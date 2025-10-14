Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da kritik bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "İki takım da maçın önemini çok iyi biliyor, final maçı olarak görüyoruz hem biz hem de Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Çok önemli ve anlamlı bir maç gruptaki sonuçları belirleyebilecek bir maç, kazanırsak play-off şansımızın çok daha fazla olacağı, netleşmeye doğru gideceğinin farkındayız. Yüzde yüz motiveyiz. Tamamen bu maçın önemine yönelik çalışmalarımızı yaptık umarım yarın bunu sahaya yansıtırız." ifadelerini kullandı.

Kerem, "Daha önce senin ve diğer futbolcular hakkında da aranızda sorun olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Milli takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Buradaki en baştaki süreçten yeni jenerasyonla birlikte milli takımdaki atmosfer, planlama her şey çok iyi, arkadaşlık çok iyi, sıkıntı yok, zaman zaman böyle şeyler çıkabiliyor ama bizim birbirimizle hiçbir sıkıntımız yok. Güzel bir atmosfer var takım içinde, bu da sahaya sonuç olarak yansıyor, İspanya maçı haricinde gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum, bu da içerideki arkadaşlığın doğru ve gerçek olduğunu yansıtıyordur. Başka da bir şey yok."

Kerem, "'Neden Can Uzun değil de Kerem Aktürkoğlu forvette oynuyor' eleştirileri de var. Senin düşüncen nedir?" sorusu üzerine şu açıklamada bulundu:

"Hocaya sormuştum, 'Böyle bir soru gelir mi?' diye. Can’la alakalı değil forvet oynamamla alakalı ben memnunum, hocam da memnun ki o yüzden beni oynatıyor. Takıma yardım edeceksem savunmada da oynarım, önemli olan bayrak, mevkinin önemi yok. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu süreçte iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Hocamız geldikten sonraki süreçte forvet kanattaki performansımla 10 gol, 2 asist yaptım, bence güzel bir istatistik, takım için iyi bir istatistik. Ben memnunum, umarım hocam da memnundur. Can çok yetenekli bir futbolcu, bizim kardeşimiz tabii ki onun zamanı gelecektir, benim yerime oynayacağı zaman da olacaktır. Kimsenin yerinin garantisi yok, Can’ın geleceği çok parlak, çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Umarım hepimiz milli takımımıza yardımcı oluruz. Önemli olan bayrak."

Milli futbolcu, maçın tribün gelirlerinin TFF tarafından Filistin'e bağışlanacağının hatırlatılması üzerine, "Bu konuda en başından beri duruşum ve hislerim belli. Bilmiyordum, burada öğrendim, çok teşekkür ederiz hem başkanımıza hem de federasyonumuza. Elimizden ne geliyorsa insan ayırt etmeksizin bir şeyler yapmamız gerekiyor, bu da bir başlangıç olur, inşallah sonunu getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kocaelili olan Kerem, memleketinde maç oynaması hakkında ise şöyle konuştu:

"Geldiğimde 'Hoş geldiniz' dedim, çünkü ev sahibiyim. Benim şehrim, memleketim, burada çok maç izledim, eski stadyumda daha çok izledim, burada maç oynamamıştım. Tabii ki kendi memleketimde oynamak çok büyük mutluluk. Merih’le de çok büyük baskı yapmıştık 'Kocaeli’de oynayalım.' diye bundan önceki senelerde, bugüne kısmetmiş. Gürcistan maçı gibi önemli önemli bir maçın olması ayrıca mutlu ediyor. Kocaeli tam bir futbol şehri. Milli takımda galiba bir özel maç oynandı, ilk resmi maç olacak. Hem Kocaeli hem de bizler için çok önemli ve anlamlı bir maç olacak. Umarım kazanırız, ben de gol atarsam daha çok mutlu olurum ama önemli olan galibiyet, takımımızın kazanması."