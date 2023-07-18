Yaz mevsimi nedeniyle İstanbul’un belli oranda tatil beldelerine göçtüğü bir dönemde, İBB KÜLTÜR A.Ş. kültürel etkinliklerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İBB KÜLTÜR A.Ş.’nin Topkapı’daki Türk Evleri Mahallesi’nde Türk kültürüne ilişkin iki önemli etkinlik gerçekleştirildi. Tacigül Özgen Küntüz’ün atalarının anılarından ve anlatımlarından yararlanarak yazılan ve TÜRKSOY ile BENGÜ Yayınları’nın Türkiye Türkçesiyle yayınladığı “TÜRKİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE” adlı kitabın tanıtımı ve Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Derneği Başkanı Elmira Şenduran’ın organize ettiği “KIRIM’IN KIRK BATIRI DESTANI” etkinlikleri peşpeşe gerçekleştirildi.

Kazakistan’ın ünlü dombra sanatçılarıın ve efsane dombra üstadı Aslanbek Sultanbek’in katılımıyla gerçekleştirilen muhteşem etkinlikte sanatçılar “KIRIM’IN KIRK BATIRI DESTANI”nı seslendirdiler.

“KIRIM’IN KIRK BATIRI DESTANI”

Elmira Şenduran’ın organize ettiği “KIRIM’IN KIRK BATIRI DESTANI” etkinliğini tanıtım konuşmasında özetle şu bilgiler verildi:

“Değerli katılımcılar,

Kazakistan’ın en önemli destansı eserlerinden biri sayılan “Kırım’ın Kırk Batırı Destanının İzinde” konser programımıza hoş geldiniz.

Türklerin tarihi, pekçok destana konu olan sayısız kahramanlıklarla doludur. Anadolu ve Balkanlardaki epik hikayeleri bir kenarda tutup, biraz Kafkaslara yönelseniz, Orta Asya’ya ayak bassanız, Sibirya ve Altaylara uzansanız, her gittiğiniz yerde sizi, tarihe adını altın harflerle yazdırmış kahramanlar ve büyük kişilikler karşılar. Öyle ki Köroğlu, Dede Korkut gibi destanlarımız ise sınır tanımaksızın engin coğrafyalarda günümüze kadar ulaşa gelmiştir.

Bugünkü programımızın merkezinde yer alan Kırım’ın Kırk Kahramanı ise, köklü geçmişine rağmen, ne yazık ki neredeyse unutulmaya yüz tutmuşken, 1940’lı yıllarda Kazak sözlü edebiyatının en parlak temsilcilerinden Murın Jirau’ın çalışmaları sayesinde yüzyılların uçurumlarından günümüze ulaştı. Adı Kırım ile ilgili olan ve kahramanı Nogay olan bu destanın Kazak sözlü edebiyatının büyük bir eseri olduğuna şüphe yoktur. Çünkü, Nogay ve Kazakların 16. Yüzyıl’a kadar bir arada yaşadıkları bilinmektedir. Bu tarihi ve kültürel birliktelik sonucunda sayısız ortak değeri meydana gelmiştir. Tarihimizde Kürşad’ın 40 Çerisi, Kırgız Savaşçı Kurmanbek’in 40 Yiğidi, Başkurtların 40 Kızı gibi birbirinden kıymetli destanların yanında "Kırım'ın Kırk Kahramanı" destanı da, 41 kahramanın cesaretini anlatan 36 şiirden oluşan devasa bir eserdir.

Şarkı söyleme ve hikaye anlatma geleneğini bünyesinde barındıran “KIRIM’IN KIRK BATIRI DESTANI” gibi eserler, yalnızca geçmiş olayları basit bir şekilde anlatmakla kalmaz, aynı zamanda tarihi olayların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlarlar. Destanda, kahramanlarının çoğu, baba ve oğul olarak bir soy bağlantısı kurularak anlatılır. Ayrıca, şiirdeki karakterlerin çoğu, Altın Orda ve Nogay Ordası zamanında yaşamış hanlar ve kahramanlardır.”

