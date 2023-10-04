Haber: Mert Osman Erman

Cumhuriyetçiler Kongre'nin alt kanadını kontrol ediyorlar, ancak çok dar bir çoğunluğa sahipler.

Bu nedenle, Salı gecesi sekiz isyancı Demokratlar'a katıldığında kaderi, son oylamada 216-210 ile mühürlendi.

Bu, ABD siyasetinin en üst görevlerinden biri olan Meclis Başkanının bu şekilde görevden alındığı ilk kezdir.

Kevin McCarthy neden görevden alındı?

İsyana Florida milletvekili Matt Gaetz liderlik etti, çünkü Bay McCarthy, hükümet kapanmasını önlemek için Cumartesi günü kısa vadeli bir harcama anlaşmasının geçmesi için Demokrat oylarına güvendi.

Bay Gaetz, onu Ukrayna yardımı konusunda Cumhurbaşkanı Biden ile hafta sonunda "gizli bir yan anlaşma" yapmakla suçladı.

Ancak gerçekte bu, konuşmacı ile partisindeki sağ kanadın arasında tüm yıl boyunca kaynamış olan acı bir destanın finaliydi.

Ocak ayındaki göreve seçilmesini engellemeye çalıştılar, ona muhafazakar prensipleri uygulayacak güvenilir olamayacağını söylediler.

Onlara göre, Haziran ayında istedikleri derin kesintileri çıkarmadan borç tavanını yükseltmek için Demokratlarla anlaşma yaparak bunu kanıtladı.

Şimdi ihanetle suçlanıyorlar - bazı Cumhuriyetçiler, Bay Gaetz'i açıkça kovmaktan bahsediyorlar.

McCarthy nasıl değiştirilecek?



Meclis bir hafta boyunca tatil için kapalı ve bu süre içinde üyeler, yeni bir Meclis Başkanı için yaklaşan oylamada kimin desteklenmesi gerektiğini tartışacaklar.

Bu oylama 11 Ekim Çarşamba günü planlandı, ancak çoğunluğun desteğini alabilecek birini bulmak günler veya haftalar alabilir. Kevin McCarthy'nin seçilmesi için 15 oylama ve dört gün gerekti.

McCarthy'nin görevden alınması konusundaki parti içi gerilim göz önüne alındığında, savaşan fraksiyonları bir araya getirebilecek bir figürü hayal etmek zordur.

McCarthy'nin yerine kim geçebilir?



Geçici olarak, işi aldığında McCarthy tarafından sunulan geçici liderlerin gizli listesini başlatan Kuzey Carolina'lı Patrick McHenry'dir.

O, Meclis'i yönetme yetkisine sahip değil, ancak Meclis kurallarına göre "Meclis Başkanı makamının gerektiği gibi kullanılmasını ve uygun olduğunu iddia edebilir."

Bu, yasama tasarılarını zemine getirmenin dışında tutulduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

Diğer adı geçen isimler ise Louisiana'lı Cumhuriyetçi Steve Scalise ve Minnesota'lı Cumhuriyetçi Tom Emmer'dir.

McCarthy tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Demokratlar neden McCarthy'yi görevden almak için oy kullandı?



Bazı Demokratlar, Konuşmacının görevden alınmasına neden olan kaosun tadını çıkarmış gibi görünse de, onun desteklerini kazanmalarına karşı sayılan bir dizi şikayet vardı.

"Laf olsun diye Kimseye güvenmiyor," dedi Pramila Jayapal, bir liberal Demokrat milletvekili Salı sabahı parti arkadaşlarıyla bir toplantıdan sonra.

Onlar, Meclis Başkanı'nın Capitol'e baskından sonra yaptığı geri adımı, önce Donald Trump'ın rolünü kınayarak ve ardından onu destekleyerek, ihanete uğradıklarını hissettiler.

Konuşmacı olarak sağ kanadını memnun etmeye yönelik çabaları Demokratları sinirlendirdi, kısa vadeli finansman tasarısındaki Ukrayna yardımını terk etme kararı en son örnektir.

Neden önemli?



Konuşmacı Meclisi yönetir ve başkanlık sırasında ikinci sıradadır. En az bir hafta boyunca ABD hükümetinin en üstünde bir boşluk var.

Ayrıca Meclisin önümüzdeki haftalarda ele alması gereken önemli konular var - bir kapanışı önlemek için yıllık bütçe anlaşmasına varmak, Ukrayna'ya yardım konusunda karar vermek ve Joe Biden'ın azil soruşturmasına nasıl devam edileceği.

Daha derin bir sonuç itibarıyla ise, anketler Amerikalılar arasında hükümete olan güvenin bir süredir azaldığını gösteriyor.

Bu kaos, bu hissi daha da sertleştirebilir ve ABD siyasi sisteminin çalışmadığı izlenimine katkıda bulunabilir.