Kenan Doğulu’dan unutulmaz Ege konserleri

Pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında KerkiSolfej’in düzenlediği Çeşme ve Bodrum konserlerinde sevenleriyle buluştu.

Yaz boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde verdiği konserlerde binlerce seyirci ile buluşan Kenan Doğulu, 7 Temmuz Cuma Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve 8 Temmuz Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce hayranı, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Çeşme ve Bodrum, Doğulu’nun geniş repertuarı ve göz kamaştıran performansıyla eğlenceye doydu. Sanatçı, Çeşme ve Bodrum’un etkileyici atmosferinde izleyicilerine hafızalara kazınacak yaz akşamları yaşattı.



Turkcell Vadi’de Duman coşkusu



Türk Rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Turkcell Vadi Konserleri” serisi kapsamında hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.



Hayranlarının uzun kuyruklar oluşturduğu gecede yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup en sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte seslendirerek eşsiz bir açık hava senfonisine imza attı.



Senden Daha Güzel, Aman Aman, Sor Bana Pişman Mıyım, Her Şeyi Yak gibi parçalarıyla konsere damga vuran grup gecenin sonunda ayakta alkışlandı.



Serdar Ortaç YBY Woods’ta seyirci rekoru kırdı



Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, sevilen sanatçı Serdar Ortaç’ı İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında gerçekleşen konserde Ortaç, sahne şovlarıyla herkesi büyüledi. Sekiz binden fazla kişinin hayranlıkla izlediği ve coşkuyla eşlik ettiği konserde Serdar Ortaç; Karabiberim, Mesafe ve Bilsem Ki gibi birçok hit parçasını seslendirdi. 2 saat boyunca sahnede kalan Türk Pop Müziği’nin başarılı ismi, 7 Ekim’de bir kez daha YBY Woods sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.



Konserden önce de eğlenceli aktiviteler düzenleyen ve kapılarını 15.00’te açarak insanlara keyifli deneyimler sunan YBY Woods’ta gün, gülen yüzlerle noktalandı.



Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.



Fedon’dan “Aşk “ tarifi

Greek müziğin efsane ismi Fedon önceki akşam Bodrum Highlight Otel'deki Aias'ta sahne aldı. Sanatçı sevenlerinin karşısına dillere pelesenk olmuş şarkısı Aşığınım ile çıktı. İlk şarkısından sonra izleyicisine, 'Ben artık aşkın olmadığına karar verdim ilk görüşte aşk yok öyle bir şey, ilk görüşte beğenirsin kaşını gözünü bakışını gülüşünü beğenirsin sonra alışırsın sonrada her şey yolundaysa seversin şimdi soruyorum size özellikle beyler buna itirazı olan var mı? diye sorunca konuklar coşku ile alkışlayarak sanatçıya destek oldular.

Programın ilerleyen saatlerinde sanatçı kendisini dinlemeye gelen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'u sahneye davet etti, ikili birlikte önce 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde' ve 'İtirazım var' şarkılarını söyleyerek konuklardan büyük alkış topladılar. Geç saatlere kadar sahnede kalan Fedon söylediği Türkçe ve Greek şarkılarıyla izleyicisine muhteşem bir gece yaşattı.

Tatil beldelerinde Teo Demir rüzgarı



Eğlence sektörünün renkli isimlerinden işletmeci Teo Demir bu yaz da tatiline Bodrum Alaçatı’da start verdi.

Ağırlıklı olarak ten rengi kıyafetleri tercih eden Teo Demir kendine has tarzıyla birçok ünlü ismi gölgede bırakırken her zamanki gibi ilgi odağı olmaya devam etti.

Önümüzdeki günlerde kendisine ait Youtube sayfasında takipçileri için çekimlere start verirken çekimler için Yunan adaları, Bodrum Alaçatı ve Marmaris’i mesken tutacağını açıklayan Teo Demir çekimler için gittiği yerlerde kibarlığı, duruşu ve tarzı ile adından söz ettiriyor.