Güvenimizi kaybettik öyle değil mi! Artık kimseye güvenemez bir hale geldik. Duyduğumuza, okuduğumuza, seyrettiğimize hep acaba diye yaklaşmaya başladık. Büyük bir dezenformasyon içindeyiz ve bu yüzden bazen kendi kararlarımıza bile güvenemez olduk...

Bir insan kendine güvenini kaybederse nasıl yol alabilir! Her kararınızın doğruluğunu sorgulayarak nasıl doğru karar alabilirsiniz... Adımınızdan emin değilseniz yürüyemezsiniz. Kişi önce kendine güvenmeli.. KENDİNE GÜVEN.

Pek çok insan sizi sorgulayabilir, yanlış yapıyorsun diyebilir, dışlayabilir. Hata insana mahsustur. Hataları ile olgunlaşır insan hayatta ve gerçek doğruyu bulur. Yılmayın, hata yapmaktan korkmayın. Elbette üst üste aynı hataları yapıyorsanız o zaman diyecek bir sözüm kalmıyor tabii! Bu sizin gelişme probleminiz olduğuna işaret eder çünkü. Nerede hata yaptığınızı anlayamıyor yada anlasanız da kendinizi hatalı kabul etmiyor, inatla aynı hataları yapmaya devam ediyorsunuz demektir. Bu kişilik sorunudur. Normal bir canlı eğitime açıktır, ayıya bile dans ettiren insan kendi eğitimini sağlayamıyorsa bu ancak inatlaşma ile açıklanabilir. Evet insan çok inatçı bir varlıktır. Bazen kendini öyle şeylere inandırır ki aksini defalarca ortaya koysanız bile ölür de inancından vazgeçmez. Hatta öyle ki azıcık size hak verecek noktaya gelse kendisiyle bile inatlaşır ve inatla kabul etmez. Bu da bir kendine güven meselesidir. Değişime açık olmayan insanlar değişmekten korkarlar.

KENDİ FİKİR VE İNANCININ DOĞRULUĞUNDAN ŞÜPHE EDEN İNSANLAR BAŞKALARININ FİKİR VE İNANÇLARININ KÖLESİ OLUR. Ve işte aksini söyleyen biri olduğunda da onunla inatlaşırlar...

Köle olma, kararları sen al, fikirlerini sen üret, hayatı keşfet, hayat böyle bir şey. Ateşi bile deneyerek buldu insan, denemekden çekinme. Elbette başkalarına da güveneceksin ama önce KENDİNE GÜVEN. Kendine güvenirsen kime güvenip güvenemeyeceğini bilirsin.

Yalancı mıyım?