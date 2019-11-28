KIRIMOĞLU: O BİR EFSANE

KIRIMOĞLU’NA SAYGI GECESİ
Yazı ve fotoğraflar: M. KEMAL SALLI
Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun doğumunun 76. yıl dönümü dolayısı ile Üsküdar Belediyesi ve Emel Kırım Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri “Kırımoğlu’na Saygı Gecesi” büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinliğe; Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve eşi Safinar Cemileva, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen olmak üzere Kırım dernekleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile siyaset, fikir ve sanat dünyasından çok sayıda izleyici katıldı.
Program öncesi, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu, kendisi ve Kırım Tatar milli mücadelesini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.
“KIRIMOĞLU: BİR HALKIN MÜCADELESİ”
Türkiye ve Kırım Tatar milli marşlarının okunmasıyla başlayan Kırımoğlu’na Saygı Gecesi, yönetmenliğini Neşe Sarısoy Karatay’ın yaptığı “Kırımoğlu: Bir Halkın Mücadelesi” adlı belgeselden yapılan bir özet gösterimle başladı.
“KIRIM SERBEST OLUNCAYA KADAR NE OLURSA OLSUN YAŞAMAYA ÇALIŞACAĞIM”
Ömrü Sovyet hapishanelerinde, çalışma kamplarında geçen Kırım Tatar halkının Milli Lideri Kırımoğlu, adına düzenlenen saygı gecesinde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
“76 yaşına geldim. Doğrusunu söylemek gerekirse, Sovyetler Birliğine karşı başkaldıranlar çok fazla yaşamazdı, ama Allah’ın emri böyleymiş, bu yaşa geldim.
Aldığım terbiye ve kendi prensiplerime göre yaşamaya çalıştım. Hayatımda hiçbir kahramanlık yapmadım. Milli ve manevi borçlarımı kendi imkanlarıma ve gücüme göre yerine getirmeye çalıştım. Bu yüzden, ister sıradan biri olsun, ister bakan olsun, herkes kendi milli borcunu yerine getirmeye çalışmalı. Ben de milletimin böyle olmasını isterim.
2013 yılında Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı’ndan istifa ettim ve yerime Refat Çubarov kardeşimiz seçildi. Sonra zannettim ki, çocuklarımla torunlarımla uğraşacağım; ama öyle olmadı. Bir kaç ay sonra işgal başladı, toprağımıza askerler geldi, bir çok insanımızı kaçırdılar, öldürdüler.
Bizler bu işgali tanımadık. Onların sahte referandumlarını protesto ettim. Sonra mücadele yeniden başladı.”
“KIRIM İŞGALDEN KURTARILINCAYA KADAR KİMSENİN ÖLMEYE HAKKI YOKTUR”
“Bana, Refat Çubarov ve birçok arkadaşımıza Kırım’a giriş yasağı çıkardılar. Şimdi Ukrayna’nın ana kısmında yaşıyoruz.
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında vatanımıza döndüğümüzde, adım adım bile olsa, Kırım’da kendi milli hayatımızı kurmaya başlamıştık, ama şimdi mücadelemize sıfırdan başlıyoruz.
Kırım yine işgal altında. Ben bir kaç yıl önce televizyonda arkadaşlarımıza seslendim ve dedim ki: ‘Kırım yarımadası işgalden kurtarılıncaya kadar kimsenin ölmeye hakkı yoktur.’ Kırım serbest oluncaya kadar, ne olursa olsun, hayatta kalmaya çalışacağız ve mutlaka Kırım’dan bu işgalci Rusları kovacağız.
Türkiye Cumhuriyeti’ne de bu süreçte minnettarız. İnşallah, öz toprağımızın sahibi olacağız. Ben bundan eminim, çünkü kocaman Sovyetler Birliği ile savaştık; onlar bizi yok etmek istediler, ama bunu başaramadılar kendileri yok oldular.”
BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN: “EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ”
Kırımoğlu’na Saygı Gecesi’nde bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kırımoğlu’na hitap ederek, “Evinize hoş geldiniz” dedi. 2007 yılında, Üsküdar ile Bahçesaray’ın kardeş şehir olma protokolünü imzalamak üzere Kırım’a gittiklerinde Kırım Tatar Halkının Milli Lideri Kırımoğlu ile tanıştıklarını anlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun acılarla örülmüş çileli hayat hikayesinin, 1944 yılındaki Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’yla başlayarak devam ettiğini ve etmekte olduğunu söyledi.
Başkan Türkmen, “Kırımoğlu ile ne kadar iftihar etsek, ne kadar gurur duysak azdır. Hiçbir zaman mücadelesinden geri durmadı, taviz vermedi. İnancı ve imanıyla arkasında kale gibi duran aziz milletiyle birlikte olduğunu hiçbir zaman unutmadı. O milletinden, milleti de ondan güç aldı” dedi.
KARATAY: İNŞALLAH BİR SONRAKİ YAŞ GÜNÜNÜ ÖZGÜR KIRIM’DA KUTLAMAK NASİP OLUR
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen’in ardından kürsüye gelen Emel Kırım Vakfı Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay da yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
“Mustafa Ağa’yı (Kırımoğlu) anlatmak hakikaten kolay değil. Onu yakından tanımak lazım. Her Türk genci gibi ben de onun 1976 yıllarındaki açlık grevini takip etmiştim. O yıllardan sonra hep onun mücadelesini yakından takip ettik. Mustafa Ağa, güzel vatanı Kırım’da sadece 24 sene yaşayabildi. Geri kalan yılları hapishanelerde ve sürgünde geçti.”
Kırımoğlu’nun milli mücadele hayatındaki evreleri Sovyet rejiminin kendisine karşı yürüttüğü baskı politikalarını, Kırımoğlu’nun 1991 yılında Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı olmasını, dünyadaki Kırım Tatarları arasında yolbaşçı konumuna gelmesini ve milli hareketin bugünlere uzanan süreçte yaşadığı kırılma noktalarını ana hatlarıyla anlatan Karatay, konuşmasının sonunda “İnşallah bir sonraki yaş gününü özgür Kırım’da kutlamak nasip olur” dedi.
ÇUBARAOV:
Kırımoğlu’ndan sonra kürsüye gelen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov yaptığı konuşmada Kırım halkının anavatanlarına kavuşma konusunda sürdükleri mücadeleye devam edeceklerini söyledi ve Türkiye’deki kardeşlerinin verdikleri desteklere teşekkür ettiğini söyledi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga da, konuşmasında Türkiye-Ukrayna işiklilerinin her geçen gün geliştiğini belirtti ve konuşmasını sonunda Kırımoğlu’nun 76. doğum gününü Kırım Türkçesi’yle kutladı.
Büyükelçi Sıbiga’dan sonra kürsüye gelen Kırımoğlu’nun eşi Safinar Cemileva da, Kırımoğlu’na Saygı Gecesi’nde duygusal bir konuşma yaparak, eşinin ömrü buyunca milleti adına katlandığı sıkıntıları anlattı.
KONUŞMALARIN ARDINDAN KIRIMOĞLU’NA HEDİYE TAKDİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından, Kırımoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sahneye davet edilerek hediye takdimi gerçekleştirildi.
Hediye takdimi sonrasında söz alan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kırımoğlu’nun doğum gününü kutladı ve Düzce’de Kırımoğlu adına bir park yapacakları müjdesini verdi.
KIRIM YIRLARI VE HALK DANSLARI GECEYE RENK KATTI
Kırım yırlarının (şarkılarının) çınladığı gecede, tanınmış Kırım Tatar sanatçı Metin Batur kemanıyla, Dilaver Osman yır icralarıyla, Kırım Gelişim Vakfı müzisyenleri seslendirdikleri yırlar ve Kırım halk oyunları ekibinin gösterileriyle katılımcıları kendilerine hayran bıraktı.