ANKARA- “Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, ’Cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum’ şovlarının tek amacı vardı; sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ha ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi, kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gidecek gönüllüler; erdem savaşçıları, vicdan emekçileri. Ve onlar, hepimizin olmak istediği kişiler.

Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikâyenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size, ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vaz geçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

Son sözüm de, o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın. Devlet bakidir, aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun.

Haydi bakalım; çoğu gitti, az kaldı.”

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