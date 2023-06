Kıvanç Terzioğlu sordu, Hande Aras cevapladı...

KT- Sevgili Hande kısaca seni tanıyabilirmiyiz?

Öncelikle Merhaba, Bildiğiniz Ben Hande Aras, sizinle bu keyifli röportajı yapmak büyük mutluluk duyuyorum. İzmir'liyim yaklaşık 8 yıldır iş kariyerimden dolayı İstanbul’da yaşamaktayım. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Mezunuyum. Başarılı bir eğitim öğrenim hayatım oldu. Üniversite ve liseyi dereceyle bitirdim. Halen üniversitedeyken gelen teklifler üzerine modellik yapmaya başladım ve üniversiteden mezun olduğumda modellik kariyerim profesyonel bir noktaya taşınmıştı bile... İzmir’in başarılı modellerinden biri olmuştum. Aslında mezun olduğumda hedefim okuduğum bölüm alanında kariyer yapmaktı. Fakat ilerleyen modellik kariyerim ile çok güzel proje teklifleri gelmeye başladı. Mezun olduktan sadece bir kaç ay sonra Number One TV'den İstanbul'da bir sunuculuk teklifi geldi. Aslında aklımda İstanbul hiç yoktu ama bu teklifi kabul edip İstanbul’a geldim. Hiç bir tanıdık ya da hiç bir destek yok… Aslında ne kadar çılgınca ama şimdi geriye dönüp baktığımda bir başarı hikayesi görüyorum.

Number One TV'de iken hafta içi her gün "On Air" müzik programını canlı yayın olarak sunmaya başladım. Tabii sunuculuk yaparken; modellik kariyerime de hiç ara vermeden devam ettim ve kısa süre içinde İstanbul’da bir çok dünya markası ve modacıyla çalışmaya başlamıştım bile. Ben biraz maymun iştahlıyım galiba. Başarı geldikçe hedefler de artıyor. Sunuculuk ve modellik derken üstüne oyunculuğu da ekledim ve çeşitli eğitimler aldım. Mazlum Kuzey komedi filminde Ceyda karakterini; Değirmen filminde ana karakterlerden Gazeteci karakterini; Arka sokalar dizisinde Melis karakterini canlandırdım. Ardından hayalim olan tiyatrodan teklif geldi. Son 3 yıldır Dünya klasiklerinden Fareler ve insanların tek kadın karakteri Curly'nin karısını canlandırıyorum. Halen Türkiye turnelerimiz devam ediyor. Müzik tutkum üzerine gelen teklifler sonucunda son bir yıldır DJ’lik kariyerim başladı. Çok büyük heyecan ve tutku. Şu an tüm Türkiye'de performanslarım devam ediyor; çok yakında Avrupa’da da sahne alacağım.

KT- 9 Eylül Üniversitesi Ekonometri mezunusun. Hep hayalinde Ceo olmak varmış? İlerde Ceo olarak görürmüyüz peki seni?

Evet üniversite hayatım boyunca bunu hayal etmiştim. Çünkü ekonomiyle, finansla ve sayılarla aram çok iyidir. Fakat bu hedefimin yerini yenileri aldı. İlerleyen dönemler için ticaretle ilgili bazı projelerim var. Kendi ismimi devam ettireceğim bir kaç projemiz var.

KT- Son zamanlarda oldukça adını basında görüyorum ve popülerliği artan birisin. Bundan biraz bahsedermisin?

Popülerlik aslında kazanılan başarılarla kendiliğinden geliyor. Fakat ben bundan memnumum. Başarılı bir Basın ve PR Danışmanım var; Derya Hanım. İşi uzmanına bırakmak gerekiyor.

KT- Türkiye'deki Güzellik yarışmalarına karşı olduğunu söylemişsin? Buna biraz değinelim mi?

Yıllar önce Kıbrıs ta yer alan bir röportajımda da bundan bahsetmiştim. Güvenirliği tartışılır çok sayıda yarışma yapılıyor ve ne yazık ki genç kızların hayalleriyle oynanıyor. Yarışmalardan çıkan bir çok kişi piyasada tutunamadan yok olup gidiyorlar. Oysa ki o ışık sende varsa bu iş seni buluyor ve bırakmıyor. Dolayısı ile Türkiye’de yapılan amacı ve niteliği tartışılır güzellik yarışmalarına karşıyım.

KT- Mankenlik, DJ'lik derken üzerine birde dizi ve tiyatro oyunculuğu serüveni başlayan Hande Aras'ın bu serüvenlerini detaylı bir şekilde dinlemek isteriz?

Çok yönlü bir insanım. Modellik, DJ’lik, oyunculuk hepsi beni heyecanlandırıyor. Özellikle tiyatro sahnesine her çıktığımda kalbim yerinden çıkacak kadar heyecanlanıyorum… Anlatılmaz yaşanır

KT- Son dönem oynadığın tiyatro oyunundan birazda bahsetmeni istesem?

