KT- Galip ‘çiğim öncelikle seni biraz tanıyabilir miyiz?

28 Mayıs 1990 İstanbul doğumluyum. Çok güzel bir ailede büyüdüm, bu benim için bir şans olarak görüyorum. Küçük yaşta anne ve babam ayrıldı. Annem ile birlikte bende anneannem ve dedem ile birlikte onların eski anılarıyla İstanbul’un o güzel dokusunun hikayesiyle güzel bir çocukluk geçirdim. Daha sonraları ise ilkokul lise derken üniversite döneminde aslında ne yapmak istediğimi içimde keşfettim. Açıkçası bu içimdeki sese kulak vererek yolumu buldum diyebiliriz. Halen içimdeki sesi dinleyerek hayatıma yön vermeye çalışıyorum. Zamanla çok iyi bir arkadaş olduk iç sesimle. Sonrasında ortaya iste beni şekillendiren ve elimden geldiğince değişime ayak uydurmaya çalışan ben ortaya çıktım. Özetleyebileceğim en kısa şekilde kendimi anlatmaya çalıştım.

KT- Çok yönlü birisin Tiyatro, Sinema, Müzik alanında bir çok önemli işte imzan bulunuyor. Bu yaptığım tasarımlar afişler vb. çalışmalardan biraz bahsedebilir misin?

Öncelikle elimden geldiğince çok yönlü düşünmeye ve karşı tarafa farklı ne şuna bilirim ki işimizi bir tık daha yukarı çıkarabiliriz. Aslında yaptığımız iş ürettiğimiz projeler bunların hepsi ben dışında güvendiğim ekip arkadaşlarım ve çalıştığım insanlardan oluşup ortaya çıkıyor. Bu yüzden iyi insanlarla çalışmayı ve hayalleri olan insanları bir araya getirmeyi seviyorum. Örnek vermek gerekirse bir afiş tasarım işi geldiğinde senaryosunu okumayı daha sonrasında yapımcı ve senarist ile bu işi yaparken nasıl bir şey hayal ettiklerini dinliyorum. Ve fikrin üzerinden neler yapabileceğime karar verip karşı tarafa sunuyorum. Bu iş tiyatro dada aynı bir müzik single kapak çalışmasın dada aynı en önemli şey okumak ve dinlemek sonrasında sana ne hissettiriyorsa onu ressam gibi tuvale boyamak kalıyor. Bence işin tamamen sırrı görme biçimini geliştirmekte.

KT- Az önce bahsettiğimiz eğlence sektörünün dışın dada Kurumsal yerlerde tasarımlar ve sanat projeleri hazırlayıp yapıyorsun. Bunu biraz anlatabilir misin?

Tabi ki seve seve anlatırım. Burada ki süreç aslında hepsinde aynı biz tasarımcılar olarak karşı tarafın hayal ettiği ve bu yola çıkarken ki heyecanını paylaşıyoruz. Bu heyecan öyle bir şey ki sizi doğru noktaya taşıyabilir, ya da bilinmezlikler içinde kaybolabilirsiniz. O yüzden iyi bir yön duygunuz olmalı, bir marka kimliği oluşturacaksak bunun çıkış noktasını dinlemek ve nereye kadar gitmesini istiyorlar, karşı tarafın hayalleri neler ? yaptığı işin rakip markaları var mı ? gibi açıklamalarla kurumsal marka kimliği temelini atmış oluyor. Sonrasında çalışmalara başlıyorum. Tabi ki süreç sadece görünen kısmı bir de marketing ve stratejik konumlandırmayı da bir yandan çalışıyoruz. Her şeyi bir söylemin içinde entegre edip modüler bir sistem kurmaya özen gösteriyorum. Bu çalışmalarda yavaşça şekillendirilerek ortaya güzel işler çıkıyor. Sanat projelerinde ise fotoğraftan çok tipografiyle bir şey ortaya çıkarmayı ve bir söylemin olması gerektiğini bu bir “slogan” olabilir. Derdini net anlatmalı bir çok şey görecelidir. Bir tablonun önünde bir den fazla kişi farklı yorumlayabilir. Tasarımda böyle bir şey.

KT- Seninle çalışanlardan yada çalışmak isteyenlerden beklentilerin nelerdir?

Aslında ben çalışırken insanların kendilerini bulmaları ve inanmalarını bekliyorum. Çünkü yaptığımız iş çok ince bir işçilik ve fikir denilen şey çok değerli, o yüzden herkesin fikirlerini dinlerim. Bu illa tasarımcı olması gerektirmez, farklı sektörden insanlarında yorumları sizi geliştirebilir. Tabi bunları yaparken kendimde bir süzgeç var ondan geçiriyorum. Ve sonrasında ortaya ne çıktığına bakıyorum. Yaptığım her işin arkasında güzel insanlar biriktirmeye özen gösteriyorum. Bireysel bir şey yapmıyoruz. Ekip işi bilincine sahip olmamız gerekiyor. Böylece iyi ve kaliteli işler üretiyoruz. Hepimiz bir sistemin dişlisiyiz ve doğru şekilde bu dişliler çalışırsa harika işler ortaya çıkar. Benim düşüncem her zaman bu yönde olmuştur.

