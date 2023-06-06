KT- Sevgili Fatih'ciğim, geçtiğimiz yıl seninle yaptığımız röportajının yurtdışında çok fazla yankısı oldu? Bunu biraz anlatırmısın? Neler yaşadın?

FS- Öncelikle tekrar seninle sohbet imkanı verdiğin için çok teşekkür ederim. Seninle bir önceki röportajım dan sonra çok güzel geri dönüşler oldu. ülkemden gurur verici sözler ile bahsedilip dile getirmeleri beni daha da gururlandırdı.ama Özellikle yurt dışından takipçiler den OGM Pictures ve Netflex ortak yapımı olan Terzi dizimizin baş rol oyuncu Çağatay Ulusoy için yakinen ilgileri ve benimde bu proje de Yadigar rolü ile katkı saglamam merak konusu oldu..İtalya bu konuda en çok mesaj yazan ülkeler arasında ilk sırasında olup ve halen sıkı bir takip içindeler,ara ara instagram üzerinden meraklı sorular geliyor ve hemen hemen hepsine elimden geldiğince cevap veriyorum.

KT- Son 1 yıl içerisinde çok öenmli projelerde yer aldın ve çok fazlaca ses getirdi. Bunlardan biriside Netflix'te yayınlanan Terzi dizisi. Okuyucularımıza bu süreci anlatmanı istesem ?

FS- Terzi,OGM Pictures imzalı,Rana Mamatoglıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve çok sevdiğim Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği,başrollerini Çağatay Ulusoy,Salih Bademci,Olgun Şimşek ve Şifanur Gül’ün paylaştığı, benimde Yadigar karakterine hayat verdiğim muhteşem bir proje oldu. Toplam üç sezondan oluşuyor.projemiz 6 ay içerisinde çekilmiş olup, çekim süresi boyunca ülkemiz de,karsta ve trakya bölgesinin vize ilçesin de ve de İstanbul da gerçekleşti. 1 sezon 02 Mayıs 2023 tarihinde Netflix’te yayımlanmaya başladı. Türk yapımı dram türündeki internet dizisi 63 ülke’de yayına girdiği andan itibaren izlenme rekorları kırdı. 2 sezon temmuz ayında yayında olacak,şimdiden merak konusu oldu.izleyiciler heyacan içinde yeni sezonu beklemektedir.

KT- Fatih Serbest'in peki önünde başka yapacağı projeler varmı yakın zaman diliminde?

FS- Evet var,yaz sezonu temmuz da kurban bayramı sonrası korku komedi tarzı “Karabasan” isimli bir sinema filmi çekeceğiz.benimde memleketim olan Trakya'nın incisi,Kırklareli ilinin Vize ilcesin de bol kahkaha dolu bir proje olacak .özelikle Trakya’nın incisi dememin sebebi Vize benim için bambaşka bir yer,ruhumun yegane dinlendiği sessiz sakin tertemiz havası ve ıhlamurlar la kokulu bol ağaçların olduğu bol bol temiz hava alabildiğim bir yasam yeri.ozellikle Vize Belediye başkanı sn.Ercan Özalp Başkanımıza bu ilçemizi kalben ve ruhen koruduğu için hizmetlerinden dolayı ayrı bir teşekkür ediyorum.Dediğim gibi dizi projemin ardından sinema filmi projemize odaklanacagız. Ve tabiki de yeni sezon da dizi projeler ile menajerim sn.Güray HOCAOGULLARI görüşmelerini sürdürüyor yeniden sezon da sürprizlerle karşınızda olacağım.

KT- Dizi ve Film dışında seni reklamlardada çok sıklıkla görüyoruz? Reklam oyunculuğu hakında neler düşünüyorsun?

FS- Reklam her oyuncu için ekstra bir tanıtım mecra alanı,bu alan kısa görünümlü olsada aslında izleyenlerin hafızalarinda daha çok kalabiliyor. Bu yüzden bu sektör ayrı bir yer kaplar bizim için. Ben bana gelen Reklamlarımı özellikle seçerek itina ile değerlendirmeye çalışırım .tabi bu sürede de seçilme aşaması da var. Ama reklam işi dizi ve sinemalara göre biraz daha yorucu çünkü çekim açıları daha çok olduğundan biraz daha fazla yorulabiliyoruz.

