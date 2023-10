Soğuklar hava gelip hafif hafif etrafımızda hastalanan insanlar çoğalırken hepimizin aklında tek bir şey var, hasta olmamak. ..

Ani hava değişimlerinin olduğu ve yavaş yavaş soğuk algınlığı, grip vakalarının artmaya başladığı şu dönemde kıyafetimize dikkat etmek yanımızda üşüdüğümüzde giyip sıcakladığımızda çıkarabileceğimiz fazladan bir parça kıyafet daha taşımak haricinde alabileceğimiz çok etkili bir önlem daha var. Bünyemizi güçlendirmek. Çoğu vitamin insanlar tarafından sentezlenemediğinden, sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek için beslenme ile alınmaları gerekir. C vitamini diğer adı ile askorbik asit suda çözünen bir vitamindir ve özellikle narenciye, biber, domates ve yeşil yapraklı sebzelerde yüksek miktarlarda bulunur. Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli görevleri bulunan C vitamini ısı, ışık, metal ile temas gibi durumlarda kolaylıkla kaybolabilen hassas bir vitamin türüdür. Dolayısıyla C vitamini kaynaklarının doğru bir şekilde tüketilmesi ve bu vitaminin eksikliğinin önlenmesi için dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda takviye olarak kullanılabilmektedir. Özellikle kış aylarında C vitamini takviyeleri büyük ilgi görmektedir. Sadece C vitamini olarak değil multivitamin takviyelerin içerisinde de C vitamini bulunmaktadır. Suda çözünen bir Bu nedenle her gün gereksinim kadar vitaminin günlük olarak vücuda alınması gerekir. Bu durum da C vitamini eksikliğinin yaygın görülmesinde etkili olan faktörlerdendir. Günlük gereksinimin üzerinde alınan vitamin ise idrar ve ter ile birlikte vücuttan atılır. Yeterli miktarda alınmaması halinde kansızlık, diş eti kanamaları, morluklar, bağışıklık sisteminin zayıflaması, buna bağlı olarak kolay hastalanma ve yaraların geç iyileşmesi gibi olumsuzluklar görülebilir. Hasta olmaya çok yakın olduğumuz ani hava değişiklikleri dönemlerinde aldığımız besinlere dikkat etmek ve takviye kullanmak bizim için faydalı olacaktır.

Hepimize mutlu haftalar dilerim. Sağlıcakla kalın.