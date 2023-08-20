Keşkeler insanın en büyük düşmanıdır. Kendinden soğursun, yaptığın herşey batar sana ve hayattan aldığın zevki kısıtlar. Kendi kendinin denetmeni olursun, sürekli başında bekleyen bir müfettiş gibi... Keşkeler o an keyifle yaptığın ne varsa sonunda pişmanlık duymana sebebiyet verip aldığın hazzın acıya, eziyete dönüşmesi ile hayatını zindan eder.

Yemek yiyip "Keşke bu kadar yemeseydim", beğendiğin bir

kıyafeti alıp "Keşke bunu almasaydım", bir partner bulup özelini paylaşıp "Keşke bunu yapmasaydım" demenin bir faydası yok. Yaptıysan yaptın, pişmanlık duyma artık. Ha, pişmanlık duyuyorsan bir daha aynı şeyi yapmazsın olur biter ama "Keşke" diyerek o anki yapmış olduğun tercihinden aldığın zevki ve hazzı mazoşist bir şekilde kendine işkence haline dönüştürme. Evet hayatında keşkelerle yaşayan bir insan mazoşisttir. Pişmansan yapma, yapıyorsan da pişmanlık duyma.

İnsanlar hata yapabilir. Bazen zaaflarına, arzu ve ihtiraslarına karşı

koyamayabilir. Ama hem keşke yapmasaydım deyip yine aynı şeyleri tekrarlıyorsan ve yine keşkelere takılıyorsan senin ciddi bir sorunun var demektir.

Hata yaptıysan bile o senin hatan, kendini kabul etmeyi öğren. Keşke diyerek hatanı kendin için eziyete dönüştürme. Bu senin kişiliğinin karakter özelliklerinden biri olabilir, belki de hata dediğin bu şeyler sana bir karakter yüklüyor da olabilir. Eğer ki yaptığın şeyin hata olduğunu düşünüyorsan o halde kendini eğit ve bir daha tekrarlama. Yok aslında sana hataymış gibi gelmiyor ama içinde bulunduğun toplumun etkisi bunu sana hata olarak dikte ediyor

veya böyle hissetmene neden oluyor ve sen bu sebeple ikilemde kalıyorsan, koyver gitsin. Toplumun canı cehenneme... Senin bireysel özgürlüğünü tanımayan, hoşgörüsüz ve katı toplumlar için kendini yıpratma. Zaten ne yapsan yaranamazsın onlara. Onlar seni belli bir kalıba sokma gayretindeyken kendileri kapalı kapılar ardında neler yapıyor bilebilir misin...

Boşver onlar sana imrensin, onlar keşkelere boğulsun.

Yalancı mıyım?