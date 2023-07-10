KT- Sevgili Barışcığım klasik olacak ama tarihe not düşmek ve tanımayanlarında seni tanıması için Barış Kömürcüoğlu kimdir? Kısaca bir anlatabilirmisin?

1978 izmir doğumluyum. İlk-orta-liseyi izmirde okuduktan sonra üniversite için Ankaranın yolunu tuttum. Ankara üni. siyasal bilgiler fakültesinde okuduğum yıllarda müziğe olan ilgim yoğunlaştı ve yeteneğimi keşfetmeye başladım. O yıllarda aynı öğrenci yurdunda kaldığımız Mustafa Ceceli ile yeteneklerimizi geliştirmeye profesyonel adımlarımızı atmaya başladık. Kısa bir süre içinde Ankara’nın dikkat çeken solistlerinden biri olmuştum. Açıkçası hayalim ulusal bir isim olmaktı. Bu nedenle şansımı İstanbulda denemeye karar verdim ve 2002’de İstanbula yerleştim. Sahneler aldım, bir kaç ünlü isme vokal yaptım ve ardından katıldığım Popstar yarışması kariyerim için dönüm noktası oldu.

KT- Vokallikte yaptın çok önemli isimlere, o yıllarıda biraz anlatırmısın?

Vokalliğini yaptığım ilk isim Işın Karaca oldu. Onun sahnedeki devleşen haline hayrandım. Batı vokal tekniği anlamında gelişimime de katkısı oldu. Daha sonra Bengü ile yollarımız kesişti. Onun da sahne enerjisi ve iletişim becerisinden kendime kattıklarım oldu. İki isimle de büyük bir keyifle çalıştım ve güzel anılar biriktirdim.

KT- 2003 Yılında bundan tam 20 sene önce PopStar yarışmasıyla seni tanıdık. O günlerden bugünlere neler değişti hayatında?

Popstar yarışması gerçekten çok önemli bir virajdı kariyerimde. Yıllarca hayalini kurduğum ulusal düzeyde tanınmışlığı sağlamış oldu. Ayrıca yeteneğimin halk tarafından kabul görmüş ve takdir edilmiş olması harikaydı. Elbette bunun bir tv programı olduğunu ve sağlam bir kariyer inşası için insanlara müziğim ve albümlerimle ulaşmaya devam etmem gerektiğini biliyordum. Besteciliğimi geliştirmeye, daha samimi ve daha çok şarkı üretmeye başladım. Bazı şanssızlıklardan dolayı ilk albümümü yayınlamam yarışmanın bitiminden 3 yıl sonra mümkün olabildi. Genel olarak çok beğenilen bir albümdü. Devamında da bir çok projeye şarkıya imza attım. Belki yarışma dönemimdeki popüleritem azalmıştı ama müzikal birikimim her geçen gün arttı. Hem sahne üzerinde hem de stüdyo çalışmalarımda oldukça üretken yıllar geçirdim ve yeni projeler ve şarkılar üretmeye de devam ediyorum. Son 5 yıldır kendi produksiyon şirketim üzerinden yayınlıyorum şarkılarımı.

KT- Bugüne kadar çok güzel albümler hazırladın şarkılar yazıp besteledin. Bunları kimler seslendirdi senin dışında?

Neden bilmiyorum ama besteci ve söz yazarı kimliğimi çok vitrine koymadım bugüne kadar. Aslında sektördaşlarımdan çokça övgü aldım bu yönde ama şarkılarımı pazarlamadım. Kıyamadım veya hepsini kendim okumak istedim galiba :) tabi ki bu işin şakasıydı. Besteci kimliğimle de artık meslektaşlarımı desteklemek istiyorum. Çünkü şu bir gerçek ki; bizler ölümlüyüz, ölümsüz olan ise eserlerimizdir.

KT- Türkiyede çok önemli ödüller alan bir sanatçı oldun. Bu ödülleri bir de senden dinlesek?

Saygısızlık gibi anlaşılmasın ama aldığım ödüllerin çoğunun adını, sayısını, senesini unuttum. Ama anlamları gönlümde herzaman baki. Her insan işiyle takdir görmek ister. O ödüller de bu takdir ve teveccühün ispatı bir anlamda. Tabi şunu da unutmamak lazım ki, en gerçek ödülü daima toplum verir. Çok şükür ki, müziğimi tanıtmaya başladığım ilk günden beri bulunduğum her ortamda o ödülü bana sözleriyle, bakışlarıyla, alkışlarıy sunan nice insan oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu nedenle.