Son 3 yıldır Dünya klasiklerinden Fareler ve İnsanları Türkiye’nin bir çok yerinde sahneledik. Canlandırdığım karakter Curley’in genç ve çekici karısı önce başa bela, tehlike bulaştıran biri olarak ortaya çıksa da hikâye ilerledikçe onun da diğer işçilerden kalır yanı olmadığını yavaş yavaş anlıyoruz, her biri vahşi hayatın ya da doğanın birer parçaları sadece. Kentin sosyal çevresinin içinden alınıp yerleşik düzenden uzakta bir çiftlikte kocası tarafından adeta tutsak edilmeye çalışılıyor. Tek suçu ise güzel ve çekici olmak, daha doğrusu arzuları kaynayan onlarca erkeğin arasında yaşamak zorunda kalan bir kadın olmaktır. Oyunculuk, özellikle tiyatro büyük bir tutku ve insan ruhuna tarifsiz bir haz veriyor. Hayat verdiğim karakterler, ruh halleri biri birinden farklı dünyalar demek. Farklı kapılar açıyor ve bambaşka alemlere götürüyor, bunu yaşamak ve yaşatmak heyecan verici…

KT- Bu arada Dj'lik konusunda aldın başını gidiyorsun maşallah. 1 ayda 25 etkinlikte yer aldın diye biliyorum. Bu çok büyük bir başarı inan ki canı gönülden gerçekten tebrik ediyorum. Ve en önemlisi yakında bir Avrupa Turnen var galiba. Bunları birde senden dinlesek ?

Çok teşekkürler. Sadece bir yıl içerisinde bu performans ve başarıyı yakalamak benim için çok heyecan verici. Sadece bir ay içerisinde Türkiye'nin değişik şehirlerinde 25 performans ciddi bir enerji; o tutkunuz ve heyecanınız yok ise zaten bu başarıyı yakalayamazsınız. Ve aynı yoğunluk halen aynen devam ediyor. Yakında Avrupa turneleri de başlıyor; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya… Benim için yeni bir serüven ve meydan okuma diyebiliriz.

KT- Hande Aras formunu nasıl koruyor peki? Bunun için neler yapıyorsun?

Tabi ki düzenli spor ve sağlıklı beslenmek fakat dürüst olacağım genlerin etkisi de büyük bence. Son zamanlarda yoğun iş programından dolayı spor yapmayı aksatıyorum ama yine de beslenmeme çok dikkat ediyor ve bir şekilde kendi dengemi korumaya çalışıyorum. Hepimiz vücudumuza iyi bakmalı ve sağlımıza öncelik vermeliyiz.

KT- Boş zamanlarında neler yapıyorsun hobilerin neler mesela? Bu arada Fobilerin varmı?

İşimin dışındaki tüm zamanımı sevdiklerimle geçirmeye çalışıyorum. Ailemle, dostlarımla ve köpeğimle vakit geçiriyorum. Belgrad ve sahilde koşmaya, outdoor sporları yapmaya,kitap okumaya ve adalarda bisiklet turu yapmaya bayılıyorum. Aynı zamanda sinemaya gitmeyi, film ve dizi izlemeyi,müzik dinlemeyi, araştırma yapmayı ve düzenli olarak sağlıklı yaşamı güçlendirmeyi seviyorum. Aslında her hangi bir fobim yok; ama evin içinde birden bire birisinin çıkmasından çok korkuyorum; düşünsenize aniden odanızın içinden birisi çıkıyor; aman allahımmm..

KT- Dünkü Hande Aras, Bugünkü Hande Aras ve Yarın ki Hande Aras'ı sorsam ne söylemek istersin? Geleceğe yönelik plan projelerdende bahsetsek?

Başarılı bir öğrenim sürecinden sonra başladı modellik ve oyunculuk kariyerim. Şimdi ise müzik ve DJ performansları ile daha yoğun bir dönemdeyim. Keyifli ve heyecanlı geçiyor benim için.. Yakın gelecekte ticaretle ilgili de bazı adımlar atmayı planlıyorum; buna dair iyi bir eğitim alt yapım ve yeterli sektör tecrübem var. Zamanın ve şartların oluşmasını bekliyorum.

KT- Bu özel ve güzel röportaj için gerçekten bizi biraraya getiren Basın Danışmanın Basın Pr Uzmanı Derya Özgören'e çok teşekkür ediyorum. İçtenliğin ve samimiyetin içinde sana çok teşekkür ediyorum ve son sözü sana bırakmak istiyorum?

Aynen kesinlikle katılıyorum bende. Son dönemlerde çok zor günler geçirdik. Pandemi; deprem… Yaşama yeniden bağlandığımız bu günlerde herkesin mutlu ve sağlıklı olmasını diliyorum. Turnelerimde görüşmek üzere…

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...