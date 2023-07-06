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Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilginin ardından istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na CHP tabanından sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Halaskar isimli rapçi de yayınladığı Geçti Seneler isimli şarkıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Son dönemde yaptığı pek çok hit şarkıyla tanınan Müzik yapımcısı Özgür Mısral "Bu parti bana dedemden, babamdan miras"

Kısa sürede on binlerce kişi tarafından dinlenen Geçti Seneler isimli şarkının yapımcısı, bestecisi ve söz yazarı Özgür Mısral şunları söyledi: “İlk kez bir şarkının söz bestesini kendim yaptım, Bu şarkıyı, ülkeme ve desteklediğim partiye olan sevgimin, bağlılığımın ve inadımın kişisel çıkar ve kaprisler için suistimal edildiğini düşündüğüm için yaptım. Her seçimden önce aynı laflarla, aynı yalanlarla kandırılıyor ancak bir sonraki seçimde yine aynı noktaya geliyorduk. Bu yüzden o konuşsun, bu aday olsun, beriki çözsün diye beklemenin bir anlamı olmadığına karar verdim.", Ata ocağı olarak gördüğü partisinin delege yapısı oyunlarıyla bir kliğin eline geçtiğinin ve arık tabanla bir alakası kalmadığının altını çizdi.

Herkes benim gibi düşünüyor

Muhalif mahallede seçim yenilgisinin ardından hemen herkesin yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kestiğini ekleyen Mısral, CHP yönetiminin kendi etkisindeki medya üzerinden bu sesleri susturmaya çalıştığını kaydeti. "Mutlaka tepkiler gelecek ama aslında herkes böyle düşünüyor" diyen Mısral'a göre kazanamayacak olmasına rağmen aday olan Kılıçdaroğlu'na karşı arık tabanın sesini yükseltmesi gerekiyor.

Şarkının sözleri dikkat çekti

"Koltuk sevdan batsın, Kılıçdaroğlu istifa" sözleriyle dikkat çeken şarkının sözlerini de yazan son dönemin hit yapımcılarından Özgür Mısral, şarkıda Kılıçdaroğlu yılları boyunca yaşanan yenilgilere ve partinin tabanın isteğine aykırı olarak sokulduğu istikamete dikkat çekiyor.

Geçti seneler hep yalanlarla

Sözde baharlarla Halkı kandırdın bunlarla

Yakışmaz atamın açtığı yolda

Senin koltuk sevdan batsın

Kılıçdaroğlu istifa!

boş kovaladın 14 sene halk sana güvendi

milyon kere aynada bakmadın hiç

kendine vurdun umutları yerden yere

derdin arkık bu dava değil indiricez koltuktan seni

ettin 14 senemizi zehir senden çok daha iyileri gelir