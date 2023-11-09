“Öğretmen” isimli sinema filminiz vizyona girdi. Öncelikle hayırlı olsun. Birkaç cümleyle filmi ve sonrasında nasıl bir karakter canlandırdığınızı sizden öğrenebilir miyiz?

Teşekkür ederim. Film Fenerbahçeli bir Öğretmen’in Trabzon’a tayin olmasıyla başlıyor. Filmde ana tema olarak Fenerbahçe - Trabzon zıtlığını işliyoruz ama bir yandan da öğrencilerine düşkün bir öğretmenin nasıl öğrencilerine destek olduğunu ve birbirini seven iki düşman ailenin gençlerini bir araya getirmesini konu alıyoruz. Ben filmde Mısırekenler ailesinden “Gülsüm” karakterini canlandırıyorum. Düşman aile Fındıkdikenler’den Orhan’la birbirlerine olan aşklarına şahit oluyoruz. Gülsüm; kararlı, sevimli ama bi yandan da asi, haliyle tam bir Karadeniz kızı. Orhan’la aileleri arasındaki bu düşmanlık, onu korkutmuyor. Aşkının arkasında duran bir karakter.

Filmde Karadeniz kızını canlandırdığınızı söylediniz. Zorlandınız mı Karadeniz şivesi yaparken, hazırlık süreciniz nasıl geçti?

Aslında çok daha fazla zorlanacağımı düşünmüştüm. Ama Karadeniz ağzını sevdiğim için bana zor ve yorucu gelmedi. Bu arada Gülsüm, çok genç olduğu için çok yoğun bir ağız da tercih etmedim. Daha minimal tuttum diyebilirim. Hazırlık sürecinde bol bol yörenin kültürünü ve insanlarını konu alan videolar izledim, Trabzon’da insanlarla sohbet ettim.

Bir İzmirli olarak daha önce Karadeniz’e gitmiş miydiniz? Orada set ekibi olarak nasıl karşılandınız, sizi en çok Karadeniz doğasında ne cezbetti?

Daha önce çok istememe rağmen hiç gidememiştim. Tüm film ekibimize karşı herkes çok samimi ve sıcak yaklaştı. Karadeniz, tabi ki bambaşka bir atmosfer, müthiş bir doğaya sahip. Ben en çok Trabzon Şehir Müzesi’nde okuduğum mitlerden etkilenmiştim. Gittiğim yerlerin hikayesini bilmek benim için her zaman daha cezbedici oluyor.

Sette usta oyuncularla bir arada olmak nasıl bir duyguydu?

Çok güzel bir duygu gerçekten, hepsinin bambaşka derinlikleri var. Çok güzel anılar, tecrübeler dinledim. Özellikle Asuman Dabak ile hoş bir sohbet etme imkanımız oldu. Kendisi beni ayrıca etkiledi.

Aynı zamanda “Öğretmen” ilk sinema filminiz. Biraz duygularınızdan bahseder misiniz?

Evet ilk sinema filmim Öğretmen ve Karadeniz’e dair unutamayacağım harika anılar biriktirdim.

En son televizyonda “Kan Çiçekleri” dizisiyle ekrana gelmiştiniz. Kariyerinizde emin adımlarla yürüyorsunuz. Bir sonraki projeniz için nasıl bir rol hayal ediyorsunuz?

Spesifik bir tercihim yok ama sorunuza dönem işi olarak yanıt verebilirim. Proje içeriğinden ziyade rolün derinliği ve senaryo içindeki dengesiyle daha çok ilgilenirim.

Sektörde işlerini takip ettiğiniz ve çalışmak istediğiniz yönetmen ya da oyuncular var mı?

Tabii, çok fazla vardır. Ama yönetmen olarak Deniz Yorulmazer ile çalışmayı isterim. Bakış açısını ve tarzını gerçekten beğeniyorum.

Set haricinde vaktinizi nasıl geçirirsiniz? Okuyucularımızla paylaşmak istediğiniz ilgi alanlarınız neler?

Kitap, film ve müzik her zaman hayatımın her alanında varlar. Boş zamanlarımda tek başıma yürüyüş yapmayı hatta mümkünse çok kalabalık olmayan deniz kenarı yerleri tercih ediyorum. Denizi ve teknede olmayı da çok seviyorum.

Son zamanlarda okuduğunuz, izlediğiniz ya da gittiğiniz sizi en etkileyen şey ne oldu?

Son zamanlarda değil ama izlediğim ve beni çok etkileyen bir film söyleyebilirim. Papillon(1973) çok daha iyilerini sayabilirim fakat bu film aklımdan çıkmıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyunculardansınız. Sizin hayatınızda ne kadar önemi var?

Sosyal medyayı kişinin portfolyosu olarak görüyorum. Kendini kurumsal olmadan, rahatça ifade edebildiği bir mecra.

Saygılarımla…

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın…