Gönül Dağı dizisinde rol alan genç oyuncu Eren Can Vurucu, aynı zamanda Tabii platformunda yeni bölümleriyle yayınlanan Yeşil Deniz dizisiyle izleyiciyle buluşuyor. Genç oyuncuyla mesleki hayallerini ve müzik çalışmalarını konuştuk.

KT- Biraz kendinden bahsedebilir misin nasıl biridir Eren Can?

17 Ağustos 1988’de Ankara Seyranbağları’nda dünyaya gelmiş, Sivas asıllı emektar ve gönlü güzel bir ailenin yani Serpil Vurucu ve Süleyman Vurucu’nun tek çocuğuyum. İnsan kalmaya, sevmeye, saymaya, insana değer vermeye çalışan, kendini geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye, yeni insanlar yeni hikayeler biriktirmeye çalışan bir kalp diyebiliriz.

KT- İlk ne zaman oyuncu olmaya karar verdin?

Eğlenceli, bol taklit yapan komik bir çocuktum. Bu özelliklerimi bir yerde kullanmalıyım düşüncesi küçük yaşlarımdan beri kafamdaydı. Bir arkadaşımı da ekranda ilk defa gördüğümde heyecanlanmıştım. Sonra Eren bir bak bakalım dedim. Ve hikayem böyle başladı.

KT- Oyunculuk senin için ne anlam ifade ediyor?

Oyunculuk eğitimini aldığım, yıllarımı verdiğim değişik bir meslek. Farklı ruh ve sınıf hallerine girdiğiniz. Yoğun bir zaman ve gözlem isteyen bir iş, enerji işi diyebilirim haddime düşerse. Keyif alıp tadını çıkarmaya çalışıyorum tüm duyguları.

KT- Aileniz sizi destekledi mi?

Ailem her zaman yanımda oldu ve halen yanımdalar. Böylesi çalışkan dürüst bir aile kültürü ile büyüttükleri için teşekkür etmek isterim. Kararlarıma saygıyla yaklaştılar. İyi ki varlar. Aile ve dostluk hayatta en paha biçilemez olan bir sevgi taşıdır.

KT- Gönül Dağı dizisinde Fazıl karakterini canlandırıyorsun. Aynı zamanda TRT dijital platformu Tabii’de yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde de yer alıyorsun. İki ayrı dizide eş zamanlı olarak farklı karakterleri canlandırmak nasıl bir duygu?

2 dizide oynamak çok tempolu bir hayatı da beraberinde getiriyor.. Tabi ister istemez çok yoğun zaman alıyor ama başka illerde olmak da çok keyifli. Yeşil Deniz kariyer olarak ilk işim. Bahri'nin sevilmesi de çok hoşuma gidiyor. Birçok kapıyı açan ilk gözağrımdır. Yeşil Deniz sayesinde tekrardan İzmir’in Birgi köyünde temiz hava alıp temiz sohbetler yapıyoruz.

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığım Fazıl karakteri daha duygusal. Kardeşine düşkün çok iyi biri. Ama Bahri daha uçuk kaçık. Sürekli kafasını sallayan bir çocuk da diyebiliriz onun için.

Yoğun da olsa setler elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum. Ve mutlu hissediyorum.

KT- Bahri karakteri nasıl doğdu?

Evet birçok şey o an hissettiğim gibi gelişti. Fakat senaryo da çok güçlü ve bizdendi. Bahri karakteri ile tadını çıkardım. Sevgi dolu, deli dolu, komik bir karakter olduğu için çok eğlendim.

Müzik de hayatında oyunculuk kadar -hatta belki daha fazla bile olabilir- yer kaplıyor. İkisi arasında bir ayrım yapabilir misin? İki dalda da nelerden beslenirsin?

Müzik de oyunculuk gibi duygu isteyen bir iş, aşk. Çocukluğumda evimizde türküler çalardı. Türkülerle ve o duygularla büyüdüm. Sonra piyano çalmaya başladım. Yeni müzik aletleriyle zaman geçirmek mutlu etti, rahatlattı. Her tarz ayrı bir çiçek gibi. Hepsinin rengi, tadı, sesi, duygusu farklı. Etrafımda sevdiklerime de her fırsatta evinizde bir müzik aleti olsun diye kafalarını ütülüyorum. Meditasyon, ritüel gibi geliyor. Müzik dünyanın ta kendisi.

KT- Detaylı bahsettiniz ama müzikle aranızdaki bağı nasıl açıklarsınız?

Küçükken Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak, türkülerle büyüdüm. İyi ki de büyümüşüm. Bağlama kursuna yazıldım. Sonra evde kendim çalmaya başladım. Şarkı söylemek hep iyi geldi. Piyano çalmayı öğrendim. Ve birçok müzik tarzı dinledim. Ve yakın zamanda son şarkım "kaçıcam"ı çıkardım. Alternatif pop tarzında. Kendi hissettiğim gibi farlı tarzlarda şarkılar üretmeye devam edeceğim.

KT- Şehir dışında çalışmak nasıl bir duygu? Set dışında vaktini nasıl değerlendiriyorsun?

Yani İstanbul’dan gitmek insana iyi geliyor bu zamanlarda. Eskişehir ve İzmir arası her hafta yolculuğum oldu çekim sürecinde. Eskişehir, Ankara’ya yakın olduğu için ailemi görme fırsatım oluyor. İzmir Ödemiş ve Birgi ise tamamen ruhumuzu açıyor. Havası ayrı insanı ayrı güzel. Yaşar mıyım burada diye git gel yaşıyorum.

KT- Hayalinde nasıl bir rol oynamak var?

Hep komedi oldu işlerim. Tabi ki bunun zıttını da canlandırmak, yaşamak isterim. Doğru zaman geldiğinde o rolün beni bulacağına inanıyorum

KT- Oyuncu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Yetenekleri neyse o yönde ilerlemelerini tavsiye ederim yine. Birçok karmaşık süreç yaşanacak, işleriniz iptal olacak, vazgeçmek isteyeceksiniz. Kendinize inancınız bile kaybolabilir. Tam da bu süreçlerde kendinizi sevin. Kendinize saygı duymayı ihmal etmeyin. "the pursuit of happyness (Umudunu kaybetme) filminde geçtiği gibi. Etrafınızda kendileri yapamadıkları için sizin de yapamayacağını söyleyen insanlar olacaktır. Biz inandığımız yolda devam etmeliyiz. Sabretmek, öğrenmek, gelişmek ve yolun tadını çıkarmak.

Bu özel ve güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...