşam Yemeği” filminin gala gecesine katılım oldukça yüksekti. Gala gecesinde kokteyl'in adından Fahir Atakoğlu Piyano Resitali gerçekleşti. İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlanan Son Akşam Yemeği filmi 27 Ekim’de vizyona giriyor.

Filmin yapımcılığını CineGenna Pictures yapımcı Selim Tuncer, Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Levent Onan bulunuyor.

Bir milletin kaderini değiştiren gecenin hüzünlü ama umut dolu öyküsünü anlatan son akşam yemeği filmi cumhuriyetin ilanından önceki gece Çankaya köşkü mutfağında ve yemek salonunda yaşanan olaylara odaklanıyor.

Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil’in Latife Hanım’ı canlandırdığı, Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaştığı filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.

ENGİN ŞENKAN ''HASRETİNİ ÇEKTİĞİM BİR ROLDÜ''

"Ben böyle bir şeyi ömrüm boyunca beklemiştim. Filmler oynadık ama böyle ses getirecek ve değeri olan bir şeyde oynamayı çok istedim. Bunu bana layık gördükleri için herkese teşekkür ederim. Yaptığım işlerin hiçbirini izlemedim, ilk defa kendimi izleyeceğim. Şimdiye kadar çekilmiş Atatürk filmleri içerisinde çok ayrıcalıklı bir film. Atatürk'ün değerini bilen insanların çoğalmasını canı gönülden istiyorum. Çok kısa bir ömürde bu kadar bir başarı… Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

ONUR TUNA '' ATATÜRK BİR İDEOLOJİDİR''

"Çok küçük donelerle, çok küçük metaforlarla, çok büyük hikayeler anlatan bir film var elimizde. Mustafa Kemal bir kişidir ama Atatürk bir ideolojidir. Dolayısıyla zor bir roldü ama elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Elimden geldiğince çalıştığımı düşünüyorum. İzleyenler umarım beğenirler, her zamanki gibi güzel bir Atatürk olduğunu düşünüyorum. Kendime dair metotlarım vardı ama Atatürk'ün görselleri, videoları, bugüne kadar hepimizin çocukluğumuzdan beri Atatürk'ün ideolojileriyle büyümüş olmamız benim kendi Atatürk'ümü çıkarmamda bana yardımcı oldu diyebilirim. Atatürk'ü hissetmeye başladığınız her an gerçekten çok zor ve duygulu. Plastik bir makyaj uygulanmadı ama kendimi Atatürk kostümleriyle beraber karakterin de içine girmeye hazır bir şekilde bulduğumda etkilendim. Bence bir oyuncunun başına gelebilecek en güzel donelerden biri hayatında. Umarım ben de bunu güzel değerlendirmişimdir" ifadelerini kullandı.

PELİN AKIL ''LATİFE HANIM'IN ATATÜRK AŞKINA HAYRAN KALDIM''

Kamera önündekilerin ve arkasındakilerin canla başla çalışıp, çok emek verdiklerini vurguladı. Filmin çocuk oyuncusu Azra Aksu da "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok gururluyum. İzleyenler bence ağlayabilirler. Bence çok güzel bir iş oldu. İlk gördüğümde Onur ağabeyim nerede diye aradım. Çok Atatürk'e benzemişti. Çok sevdim. Bir Atatürk filminde oynamayı çok istiyordum" diye konuştu.

LEVENT ONAN ''FİLMİN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYDUM''

AYLA HACIOĞULLARI ''SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BİR ARADAYIZ''

NECİP MEMİLİ ''HÜZÜN,DRAMA,EĞLENCE VE UMUDUN İÇ İÇE GEÇTİĞİ BİR FİLM''

YASEMİN BAŞTAN ''ÇEKİMLER İSTİKLAL MARŞI VE ATATÜRK'E SAYGI DURUŞUYLA BAŞLADI''

AZRA AKSU ''BÖYLE ÖNEMLİ BİR EKİBİN İÇİNDE ŞANSLI VE HEYECANLIYIM''

MUSTAFA KIRANTEPE ''ATATÜRK'ÜN SALINCAKTA GÜLÜMSEDİĞİ FOTOĞRAFI KADAR SICAK VE SAMİMİ BİR SİNEMA ESERİ''

NEHİR GÖKDEMİR ''RÜYALARIM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ''

TUĞBA DAŞTAN ''HER SAHNENİN ENERJİSİNİ VE DUYGUSUNU İÇİMDE HİSSEDİYORUM''