Haber: Mert Osman Erman

Dr. Ogün Erşen, muhabire kilo kaybı ameliyatı için uygun olabilmesi için vücut kitle indeksi (VKİ) artırmak için "atıştırmalıklar yemesini" söyledi.

BBC muhabirinin VKİ'si 24.4'tü ki bu sağlıklı kilo aralığı içindedir.

"Yemelisin, ye. Bir şeyler yemeli ve 30'a ulaşmalısın" dedi Dr. Erşen.

Muhabir, VKİ'sinin 29 olmasını sağlayacak bilgileri kilo kaybı kliniğine verdi, ancak muayene sırasında tartılmadı ve herhangi bir tıbbi kontrol yapılmadı.

Bunun yerine Dr. Erşen, muhabiri üç ay sonra ameliyat için randevu alması konusunda yönlendirdi ve kilo almaya çalışmasını söyledi. Bir sağlık uzmanı, bir hastanın ameliyat için eşiği vurması için kilo almaya zorlamak için tamamen etik dışı olduğunu söyledi.

Bu geri dönüşü olmayan ameliyatın risklerini vurguladı ve gereksizse yapılmaması gerektiğini belirtti. İskoçya'da kilo yönetimi hizmetlerine yönlendirmeler, pandemi öncesi seviyelere göre %96 arttı ve NHS'de bariatrik cerrahi için bazı bölgelerde bekleme listeleri dört yılı aşabiliyor.

Bunu özel olarak İngiltere'de yaptırmak 10.000 ile 15.000 sterlin arasında değişebilir, ancak Türkiye'de kilo kaybı ameliyatını rezerve etmek sadece 2.000 sterlin olabilir. Ancak, BBC Disclosure soruşturması, yurtdışında ucuz kilo kaybı "tatilleri" sunan bazı şirketlerin kullandığı etik dışı uygulamaları ortaya çıkardı.

Ekol Hastanesi, İngiliz müşterilere yönelik birçok Türk şirketinden sadece biridir. Düzenli olarak Birleşik Krallık'taki şehirlerde satış günleri düzenliyor.

Glasgow'daki bir satış gününde yapılan gizli çekimler, Ekol'ün bariatrik cerrahi için kriterlere uymayan BMI'ye sahip hastaları kabul ettiğini ortaya koydu.

BMI, kişinin boyu ve kilosuna dayanan ve bariatrik cerrahi değerlendirilirken ana faktörlerden biri olan bir endekstir. Bir hastanın BMI'si İngiltere'de bariatrik cerrahi için kriterleri karşılamıyorsa, tipik olarak reddedilir. Uluslararası IFSO yönergelerine göre eşik daha düşüktür, yani 35'tir.

Bariatrik cerrahi, NHS tarafından tehlikeli obez (40 veya üzeri bir vücut kitle indeksi veya obezite ile ilgili diğer sağlık sorunları olan 35 artı) olan insanları tedavi etmek için son çare olarak kullanılır.

Hastalar, tüm diğer uygun cerrahi olmayan yöntemlerle klinik olarak faydalı kilo kaybı elde etmeye çalışmış ve ameliyata uygun olmalıdır. Kilo kaybı cerrahisinin iki yaygın türü şunlardır:

- Mide kısmen çıkarıldığında veya sindirim sistemi çoğu mideyi atlayacak şekilde yönlendirildiğinde yapılan mide kısmi gastrektomi veya mide bypass'i

- Mide boyutunu azaltmak için bir bant kullanılan mide bandı, bu nedenle bir kişinin tok hissetmesi için daha az yiyecek gereklidir.

Ekol satış gününde, iki muhabir yanlışlıkla kendilerini elemesi gereken tıbbi bilgileri sundu. BMİ'leri 29 ve 33 idi ve biri depresyondan bahsetti, ki bu da danışman için kırmızı bayraklar yükseltmesi gereken faktörlerdi.

Ekol satış temsilcisi ayrıca muhabiri daha fazla yemeye teşvik etti ve daha sonra ameliyat için geri dönmesini önerdi.

Satış temsilcisi şunları söyledi: "Hayatım boyunca yo-yo diyet yaptım, 30 yıl boyunca, ve iki yıl önce sleeve (mide küçültme) yaptırdım."

"Normal yolları daha fazla mı incelemeli ve o yo-yo riskini mi almalısınız? Yoksa birkaç ay boyunca bırakmalısınız ve domuz gibi yemelisiniz? Yüksek yağlı, yüksek kalorili, yüksek her şey."

Ekol Hastanesi, "Hastanemizin uluslararası yönergeler veya kriterlere uymayan hastaları cerrahiler için kabul ettiğini ima eden bu iddiayı tamamen reddediyoruz. Hastanede tam ve kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılırken." dedi.

Daha sonra bir yanıt istendiğinde, satış temsilcisi şunları söyledi: "Üzgünüm ki sağlık hizmetimiz, NHS veya özel olsun, ülkemizde obezite salgınına yetiş

emiyor, ideal olarak herkes ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine erişim sağlamalı, ancak durum böyle değil."

Dr. Erşen, bir hastaya kilo almalarını teşvik ettiği yönündeki açıklamaları reddetti. Omar Khan, bir konsültan bariatrik cerrah ve Ulusal Bariatrik Cerrahi Kayıtı başkanı, danışmayı "tamamen savunmasız" olarak nitelendirdi.

Dedi ki: "Büyük endişelerim var. Hastayı neredeyse cerrahiyi yapabilmek için hedefe ulaşmaya zorluyor gibi görünüyor ve bu tamamen etik dışı.

"Riski olmayan bir cerrahi yok. Yapmamız gereken, bu riskleri kilo kaybının potansiyel faydalarıyla dengelemektir.

"Eğer ince birini alırsanız, kilo kaybı cerrahisi yapmanın bir anlamı yok, çünkü cerrahinin tüm risklerini alacaklardır, ancak hiçbir faydası olmayacaktır."

Glasgow'da kozmetik cerrahi bir işletmeyi yöneten Gill Baird, kilo kaybı cerrahisi için kriterleri karşılamayan insanları düzenli olarak geri çevirdiğini söylüyor.