7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı gün ve aynı saatte farklı meydanlarda miting yapacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacaktı.Ancak Kılıçdaroğlu'nun miting programında değişikliğe gidildi. İstanbul Mitingi bir gün öne çekilerek 6 Mayıs'a alındı. 7 Mayıs’ta Antalya’da olacağı belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu 07 Mayıs 2023 Pazar günü saat: 17.30’da Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önünde Antalya’da miting düzenleyecek.

HABER:MERVE ELÇİ