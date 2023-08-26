Merhabalar sevgili dostlar,

Türk Mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de KİREMİTTE KÖFTE'dir. Hem misafirleriniz için lezzetli ve şık bir sunum, hem de aileniz ile geçireceğiniz bir akşam yemeği için hazırlayabilirsiniz.

Hikayesine gelirsek,bir görüşe göre Osmanlı döneminde taş ocaklarında çalışan işçilerin, yemek molalarında kiremitleri kullanarak bu yemeği pişirmeleriyle ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki Osmanlı Mutfağında adı geçer. Bir başka uzman görüşüne göre ise, Kiremitte Köftenin Orta Asya Türk Mutfağında Göçebe Türklerin Kiremitler içinde et ve baharatlarla bu yemeği yaptıkları, zaman içerisinde de farklı formlara dönüştürüldüğü düşünülmektedir.

Eski tarihlerden gelen geçmişiyle günümüzde de sevilerek tüketilen,ister dış mekanlarda isterseniz evinizin mutfağında da hazırlıyabileceğiniz lezzetli bir yemek olan ''KİREMİTTE KÖFTE''yi, gelin bu hafta bizler de hazırlıyalım pişirelim ve sevdiklerimizle paylaşalım.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 500 gr Dana Kıyma (tek çekim)

• 1 ad kuru soğan

• 1 su bardağı ufalanmış ekmek kırıntısı

• 7-8 dal maydanoz

• 2 diş sarımsak

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

HAZIRLANMASI:

• Bir kase içine kıymayı alın ve üzerine kuru soğanı rendeleyin.

• Maydanozları ince doğrayarak ekleyin.

• Ekmek kırıntısını, dövülmüş sarımsakları, tuz ve baharatlarını ilave ettikten sonra güzelce yoğurun.

• Buzdolabına kaldırın ve bir müddet dinlendirin.

SOS:

• 1 su bardağı domates rendesi

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• 2 kahve fincanı su

• Az tuz

• Hepsini bir tava içinde kaynatın.

HAZIRLAMASI:

• Dinlenen köfte harcını oval köfteler olacak şekilde hazırlayın.

• Çok az zeytinyağda hafif ters yüz ederek kızartın.

• Köfteleri kiremit kaselere paylaştırın.

• Yanlarına domates dilimleri ve biberler yerleştirin.

• Köftelerin üzerine domates sosu gezdirin.

• Yağlı kağıtları ıslatın sıkarak suyunu alın ve kiremit çanakların üzerini kapatın.

• 180 derece de ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

• Fırından çıkarın yağlı kağıtları üzerlerinden alın ve kaşar peyniri rendesi serpin.

• Tekrar fırına verin ve 5 dakika daha peynir kızarana kadar pişirin.

Harika lezzeti ve şık sunumu ile afiyet olsun.

Sevgiyle.