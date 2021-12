Habib BABAR

O birçok firmanın katalog çekimleri ve defileleri için tercih ettiği bir isim… Öyle ki defilelerdeki muhteşem performansıyla ayakta alkışlanıyor adeta. Tabii podyumlardaki bu güzele film ve dizi yapımcıları da ilgisiz kalmıyor açıkçası… Sözünü ettiğimiz modelin ismi Nurbanu Gündüz.1996 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen model ve manken Gündüz, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü eğitim dili İngilizce olarak lisans eğitimini tamamladı. Şu sıralar oyunculuk eğitimi alan Nurbanu Gündüz, podyumdaki başarısını oyunculukta da göstereceğini söylüyor. Bugüne kadar birçok başarılı işe imza atan ve isminden sıkça söz ettirmesini bilen Gündüz ile dününü, bugününü konuştuk. Haydi, buyurun bu keyifli sohbetimize.

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 29 Eylül 1996 yılında Kocaeli’nde dünyaya geldim. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü eğitim dili İngilizce olarak lisans eğitimimi tamamladım. Mankenlik ve Sunuculuk yapıyorum. Okuduğum bölüm dolayısıyla çok iyi bir eğitim aldım. Diksiyon, haber yazımları sunumları, sesli kitap projeleri, radyo programları, gerek kamera arkası gerekse kamera önü sunuculuk olarak birçok projede bulundum. Buna ek olarak profesyonel anlamda modellik eğitimimi tamamladım.

MODELLİĞE NASIL BAŞLADINIZ?

Bir mankenlik ajansından teklif almıştım, zaten yapmak istediğim bir meslekti ve değerlendirdim, bu güzel macera benim için 19 yaşında başladı. Kıbrıs’ta ve Türkiye’de birçok katalog çekimi ve defilelerde yer aldım. Bir mesleği severek aşkla yapıyorsanız bu size iş yapmak değil de aşk gibi gelir. Modellik benim için tamda bu...

KENDİNİZİ NASIL TANIMLAR SINIZ?

(Gülerek yanıt veriyor…) Ben Kendimi seviyorum ve saygı duyuyorum, her şey burada başlıyor aslında. Çünkü kendini seven bir kadın okuyabilir, düşünebilir, fikirleriyle var olabilir. Bende tam olarak bunları sonuna kadar hissediyorum. Kendime duyduğum bu büyük saygı, Beni sakin, güçlü, merhametli, sınırları olan ve anda yaşamayı bilen bilinçli bir kadın yapıyor. Yani ben buyum.

OYUNCULUĞA YAKIN SAYILMAM,UZAK TA DEĞİLİM

OYUNCULUK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?

Bu mesleğe çok yakın sayılmam ama uzakta değilim aslında. Sinema ve dizi film teklifleri aldım. Oyunculuk çok emek isteyen zor bir meslek. Bu mesleğe çok yakın sayılmam ama uzakta değilim aslında. Şuan yoğun bir oyunculuk eğitimi alıyorum. Bu alanda alacağım eğitimle gelen teklifleri değerlendireceğim. Böylelikle başarıma başarı katacağıma inanıyorum. Eğitim tecrübe katıcak, bu nedenle mutluyum.

MODELLİKTE EN BEĞENDİĞİNİZ AYRICALIK VEYA OLAY NEDİR?

Yorucu olduğu zamanlarda bile eğlenilen bir meslek, ayrıca giyim bir kişinin yaşam tarzını da yansıtıyor ve birçok farklı kıyafeti üzerinde görebilmek bu açıdan kendini bulabilme konusunda ayrıcalık tanıyor.





CESARETLİ VE DİKKATLİ ADIMLAR ATTIM

SİZ DE HAYATTA HER ŞEYİ DENEYEREK ÖĞRENENLERDEN MİSİNİZ ?

