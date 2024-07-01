VATAN HABER MERKEZİ

Madalya teslim törenine, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Spor Turizm Bakanı Altınbek Maksudov Bakan Yardımcısı Sn Cengiz Esengul, Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Dairesi Başkanı Nurzat Ibıkeeva ve Bakanlık uzman personeller hazır bulundu...

Kültür Bakanı Maksudov konuşmasında,

“Sizin yaptığınız çalışmaları biliyoruz.Pamir dağlarının tepesinden uzun yollar kat edip Türkiye’ye yerleştiniz. Bu süre zaman içerisinde kültürünüzü unutmayarak yaşatıyorsunuz. Kırgız ve Türk Dünyası’na hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Spor Turizm Bakanlığımız tarafından üstün hizmet madalyasına layık görüldünüz. Çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz” dedi.

Madalya takdiminin ardından hatıra fotoğrafı ile tören sona erdi.