KİLİS (AA) 

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Zeytinbağı köyünde 29 Ağustos'ta şüpheli T.Y'nin iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle dayısı M.Y'yi pompalı tüfekle öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

AA-20230831-32037578-32037576-KILISTE_DAYISINI_OLDUREN_SUPHELI_VE_BABASI_ADLIYEYE_SEVK_EDILDI

Ekipler, Kilis'te düzenlediği operasyonda olayın şüphelisi T.Y. ile azmettirici olduğu iddiasıyla babası M.Y'yi gözaltına aldı.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. T.Y'ye çelik yelek giydirildiği görülürken, M.Y. adliyeye sevki sırasında bir gazeteciye "Yakışıklı çek." diye seslendi.