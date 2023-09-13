Kerkük

Kulüp, teknolojinin gelişimi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kitaptan uzaklaşan gençlere yeniden okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyor.

Türkçe kitap kulübü gençlerin yanı sıra her yaştan ve her kesimden kitapseverlere açık.

Türkiye'den 6 bin kitap getirildi

Kulüp Başkanı Mustafa Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te son yıllarda özellikle gençlerin kitap okumaktan uzaklaştığını tespit etiklerini söyledi.

Bu nedenle böyle bir yola başvurduklarını ve kentin ilk Türkçe kitap okuma kulübünü kurduklarını aktaran Yılmaz, dünyanın her yerinde örneklerine rastlanan bu oluşumu Kerkük'e kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yılmaz, özellikle gençlere kitap okuma alışkanlığını ve araştırma ruhunu aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce açılan kulüpte gençler arasında kitap okuma buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, bu etkinliklerde kitap tavsiyeleri yapıldığını, bilgi yarışmaları düzenlendiğini ve tartışma grupları oluşturulduğunu aktardı.

Yılmaz, bu buluşmalara katılan gençlerin tartışma kültürlerinin geliştiğine ve konular üzerine sorgulama yaparak öz güvenlerinin arttığına dikkati çekti.

Kulübü kurarken Kerkük'te Türkçe kitap sayısının az olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Yılmaz, bunun üzerine Türkiye'den yaklaşık 6 bin kitap getirdiklerini ve bunları gençlere sunduklarını söyledi.

Gençler okudukları kitapları tartışıyor

Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans yapan Nuray Şan, kulübe kız öğrenciler ve kadınların yoğun ilgi göstermesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulübü her geçen gün daha da geliştirmek istediklerini belirten Şan, özellikle genç kızların daha çok kitap okumaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleri için önemli planları olduğunu aktardı.

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Erkan Karakaş ise kulübün en iyi tarafının gençlerin okudukları kitapları tartışabilecekleri bir ortam sunması olduğunu söyledi.

Burada tartışma ve düşüncelerini dile getirme olanağı bulduklarını kaydeden Karakaş, Türkmen gençlerin gelişen dünyadan geri kalmamasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Kerkük'teki Rafideyin Lisesinde okuyan İnci Kasapoğlu da kitaba değer verilen ve kitapla iç içe bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, bu tür kulüplerin sayısının artmasını ve hükümetin bu gençlere destek vermesini istedi.

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Nura Kasap, Türkçe kitap okuma kulübündeki buluşmalarda önemli konuları tartıştıklarını ve bu tartışmalardan büyük fayda gördüğünü dile getirdi.

AA