KT- Bugüne kadar yaptığın en özenli çalışma hangisi oldu? Yada hemen ekleyerek şunu da sormak isterim. Çalışmayı çok arzu ettiğin bir proje yada sanatçı var mı?

Her aldığım proje benim için çok özel bu projelere çocuk gibi bakıyorum. Yani doğuyor, büyüyor ve gelişiyor o yüzdende aralarından şu ya da bu diyemiyorum. Çalışmak istediğim insanlar tabi ki var ama bunu burada yazarak büyüsünü bozmak istemem. Zamanı gelince zaten olacaktır. Ben biraz insanların yaptıkları işlerde ya da fikirlerinde karşı tarafın dikkatini çekmesi tarafındayım. Eğer kendinize güveniyorsanız zamanı gelince zaten olacaktır. O yüzden inancım daha iyi neler yapabilirim sorusunu hep kendime sorarım.

KT- Galip Aksular bugüne kadar bir çok başarılı işe imza atmış genç bir afiş tasarımcısı, görsel sanatçı kısaca proje tasarımcısı diye adlandırmak istiyorum ben bunu. Bu işi yapanlar çok fazlaca ön plana çıkmıyorlar sanki bana öyle geliyor. Buna ne derece katılırsın? Senden bu konu hakkında görüşlerini ve önerilerini alsak?

Ben şahsen perdenin arkasında yaptığım işi ve orada yorum yapan insanları izlemeyi seviyorum. Ve bundan büyük bir keyif alıyorum. Göz önünde olmak denildiğinde “bunu ister miydim ?“ diye kendime soruyorum. Benden çok göz önünde tasarımlarımın çıkmasından daha mutlu olurum belki kimse bilmeyecek benim yaptığımı ama ben bu benim diyebilirim kendime önemli olanda bu önce kendinizin mutlu olması ve yaptığınız işin içinize sinmesi gerekmektedir. Kendi alanımızda yetenekli tasarımlar tabi ki var tercih meselesi açıkçası ön planda olmak ya da sakin bir yaşamda kendi işleriyle olmayı tercih edenler olarak ikiye ayırabilirim.

KT- Yaptığın projelerde sende en önemli unsur nedir? Sinema, Tiyatro veya Müzik konusunda senaryoyu yada texti veyahut müziği dinleyerek mi ufkunu açıyorsun? Bunu kısaca açıklayabilir misin?

Yaptığım her projede size gelen insanların hayallerine ve amaçlarına ortak oluyorsunuz. Çünkü iyi bir ambalaj hazırlarsanız izleyiciyi onu izlemesi ya da dinlemesini sağlarsınız. Burada fikir devreye giriyor bir şeyde illa her şeyi anlatmak gerekmez birazda karşı tarafa düşünmesi ve dürtüsünü uyandırması için alan bırakmak bana göre önemli. O yüzden sinema projelerinde önce senaryoyu tiyatrolarda text müzikte ise besteyi dinleyerek yol çizmeyi seviyorum. Çünkü bir şeyi okumadan veya dinlemeden karşı tarafla aynı dili konuşmanız zor. O yüzden bende bu projeleri hepsini özenle okuyarak notlar alarak güzel bir sohbet ediyoruz. Ve aslında o sohbetin içinde fikri ve dünyasını buluyorsunuz bu da size bir büyük bir haz veriyor.

KT- Galip Aksular'ın bundan sonraki hedefi ve çalışmaları neler olacak?

Hedef her zaman var tabi ki ama bir yandan da hayal ettiğim bir yapı var bunu geliştirmeye çalışıyorum. İnsanların daha mutlu olarak çalıştığı biraz daha büyüdüğümüz kolektif bir yapı bu yapının içinde herkesin eşit olduğu ve mutlu şeyler ürettiği kendilerinin farkına vardıkları bir sistemi inşa etmeye çalışıyorum. Bir yandan da yurt dışın dada sanatsal ve marka işbirlikleri ile bizi geliştiren işler ortaya çıkarmak istiyorum. Bunları yapmak içinde yanımda iyi insanlar biriktirmeye hayali olan ve bu amaçta mutlu olabileceklerini düşünen kişilerle yola devam ediyorum. Hiç birimiz yalnız değiliz aslında görmeyi bilmemiz gerekiyor.

KT- Sana öncelikle çok teşekkür ediyorum bu özel ve güzel röportaj için son sözü sana bırakmak istiyorum. Son olarak neler söylemek istersin?

Bu harika sohbet için ben teşekkür ederim. Son söz olarak diyebileceğim hiçbir zaman inancınızdan amaçlarınızdan ya da düşüncelerinizden bir başkası için vazgeçmeyin inandıklarınız uğruna çabalayın emin olun sonunda sizi mutlu eden değerleri göreceksiniz.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...