Evet… Kesinlikle deneyerek öğrenmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çekingen hiç olmadım aksine hayattaki her duruma karşı cesurca ama dikkatle adım attım. Durmak bana göre değil. Her anlamda deneyimleyerek öğrenmek bana gerçekliği ve yaşıyor olduğumuzu hatırlatıyor. Bunun bana dönüşü bazen olumlu olmasa da kendime hep şunu söylüyorum: En azından içimde kalmadı, üstesinden gelemeyeceğim hiçbir şey yok. Benim canım sağ olsun, diyorum.





SİZİ HAYATTA BİR ADIM ÖNE TAŞIYAN ŞEYLER NELERDİR?

Her zaman açık ve net konuşan sözlerinin ve kararlarının arkasında duran bir insanım. Bu beni bir adım önde taşıyan bir özellik. Açık ve net konuşan insanlar pek normal karşılanmıyor toplumumuzda. Bu nedenle bende çok seçiciyim, kendime olan saygımdan ötürü az arkadaş edinmeyi seviyorum. Birde merhamet duygusu benim için çok güçlü ve buna fazlasıyla sahibim. Merhametsiz ve sevgi bilmeyen insanlara samimi bakamıyorum.

ZOR BİR İNSAN MISINIZ?

(Kahkaha atarak sorumuzu yanıtlıyor….) Zor bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü her şeye evet demeyen ve aynı zamanda seçici bir insanım. Kendime olan saygım bana bu özelliği katıyor. Aslında bana kalırsa ben bunu zor insan olarak adlandırmıyorum sonuçta karakter meselesi, bir insanın kendini yetiştirebilmesi ve bunun gibi birçok neden… Ama insanlar sizin bir çizginiz olduğunda direkt olarak zor insan kategorisine koyuyorlar sizi. Bu benim için bir sorun değil elbette, önemli olan benim ne düşündüğüm. Hem çok anlayışlı, sabırlı ve çabalayan biriyim hem de affedici olamayan, kendime uygun olmayınca her şeyi silen ve içinde yaprak kıpırdamayan biriyim, sonuç şu ki bu sadece karşımdaki insanın belirleyebildiği bir mesele.

HAYATINIZDAKİ DALGALI DÖNEMLERİ NASIL ATLATIYORSUNUZ? ŞİMDİ NASIL BİR RUH HALİ İÇİNDESİNİZ?

Herkesin hayatında zor ve dalgalı dönemler elbette oluyor, ben fazla umursamaz bir insanım kendimi üzmeyi sevmeyen ve kararlarıma saygı duyan kendimi seven bir insanım. Bu yüzden böyle dönemleri sakin kalarak, düşünmeden ve hislerimi kontrol ederek atlatabiliyorum. Benim için şu bir gerçek ki; Ne olursa olsun çizgini bozmadan hareket edip sakin kaldığın zaman hayat senin yapmak istediğin şeyi öyle güzel önüne seriyor ki, sen her şeyin sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerine oturuşunu seyreden taraf oluyorsun. Yani herkesin ve her şeyin zamanı olduğunu düşünüyorum. Şimdiyse inanılmaz huzurlu bir ruh hali içerisindeyim. Her şey için şükürler olsun.

KENDİNDE BEĞENDİĞİN YÖNLER NELERDİR?

Pozitif, idealist, adaletli ve bir durumu tüm yönleriyle düşünebilmem benim için çok avantaj sağlıyor.

İDEALİNİZ NEDİR?

Her işimi başarıyla yapıp, hayata karşı her zaman dimdik durmak.

HAYATINDA OLMAZSA OLMAZ DEDİĞİN ŞEYLER VAR MI ?

Kesinlikle ailem… Ailem benim her şeyim.

TEKNOLOJİ İLE ARAN NASIL?

Sosyal medyaya fazla olmasa da vakit ayırmaya çalışıyorum, en fazla internet alışverişi vaktimi alıyor aslında, tam bir alışveriş koliğim...

BOŞ ZAMANLARINIZDA NELER YAPAR SINIZ?

Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, alışveriş, seyahat, kitap okumayı seviyorum.

Çok teşekkürler başarılarınızın devamını dilerim Nurbanu hanım…

Ben teşekkür ederim Habib bey