KT- İLHAN ALPTÜRK KİMDİR? SİZİ BİRAZ YAKINDAN TANIYABİLİR MİYİZ?

1986 Yılı Adana Doğumluyum. 2 Çocuk babasıyım. Adana’da yaşıyorum. Çukurova Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunuyum. Aile büyüklerimden olan İzzet Alptürk’ün bu yolda çok desteği oldu. Başarı hayatımda hep yanımdaydı. Kendisinin verdiği destekler ile İş Dünyasına adım atarak Adana’da İzzet ALPTÜRK ile birlikte birçok faaliyet ve etkinlikleri yürüttük. Onun bünyesinde marketler zincirinde Adana halkına birçok iş imkanları da sağlamış olduk.

KT- YAPIMCILIK HAYATINIZ NASIL BAŞLADI?

Yıllar öncesin de başlayan her insanda olduğu gibi, kurduğu hayaller peşinde giderek mücadelemden ödün vermeden aldığım kararlar ile olmak istediğim yerin aslında şuanda bulunmuş olduğum sektörün hayatımda bir parça olması adına ailemin ve sevdiğim iki güzel insanın bana olan inancı ile bu serüvenin yolculuğuna başladım.

KT- TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YAPIM ŞİRKETLERİ İLE BAŞLANGICINIZI NEYE BORÇLUSUNUZ?

Aslında şunu şöyle ifade edebiliriz. Yıllar öncesinde dönecek olursak ortaokul yıllarına dayanan, dostluğun verdiği kardeşlik bilinci ile asıl hayalimi gerçekleştiren olmak istediğim yerde olan kardeşim Adem SİNCAR’IN Medya Sektöründe yaptığı başarılı projeler ile bana bir umut ve başarının birlikte olduğunu hissettirerek bu yola bana fikirleri ve inanç birliği ile doğru adımlarla aynı yolu birlikte yürüme fırsatını bulup, bir kader birliğine başladık. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye’nin ileri gelen Film Yapımcılarının içeresinde yer Alan Sincar Medya’da Zeki SİNCAR’IN öncülüğünde onun başarı fikirleri ile bu yapımın içerisinde başarılı bir Film olan DEMON adlı Korku filminde ve bu projenin yapımında olmaktan ve onlarla aynı yolu paylaşmaktan gururumu ve mutluluğumu ifade etmek istiyorum.

KT- DEMON PROJENİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?

Öncelikle bu projede emek veren gerek teknik kadroya, gerek ekibe, gerekse yapım kadrosuna teşekkür ederim. Aslında bu proje benim tabiri caizse ilk evladım gibidir. Bu projeyi oluşturarak bu projenin büyümesi bir çocuğu yetiştirir gibidir. Yakın zamanda vizyon hazırlıklarına başlanacağı DEMON Türkiye de ezber bozacak bir korku serüveni olduğunu belirtmek isterim. Gerçek olaylardan esinlenerek ele alınan filmimiz Zeki SİNCAR Prodüksiyon ve Meda Film Yapım Sincar Medya bünyesinde benimde dahil olduğum izleyicisini beyaz perdeye kitleyecek farklı olayları konu olan projemiz sürprizlerle dolu dev kadronun yer aldığı çekimleri ise zor şartlarda yapılan bir korku filmidir.

KT- BU ARADA SİZİN ADANA DA SEVİLEN YÖNLERİNİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ. BU İNSANLARIN SEVGİSİNİ NASIL KAZANDINIZ?

İnsanın sevgisi anne ve babasından aldığı terbiye ile başlar. Bu terbiye yanı sıra aile içerisinde olan bağlılık, güven ve birlikteliğin ne kadarı önemli olduğunu yaşadığın hayatta büyüklerine gösterdiğin saygının asıl içimizde olan merhamet duygusu ile başlar. Biz Adana’da sevilen kişiliğe değil ve değer gören aile bireylerine saygınlık kazandırır. Örnek verecek olursak Adana’da yaşamım boyunca aile büyüğüm olan abim olan İzzet Alptürk’ü örnek aldım.

KT- HAYATINIZDA UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZ OLDU MU?

İnsanın hayatında iyisiyle kötüsüyle unutamadığı birçok anısı olabiliyor. İnsan yaşamında verdiği hayat mücadelesin de birçok zorluklar ve mutluluklarla karşılaşabiliyor. Kötü anılarımı söylemek istesem hayatımda bir çok eksikliği zamanla yaşayabiliyorum. İyi anılarıma gelirsek sevdiklerim ve değer verdiklerimle yaşadığım her mutlu an güzel bir anıdır aslında. İnsanın doğasında olan iyi veya kötü aslında unutulmayan doğanın kanunu dediğimiz bir yaşam biçimidir. Kısaca özetleyecek olursak insan güzel anıları ile anılmak mutlu bir dünyada yaşamak ister.

KT- BU ÖZEL RÖPORTAJ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİŞEYLER VAR MI?

Sizinle yaptığımız röportajdan dolayı şahsım adına öncelikle ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim öncelikle bu yolda bana inanan beni destekleyen Zeki SİNCAR’a, Adem SİNCAR’a ve her zaman yanımda varlığını gücünü hissettiren kıymetli Annem Nazire ALPTÜRK’e hayat Tecrübemde bana bu saygınlığı kazandıran aile büyüğüm kıymetli abim İzzet ALPTÜRK’e tüm aileme ve hep yanımda olan yol arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...