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MANGISTAU BÖLGESİ BİLİMSEL ve KÜLTÜREL HİZMET MERKEZİ SANATÇILARININ OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSLARI

Konsere ilişkin açıklamanın devamında atayurtdestan geleneğimizi seslendiren sanat merkezi ve sanatçıları konserin organizasyonu hakkında da şu bilgler veriliyordu:

“Destanın önemli bir bölümünün geçtiği Batı Kazakistan Mangıstau eyaletinden gelen çok kıymetli sanatçılarımız, bugün bu eserden kesitler sunacaklar. Kazakistan Cumhuriyeti Mangıstau Bölgesi Bilimsel ve Kültürel Hizmet Merkezi sanatçılarını alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum/sanatçılarına alkışlarınızla hoş geldiniz diyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayelerinde düzenlenen bu programın genel koordinasyonu üstlenen Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Hizmet Ödülü Sahibi ve Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Derneği Başkanı Sayın Yelmira Şenduran ve derneğine, Nogay – Kırım Tatarları Derneğine ve elbette siz kıymetli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konser vesilesi ile bizleri bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz.”

”KIRIM’IN KIRK BATIR DESTANI” ve KAZAK SANATÇILAR

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MANGISTAU BÖLGESİ BİLİMSEL ve KÜLTÜREL HİZMET MERKEZİ sanatçları, “Kırım’ın Kırk Batırı Destanı”ndan bölümler seslendirdiler, atayurdumuzun destan geleneğinden çok başarılı örnekler sundular.

Akılbek Taskaraulı destanın en önemli kahramanlarından “Karasay - Kazi”yi seslendirdi.

Altınordu Hanlığının Timurlularla olan mücadelesini konu edinen Edige Destanına ithafen, Nogay Orda’nın kurucusu “Yiğit Edige” isimli eseri Berdibay Labakbayulı çalıp söyledi...

“Kökşe Batur”u sanatçımız Janar Nurmuhanova seslendirdi.

Manas Adilbaev! “Kırım'ın Kırk Kahramanı Parpariya” destanından bir bölüm sundu.

Kazak edebiyatının ve Kazak tarihinin en kıymetli isimlerinden biri olan Kargaboylı Kaztugan hakkındaki bir eseri Jüzimgül Reypnazarova’dan dinledik.

Bakdaulet Tolıkbekulı, ülkesini Kalmuklardan korumak için kahramanca savaşan “Yiğit Begis” eseri seslendirdi.

“Yiğit Begis”in atası Karadön Batur’un hikayesini anlatan destanın en önemli bölümlerinden birini oluşturan Karadön Batur ve onun soyundan gelen kahramanların hikayesini Argın Bisenov çalıp anlattı.

Doğuda Altay Dağları ile batıda Balkan Yarımadası arasında uzanan engi coğrafyada yaşamış olnan Türk halklarının hafızasında yüzyıllardır yaşamakta olan kahramanlardan biri olan Asan Kaygı ile ilgili eser, sözlü edebiyatımızın, destan geleneğimizin en güzel örneklerinden biridir. Tarih kitaplarımızda ayrıntıları pek anlatılmayan 450 yıl tarih sahnesinde kalmış olan Kazak Hanlığı’nın en etkin kişilerinden Asan Kaygı’nın yaşadığı dönem, Altın Orda'nın bir parçası olan Kazaklar ile Nogayların etnik olarak birbirinden ayrıldığı, ancak ayrı bir ulus oluşturmadığı tarihi bir dönemdir. Kazak sözlü edebiyatında, Kazak ve Nogay boylarının birbirinden ayrıldığı bu dönemin başlangıcı, dönemin önde gelen liderlerinden Ormanbet Biy’in ölümüyle bağdaştırılır. Bu dönemde yaşananlar, Kazak halk şarkılarında, efsanelerinde, destan ve lirik-destansı şiirlerinde ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Aliya Karamukanova bu konuda yazılmış bir eseri seslendirdi.

Ondasın Kalkan “Kakpalı Nauai” adlı eseri, Öskinbay Kalmambetulı de “Jiren Jorga” isimli eserleri çalıp söylediler.

Atayurt destan geleneğimizin çok önemli eserlerinden oluşan konserin son eseri “Şer Nauai” Eldos Emil tarafından seslendirildi.

Konser sonrasında İBB KÜLTÜR A.Ş. Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşa Derneği Başkanı Abdülmetin Keskin’e ve atayurdumuzun efsane dombra sanatçısı Aslanbek Sultanbek’e Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Derneği Başkanı Elmira Şenduran tarafından kaftan giydirildi.