KT- Fatih Serbest boş zamanlarında neler yapar zamanının nasıl değerlendirir?

FS- Boş zamanlarımda genel olarak evimde istirahat ve çocuklarımla vakit geçirmeye ayırıyorum. Aileme daha çok vakit ayırıp onlarla bir arada olmak bana daha çok güç veriyor.bazende bogazda balık tutmak hobilerim arasında.

KT- Bu arada Vize'li olman ve hemşerilerin tarafından çok fazla sevilmenden dolayı düşüncelerini alsak?

FS- Daha önce de dediğim gibi, Kırklareli vize benim icin ayrı bir duygu barındırıyor, trakyada tanınmak beni daha da onure ediyor ve özellikle kendi memleketim Vize benim icin bambaşka. Çocuklugumun geçtiği Vize ilçemizde bir çok akrabam halen yaşamakta,sagolsun ilçe belediye başkanı Ercan Özalp her vizeye geldiğimde misafirperverliği ile beni onure eder, akrabalarım olsun, esnaf, halk yakından sevgi ve alaka gösterir. Vize Trakya’nın incisi ee nede olsa medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir unvanı taa traklara bizanslılara dayanıyor. Trakyalı ve Vize’li olmaktan gurur duyuyorum.

KT- Fatih Serbest ileride kendisini nerede görüyor? Geleceğe dair planları nelerdir?

FS- Rabbim saglık ve ömür verdikçe oyunculuğa devam edeceğim,hayallerimin arasında inşallah ileri ki zamanda en iyi erkek oyuncu ödülünü almak ve ülkeme vatanıma sevdiklerime ayrı bir gurur daha katmak istiyorum. tabiki de baska büyük hayalim,hem yapımcı yonetmen olarak ülkeme güzel unutulmaz filimler yaparak bu dalda da ödüller kazandırmak. Ne demişler önce hayal et sonra onlarda hayallerin de yaşasın ve yaşatsın.

KT- Tiyatro'da olma planı varmı peki?

FS- Tiyatro maalesef bu aralar çok zor,tabiki de yine yapmak isterim eskiden olduğu gibi. Ama dizi ve sinema projelerim buna şimdilik müsaade etmiyor, çünkü vakit zaman kısıtlı.

KT- Bugüne kadar oynadığın karekterler içinde en çok hangisini kendine yakın buldun? Yada kendine uzak bulduğun zorlandığın bir karekter oldu mu?

FS- Zorlandığım bir karakter şu ana kadar olmadı.zaten ben bana gelen rolleri seçerek bile isteyerek oynuyorum.oynadığım karakterler içinde en çok bana yakın yedi bölüm oynadığım,Arka sokaklar da Ayhan karakteri oldu. Hem karakter olarak çok duygusal içine kapanık taşını sudan çıkaran kız kardesi ile yaşayan bir karakterdi, zaten yönetmenimiz Orhan hocada tebrik etmişti sagolsun beni,güzel rol dü..

KT- Bugüne kadar oynamadığın ama oynamak istediğin bir karekter varmı ?

FS- Evet var tabiki de.. şimdii hani Robin hood vardı ya zenginden alıp fakirlere veren,ama bu onun gibi ama psikopat bir karakter,hem fakirlere yardım edecek hemde kötüleri öldürecek, çok kötü olanları.dexter gibi ortadan kaldıran bir karakter olacak.boyle bir karakter keşke gelsede seve seve ooynasam.

KT- Son sözü sana bırakıyorum ve bu özel röportaj için sana çok teşekkür ediyorum?

FS- Öncelikle tekrardan bu güzel röportajın icin çok teşekkür ederim,seninle tekrar bir araya gelmek güzel.umarım sende bende daha çok güzel ödüller ile ülkemize güzel anılar başarılar bırakırız.bu ülke yeniliklere,bu ülke güzel ahlaklı yeni nesillere,bu ülke başları dimdik onurlu gezen gençlerle çok güzel olacak,inanıyorum ve elimden geldiğince vatanıma güzel gencler oyuncular yetiştirmek için var gücümle çabalıcağım.

Saygılarımla....

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...