KT- Barış Kömürcüoğlu'nun aniden Azerbaycan Bakü'ye yerleşme durumu nasıl oldu? Bu süreci biraz anlatabilirmisin?

Aslında yerleşmek değildi benimkisi. Bazı güzel projeler için davet aldım ve bunları hayata geçirirken kendiliğinden gelişen devam projeler olduğu için Azerbaycanda uzunca bir süre kalmış oldum. İyi ki de böyle olmuş çünkü orada geçirdiğim süre içerisinde de hem müzik kültürüme katkı sağlama imkanı buldum hem de çok güzel dostluklar ilişkiler kurdum. Orada yayınladığım hem türkçe hem Azerbaycanca şarkılarım oldu. Çok kıymetli Brilliant Dadashova ile düetimiz oldu. Devletin organizasyonlarına davetler aldım ve büyük bir onurla icabet ettim. Neredeyse hergün tv ve radyolardaydım. Zaten popstar döneminden beri varolan sevgiyi ilgiyi yeni jenerasyona da taşıma şansı buldum. Bundan sonra da konserler için bir ayağım orada olacak.

KT- Tabi bu arada en önemlisi Azerbaycan Bakü'de Başrol'de birde Sinema Filmi eklendi kariyerine. Bundanda bahsedermisin?

Gerçekten müthiş keyifli ve heyecan verici oldu benim için. Aslında Azerbaycana gşttikten sonra kendiliğinden gelişen bir projeydi. Romantik komedi tarzında bir filmde başrollerden birinde oynamak için Türk bir damat adayı arıyorlarmış ve bu rol bana teklif edildi. Senaryoyu da okuduktan sonra çok beğendim ve kabul ettim. Tabi kabul etmemdeki en büyük etkenlerden biri de aynı filmde başrol oynayacak olan kıymetlimiz Meral Konrat’ın olmasıydı. Benim için çok gurur vericiydi onunla karşılıklı oynamak. Elbette filmdeki diğer oyuncular ve ekip de çok başarılıydı ve çok sevilen beğenilen bir filme imza atmış olduk.

KT- Oyunculuk devam edecek mi? Var mı yakında başka bir proje?

Neden olmasın? Ben oyunculuğu çok sevdim. Zaten şarkıcı kimliğimden dolayı kameralara uzun yıllardır alışkınım. Ayrıca bir çok video klibimde de çok kısa sürelerle de olsa bi anlamda oyunculuk sergiliyoruz. Yeni deneyimlere açık biriyim. İnşallah sonbahar aylarından itibaren yeniden sıkça ekranlarda olacağım bir proje geliyor. Henüz detay vermiyim, sadece bu kez yarışmacı değil jüriyim :)

KT- Yaz konserlerinden de bahsedelim mi?

Yaz konserlerimiz çok yoğun. Ağırlıklı olarak sahil bölgelerinde olucam. Başta Bodrum olmak üzere İzmir, Kuşadası , Antalya gibi şehirlerde dinleyicilerimizle buluşucaz. Sosyal medya hesaplarımda duyuru ve afişleri bulabilir sevenlerimiz.

KT- Sana Barış Kömürcüoğlu'nun dünü bugünü ve yarını desem neler söylemek istersin?

Dün sahnede olmayı hayal eden bir gençtim. Bugün o hayali gerçekleştirebilmiş ve kendini çok şanslı hisseden bir yetişkinim. Yarın (Allah ömür verirse) ömrünü yine sahnede tamamlamayı ve deneyimlerini gençlerle paylaşmayı , onlara yaşam koçluğu yapmayı hayal eden bir yaşlı olucam.

KT- Bu özel ve güzel röportaj için sana çok ama çok teşekkür ediyorum Sevgili Dostum ve sözü sana bırakmak istiyorum. Neler söylemek istersin?

Öncelikle bu nitelikli ve anlamlı soruların için ben teşekkür ederim sevgili dostum. Adımın anlamına ve bana yüklediğini hissettiğim sorumluluğa istinaden şöyle bitirmek isterim sözlerimi.. Eminim ki hepimizin hayali barış içinde yaşayabileceğimiz huzurlu bir ülke ve dünya. Bunun için lütfen önce değişime kendimizden başlayalım. İnanıyorum ki sevgi en güçlü duygu. Fıtratımıza ihanet etmeyelim… Sevgilerimle...

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...